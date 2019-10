Négociation chez Demix - L'entente de principe acceptée par le syndicat

MONTRÉAL, le 16 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Lors d'une assemblée générale tenue ce soir, le Syndicat des travailleurs de Demix (LaSalle et Longueuil) a adopté à 71 %, par voie de scrutin secret, l'entente de principe intervenue avec leur employeur le 11 octobre dernier.

« Les membres sont satisfaits des résultats de cette négociation. Nous avons obtenu des augmentations salariales de l'ordre de 2,75% pour 2019, et de 2,5 % pour les quatre années suivantes. Aussi, l'employeur cotisera à parts égales à notre régime de retraite en nous versant 5 % pour les trois premières années de notre convention de cinq ans et 5,5 % pour 2022 et 2023. Nous avons également obtenu un nouveau régime d'assurances collectives entièrement assumé par l'employeur. Finalement, nous sommes parvenus à un accord qui règle les différents problèmes en lien avec les mouvements de main-d'œuvre à la suite de l'implantation du système de répartition assisté par ordinateur, mesure qui minait les relations entre les parties depuis plus d'un an », de préciser Pierre Langlois, porte-parole du syndicat.

« Au nom de la FIM-CSN, je tiens à saluer le travail du comité de négociation qui, dans un contexte difficile, est parvenu à s'entendre avec l'employeur. Depuis l'implantation du système de répartition assisté par ordinateur, les travailleurs vivaient de nombreux problèmes d'organisation du travail », de souligner Louis Bégin, président de la Fédération de l'industrie manufacturière-CSN.

« Je félicite les membres du syndicat qui ont réussi à trouver une entente avec un employeur qui leur a imposé un système qui a causé de nombreuses tensions dans les relations de travail. Ils ont également réussi à améliorer leurs conditions de travail et ce, à la satisfaction de leurs membres », d'ajouter Annette Herbeuval, présidente du Conseil central de la Montérégie (CCM-CSN).

« Je tiens à saluer chaleureusement le travail des comités de négociation et de mobilisation qui, très rapidement, ont réussi à boucler cette négociation avec brio, à la satisfaction des membres du syndicat », de conclure Dominique Daigneault, présidente du Conseil central du Montréal Métropolitain-CSN.

Le Syndicat des travailleurs de Demix regroupe environ 80 membres travaillant aux deux sites de Demix à LaSalle et à Longueuil. Le syndicat est affilié à la Fédération de l'industrie manufacturière (FIM-CSN) qui regroupe 320 syndicats comptant plus de 30 000 membres au Québec. Le Conseil central de la Montérégie rassemble environ 31 000 membres, issus des secteurs privé et public, sur une base régionale. Le Conseil central du Montréal métropolitain regroupe plus de 100 000 membres des secteurs public et privé, répartis au sein de près de 400 syndicats à Montréal, à Laval et dans le Grand Nord du Québec.

Fondée en 1921, la CSN est une organisation syndicale qui œuvre pour une société solidaire, démocratique, juste, équitable et durable. À ce titre, elle s'engage dans plusieurs débats qui intéressent la société québécoise. Elle regroupe plus de 300 000 travailleuses et travailleurs réunis sur une base sectorielle ou professionnelle dans huit fédérations, ainsi que sur une base régionale dans treize conseils centraux, principalement sur le territoire du Québec.

SOURCE Fédération de l'industrie manufacturière (FIM–CSN)

Renseignements: Martin Petit, conseiller aux communications, martin.petit@csn.qc.ca, 514 894-1326

Related Links

www.fim.csn.qc.ca