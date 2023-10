SAINT JOHN, NB, le 31 oct. 2023 /CNW/ - Dans le cadre du Mois de l'éducation des investisseurs et du Mois de la littératie financière en octobre et en novembre, respectivement, les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (les « ACVM ») invitent tous les Canadiens à faire de leur santé financière la priorité et à vérifier les sources d'information sur les investissements.

« Dans le paysage financier actuel en pleine évolution et où il est plus facile que jamais de joindre un vaste auditoire au moyen de l'intelligence artificielle, des médias sociaux et d'autres outils numériques, et de prétendre être un professionnel de la finance, il est essentiel que les investisseurs s'assurent de la crédibilité des sources d'information », a déclaré Stan Magidson, président des ACVM et président‑directeur général de l'Alberta Securities Commission. « La vérification de l'inscription des plateformes et des personnes physiques qui proposent des conseils en matière d'investissement constitue une première étape simple, mais essentielle, permettant aux investisseurs de se protéger lorsqu'ils explorent les marchés et prennent des décisions d'investissement. »

Il est facile d'accéder à des conseils et à de l'information sur l'investissement en ligne, mais ceux-ci ne proviennent pas nécessairement de personnes qualifiées ou bien intentionnées. L'information pourrait ne pas être adaptée aux objectifs personnels, à la tolérance au risque ou à la situation financière de l'investisseur, et même être fournie par une personne ayant des intentions malveillantes.

Pour se protéger contre la fraude, les investisseurs devraient vérifier, à l'aide du Moteur de recherche national de renseignements sur l'inscription des ACVM, si les professionnels en placement, les entreprises d'investissement et les plateformes de négociation en ligne dont ils prévoient de retenir les services sont dûment inscrits au Canada. Pour s'inscrire, ces derniers doivent posséder les compétences requises pour vendre des titres dans le respect des obligations prévues par la législation en valeurs mobilières, notamment celles de gérer les risques, de fournir l'information requise et d'adopter des comportements axés sur le client.

Les ACVM invitent les Canadiens à prendre les mesures ci-dessous :

Vérifier les sources d'information : N'accordez aucune crédibilité aux vidéos de 30 secondes sur les médias sociaux. Contre-vérifiez toujours l'information sur les investissements en consultant des rapports accessibles au public et plusieurs sources fiables avant de prendre une décision. En cas de doute, cherchez conseil auprès d'un professionnel en placement ou de la finance qualifié et dûment inscrit.

: N'accordez aucune crédibilité aux vidéos de 30 secondes sur les médias sociaux. Contre-vérifiez toujours l'information sur les investissements en consultant des rapports accessibles au public et plusieurs sources fiables avant de prendre une décision. En cas de doute, cherchez conseil auprès d'un professionnel en placement ou de la finance qualifié et dûment inscrit. Travailler avec des professionnels inscrits : L'inscription auprès d'une autorité en valeurs mobilières est obligatoire pour exercer, en ligne ou en personne, l'activité de conseiller ou de courtier en valeurs. Utilisez le Moteur de recherche national de renseignements sur l'inscription des ACVM afin de trouver le nom de la personne physique ou de la société avec laquelle vous songez à faire affaire.

: L'inscription auprès d'une autorité en valeurs mobilières est obligatoire pour exercer, en ligne ou en personne, l'activité de conseiller ou de courtier en valeurs. Utilisez le Moteur de recherche national de renseignements sur l'inscription des ACVM afin de trouver le nom de la personne physique ou de la société avec laquelle vous songez à faire affaire. N'utiliser que des plateformes de négociation de cryptoactifs inscrites : Les Canadiens qui envisagent l'achat ou la vente de cryptoactifs sont invités à le faire par l'entremise des plateformes inscrites auprès des autorités en valeurs mobilières du Canada . Les plateformes qui ne respectent pas la législation canadienne en valeurs mobilières pourraient être frauduleuses ou ne pas fournir aux investisseurs les protections qu'offrent celles qui sont dûment inscrites. Peu importe la plateforme utilisée, les cryptoactifs constituent un investissement très risqué. Apprenez-en davantage sur les risques avant d'investir.

Il faut toujours s'informer au sujet de chaque occasion, l'évaluer et s'assurer de bien comprendre l'actif et les risques qui y sont associés avant d'investir. Pour de plus amples renseignements sur l'investissement et la prévention de la fraude, consultez les pages Web des ACVM sur les outils mis à la disposition des investisseurs.

Les ACVM sont le conseil composé des autorités provinciales et territoriales en valeurs mobilières du Canada. Elles coordonnent et harmonisent la réglementation des marchés des capitaux du Canada.

