Négociation des RSG-CSN - Entente de principe entre le ministère de la Famille et la FSSS-CSN faisant suite à la recommandation du médiateur

MONTRÉAL, le 1er oct. 2020 /CNW Telbec/ - Après un blitz de rencontres avec le ministère de la Famille, en présence du médiateur Nicolas Dionne, le comité syndical de négociation est convaincu d'être allé au bout du processus de discussion. « Le contexte sanitaire qui afflige l'ensemble des RSG en milieu familial nous ajoute un stress important ainsi qu'aux parents. Ce contexte difficile nous pousse à adhérer à la recommandation faite par le médiateur », nuance d'emblée Karine Morisseau, représentante du secteur des RSG à la FSSS-CSN.

L'entente recommandée par le médiateur sera expliquée au cours des prochains jours à l'ensemble de nos 3000 membres via des assemblées virtuelles d'échanges démocratiques. Le comité de négociation syndical prendra tout le temps nécessaire pour détailler l'ensemble des mesures, avant d'inviter les membres à voter.

« Indépendamment des clauses à incidences financières, nous sommes rassurées de voir que le comité mis en place par la FSSS-CSN en 2015 pour analyser la rémunération inéquitable des RSG en milieu familial poursuivra ses travaux avec le ministère de la Famille en présence d'un médiateur du Tribunal administratif du travail, selon un échéancier précis jusqu'en septembre 2021 », ajoute Karine Morisseau.

En attendant le résultat du vote des 3000 RSG en milieu familial de la FSSS-CSN, nous suspendons tous nos moyens de pression.

La FSSS-CSN réunit 110 000 travailleuses et travailleurs, dont près de 90 000 du réseau public de la santé et des services sociaux, dans toutes les catégories de personnel, et partout au Québec. Elle représente près de 3 000 membres dans le réseau des services de garde éducatif en milieu familial.

