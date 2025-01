Négociation chez Rio Tinto, Fer et Titane - Les deux unités du syndicat rejettent la dernière offre patronale

SOREL-TRACY, QC, le 17 janv. 2025 /CNW/ - À l'issue de deux votes secrets tenus ce jeudi 16 janvier, les membres des deux unités du Syndicat des ouvriers du fer et titane-CSN (unité générale et employé-es de bureau) ont respectivement rejeté à 92 % et à 63 % leurs nouveaux contrats de travail.

Lors de deux autres votes qui se sont déroulés les 12 et 13 janvier derniers, les membres se sont exprimés à 99 % en faveur d'un mandat de moyens de pression pouvant aller jusqu'à la grève générale illimitée.

Le Syndicat des ouvriers du fer et titane-CSN regroupe près de 900 travailleuses et travailleurs de Rio Tinto, Fer et Titane à Sorel-Tracy.

La FIM-CSN regroupe plus de 25 000 travailleuses et travailleurs réunis au sein de quelque 320 syndicats et provenant de toutes les régions du Québec. Le Conseil central de la Montérégie (CCM-CSN) rassemble environ 31 000 membres issus des secteurs privé et public, sur une base régionale.

Fondée en 1921, la CSN est une organisation syndicale qui œuvre pour une société solidaire, démocratique, juste, équitable et durable. À ce titre, elle s'engage dans plusieurs débats qui intéressent la société québécoise. Elle regroupe plus de 330 000 travailleuses et travailleurs réunis sur une base sectorielle ou professionnelle dans 8 fédérations ainsi que sur une base régionale dans 13 conseils centraux, principalement sur le territoire du Québec.

SOURCE CSN - Confédération des syndicats nationaux

Renseignements : Martin Petit, [email protected], 514 894-1326