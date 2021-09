Négociation du personnel du Parc olympique de Montréal - Entente de principe pour le Regroupement des syndicats du Parc olympique

MONTRÉAL, le 3 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Les sept syndicats du Parc olympique réunis en intersyndicale en sont arrivés à une entente de principe avec l'employeur tôt en matinée, le 2 septembre 2021. L'entente vise le renouvellement des conventions collectives de près de 500 salarié-es jusqu'en 2023.

« Nous sommes heureux des développements récents et des résultats de la dernière séance de négociation. Nous avions comme souhait d'en finir rapidement au bénéfice des travailleuses et des travailleurs qui font briller nos installations olympiques depuis plusieurs décennies et nous y sommes arrivés », se réjouit Jonathan Proulx, représentant de l'Intersyndicale du Parc olympique.

Les trois jours de grève qui devaient débuter le 7 septembre et qui allaient s'exercer durant le concert de l'Orchestre symphonique de Montréal sur l'Esplanade seront donc annulés.

Les détails de l'entente seront présentés dans les prochaines semaines aux membres de chaque accréditation syndicale et ne seront pas rendus publics avant ce moment.

L'Intersyndicale regroupe sept syndicats affiliés à la CSN, représentant près de 500 travailleuses et travailleurs du Parc olympique. Le Parc olympique étant un organisme gouvernemental, les négociations en cours sont coordonnées avec celles du reste du secteur public.

