Négociation dans le secteur communautaire - Une victoire pour les travailleuses et travailleurs des Logis Rose Virginie

MONTRÉAL, le 31 oct. 2019 /CNW Telbec/ - La mobilisation importante des travailleuses et travailleurs des Logis Rose Virginie-CSN a permis d'obtenir une entente de principe pour le renouvellement de la convention collective. La conclusion de cette négociation entraîne un important rattrapage salarial et une amélioration des conditions de travail.

Les Logis Rose Virginie est un organisme communautaire qui vient en aide aux femmes en difficulté. Rassemblés en assemblée générale le 29 octobre, les travailleuses et travailleurs ont adopté à 100 % l'entente de principe intervenue avec l'employeur. Grâce à leur mobilisation, les travailleuses et travailleurs sont parvenus à obtenir plusieurs gains.

De meilleures conditions de travail pour de meilleurs services aux femmes en difficulté

Parmi les améliorations de la nouvelle convention collective, on compte :

9 % d'augmentation de salaire rétroactive au 17 octobre 2018 ; 3 % d'augmentation de salaire au 17 octobre 2019 et 3 % d'augmentation de salaire au 17 octobre 2020

3 % d'augmentation de salaire au 17 octobre 2020 Bonification des vacances : 4 semaines payées après 4 ans de service plutôt qu'après 8 ans de service ; 5 semaines payées après 10 ans de services plutôt qu'après 12 années de services

Réduction de la période probatoire

Contribution de l'employeur au Fondaction CSN pour les salariées qui cotisent

« Cette victoire pour les travailleuses et travailleurs qui donnent des services clés à des femmes en difficulté est le résultat de notre mobilisation. Pour continuer de donner des services de qualité, il fallait absolument améliorer les conditions de travail. Le résultat de notre négociation sera bon pour nous comme pour les usagères », explique Stéphanie Cyrène, présidente du STT des Logis Rose Virginie-CSN.

« Les organismes communautaires apportent un soutien majeur dans nos communautés. Trop souvent, le gouvernement leur donne des responsabilités plus importantes sans leur donner le soutien nécessaire. C'est en se mobilisant que le personnel de ces organismes parvient à obtenir des améliorations pour donner de meilleurs services à la population », de conclure Lucie Longchamps, vice-présidente de la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN).

À propos de la FSSS-CSN

La Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) compte plus de 110 000 membres dans les secteurs publics et privés. La FSSS est la plus grande organisation syndicale dans le secteur de la santé et des services sociaux et dans les services de garde. La FSSS-CSN agit en faveur d'une société plus équitable, plus démocratique et plus solidaire.

