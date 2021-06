Négociation dans les Centres d'hébergement privés - Entente de principe à la résidence Le Savignon

MONTRÉAL, le 3 juin 2021 /CNW Telbec/ - Le 21 mai dernier, une entente de principe est intervenue entre le Syndicat des travailleuses et travailleurs des centres d'hébergement du Grand Montréal (CSN) - Section Résidence Savignon et le Groupe Maurice, propriétaire de la résidence Le Savignon. Les membres du syndicat l'ont récemment adoptée à l'unanimité lors d'un vote tenu secret en assemblée générale.

« Le syndicat a obtenu des augmentations salariales moyennes de l'ordre de 13 % sur trois ans -- 8 % la première année, 2,5 % la deuxième et 2,5 % la dernière --, avec une rétroactivité pouvant atteindre 4000 $ pour certains salarié-es, selon les heures travaillées, de préciser Guy Trichard, président du STTCHGM. À ces gains appréciables, à la signature s'ajouteront deux congés de maladie payés, puis un troisième l'an prochain, pour un total de six congés payés en 2022. Après deux ans d'une négociation fastidieuse, teintée des aléas de la pandémie, les membres étaient satisfaits du contenu de l'entente et l'ont démontré par le résultat du vote ».

« Durant la pandémie, nous avons réussi à obtenir une bonification des conditions de travail dans les CHP par le biais de primes versées par le gouvernement. La FSSS croit toujours que cette bonification devrait être permanente et intégrée aux échelles salariales régulières, et ce, afin de favoriser la rétention de la main-d'œuvre dans le secteur. Dans le but de maintenir les salaires obtenus, l'entente de la résidence Savignon prévoit un mécanisme de renégociation des salaires à la hausse lorsque le gouvernement du Québec cessera de payer les primes en lien avec la pandémie. Maintenant, il faudrait qu'un mécanisme similaire soit étendu à tous les CHP », de conclure Lucie Longchamps, vice-présidente de la FSSS-CSN, responsable des secteurs privés.

Le secteur des CHP regroupe environ 3000 membres. Il est affilié à la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) qui compte plus de 110 000 membres dans les secteurs public et privé, et ce, dans toutes les catégories de personnel. La FSSS-CSN est la plus grande organisation syndicale dans le secteur de la santé et des services sociaux et dans le secteur des services de garde. La FSSS-CSN agit en faveur d'une société plus équitable, plus démocratique et plus solidaire.

