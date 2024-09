Négociation dans les CPE : la population invitée à soutenir les travailleuses

MONTRÉAL, le 19 sept. 2024 /CNW/ - Face à la pénurie de personnel et aux bris de services qui menacent les centres de la petite enfance (CPE) du Québec, les 12 500 travailleuses affiliées à la Confédération des syndicats nationaux (CSN) demandent l'appui des citoyennes et des citoyens du Québec. Ceux-ci sont invités à signer une pétition dans le but de réclamer une amélioration des conditions d'emploi dans les CPE.

« Tout le monde s'entend sur la nécessité que le gouvernement investisse dans le réseau et son personnel, que ce soient nos travailleuses, les directions de CPE et les parents. Aujourd'hui, nous joignons notre voix à celle de l'organisation Ma place au travail pour interpeller le gouvernement afin qu'il assume ses responsabilités face aux familles québécoises », souligne la représentante des CPE de la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN), Stéphanie Vachon.

L'actuelle négociation devrait être vue par le gouvernement comme une occasion de changer les choses. « D'une main, la Coalition Avenir Québec (CAQ) préfère maintenir des salaires bien en dessous de ceux versés dans le secteur public. De l'autre, elle nous demande des contreparties qui épuiseront encore plus le personnel en place », dénonce Mme Vachon.

Bris de promesses et constats préoccupants

En octobre 2021, la CAQ dévoilait son Grand chantier pour les familles. Ce projet prévoit la création de 37 000 nouvelles places au 31 mars 2025 et nécessite l'embauche de près de 18 000 travailleuses. Malheureusement, l'augmentation du nombre d'éducatrices se fait en grande partie par le recrutement de personnel non qualifié qui doit se débrouiller sans avoir tous les outils en poche. Cette pratique se traduit par des problèmes de qualité des services, comme le soulignait la vérificatrice générale dans son rapport publié en mai. Ajoutons à cela que plus de 34 000 enfants étaient toujours sur la liste d'attente en date du 31 juillet dernier.

« En tant que société, comment en sommes-nous rendus à accepter ce constat d'échec dans l'éducation de nos enfants ? Cette situation est aberrante et c'est pourquoi aujourd'hui, j'invite toutes les Québécoises et tous les Québécois à signer la pétition sur le site Web de l'Assemblée nationale afin de réclamer de meilleures conditions d'emploi aux travailleuses en CPE et d'envoyer un message clair à ce gouvernement », affirme la vice-présidente responsable des secteurs privés de la FSSS-CSN, Lucie Longchamp.

La pétition est disponible au :

https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/petition/Petition-10955/index.html

Fausse route

« Non seulement la CAQ ne remplira pas sa promesse de compléter le réseau d'ici 2025, mais elle procède à la hâte, en privilégiant les garderies privées à but lucratif et en négligeant le réseau des CPE », critique la présidente de la CSN, Caroline Senneville. Le rapport de la vérificatrice générale fait d'ailleurs état d'un taux d'échec près de trois fois plus élevé chez les garderies privées en comparaison des CPE dans la mesure d'évaluation et d'amélioration de la qualité éducative.

« Ce gouvernement se dirige dans la mauvaise direction au profit de garderies privées et au détriment des services aux familles. Pourtant, la ligne devrait être claire : pas de profit sur le dos des tout-petits », conclut Mme Senneville.

À propos

La Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) constitue l'organisation syndicale la plus importante dans le secteur des centres de la petite enfance (CPE) au Québec. Elle regroupe 80 % des CPE syndiqués, pour 12 500 travailleuses et travailleurs.

Fondée en 1921, la CSN est une organisation syndicale qui œuvre pour une société solidaire, démocratique, juste, équitable et durable. À ce titre, elle s'engage dans plusieurs débats qui intéressent la société québécoise. Elle regroupe plus de 330 000 travailleuses et travailleurs réunis sur une base sectorielle ou professionnelle dans 8 fédérations, ainsi que sur une base régionale dans 13 conseils centraux, principalement sur le territoire du Québec.

