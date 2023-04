Une recherche de Robert Half révèle les domaines prometteurs en matière d'embauche et ce à quoi les nouveaux chercheurs d'emploi peuvent s'attendre

TORONTO, le 11 avril 2023 /CNW/ - À l'approche de la saison de remise des diplômes, à quel genre de marché d'emploi la promotion de 2023 fera-t-elle face? Une nouvelle étude de Robert Half, cabinet de recrutement offrant des services-conseils aux entreprises, révèle cinq tendances pour les diplômé(e)s universitaires et collégiaux/collégiales qui s'apprêtent à lancer leur carrière :

Entrevues multiples - Les employeurs mènent habituellement environ quatre entrevues avec un candidat à un poste de niveau débutant avant de faire une offre. Mais le processus se déroule assez rapidement, les entreprises mettent en moyenne cinq semaines pour embaucher une personne.



Questions qui évaluent les compétences générales -- 14 % des gestionnaires attribuent leurs erreurs d'embauche au fait qu'ils accordent trop de poids aux compétences techniques. Pour éviter de faire le même faux pas, les employeurs posent des questions situationnelles pour en apprendre davantage sur les traits de caractère et les aptitudes interpersonnelles d'un candidat, comme la motivation personnelle et la collaboration, qui sont particulièrement critiques dans les milieux de travail hybrides et à distance.



Préparation et suivi -- Au-delà des compétences, les gestionnaires ont déclaré que les mesures suivantes peuvent faire pencher la balance en faveur d'un candidat :

Faire des recherches sur l'entreprise (62 %)

Maintenir une présence en ligne respectable (56 %)

Faire parvenir un mot de remerciement après une entrevue (51 %)

Temps passé au bureau -- Bien que le travail à distance ait pris de l'importance pendant la pandémie, un peu moins du quart des postes de niveau débutant (24 %) sont annoncés comme étant hybrides ou entièrement à distance.





Domaines prometteurs en matière d'embauche - Les diplômé(e)s peuvent accroître leurs chances de trouver du travail en explorant les industries et les rôles qui comptent le plus grand nombre d'emplois disponibles, comme celui de développeur de logiciels, de comptable, de spécialiste des TI , de spécialiste des relations publiques et de spécialiste des RH .

« La promotion de 2023 offre de nombreuses possibilités d'emplois passionnants, même si certaines entreprises commencent à adopter une approche plus stratégique en matière d'embauche. Bien qu'il puisse y avoir plus de concurrence, les nouveaux chercheurs d'emploi peuvent se donner de bonnes chances en s'assurant d'être bien préparés et en comprenant le travail qu'ils doivent faire pour trouver le bon emploi », a déclaré David King, premier directeur général chez Robert Half, Canada et Amérique du Sud. « Il est essentiel de cibler votre recherche d'emploi, de faire du réseautage efficacement, d'adapter les demandes et de savoir comment répondre aux questions d'entrevue courantes pour mener une recherche d'emploi et faire son cheminement dans un processus d'embauche rigoureux. »

David King offre trois conseils de recherche d'emploi essentiels aux nouveaux et nouvelles diplômé(e)s :

Ciblez vos priorités. Déterminez ce qui compte le plus pour vous dans un emploi, afin de pouvoir orienter votre recherche. Tenez compte de ce qui constitue un atout ou un point rédhibitoire dans la prise de décision, ainsi que des compromis possibles. Demandez une entrevue en personne si le poste exige du travail au bureau. Cela vous donnera l'occasion de vous faire une idée des déplacements, de la culture de l'entreprise et de vos collègues potentiels, autant d'éléments qui sont essentiels pour assurer un bon jumelage à long terme. Préparez-vous à négocier. Le marché du travail continue de favoriser les travailleurs qualifiés. Demandez le salaire que vous méritez et les autres avantages non monétaires auxquels vous accordez de la valeur avant d'accepter une offre.

Visitez le blogue de Robert Half pour obtenir des conseils sur la préparation à une entrevue d'emploi.

À propos de l'étude

Robert Half utilise une méthodologie exclusive pour analyser plus de 32 600 postes de niveau débutant affichés sur 300 sites Web d'emplois et d'entreprises indépendants partout au Canada en 2022. Les postes inclus dans cette recherche couvrent 75 catégories au sein du système de code de classification normalisée des professions [Standard Occupation Classification (SOC)] 2018 du Bureau of Labor Statistics des États-Unis pour les professions du soutien administratif et à la clientèle, des finances et de la comptabilité, des ressources humaines, des services juridiques, du marketing et de la création, et de la technologie. L'analyse de Robert Half élimine toute annonce republiée dans les 30 jours suivant la publication initiale.

Le sondage en ligne a été mis au point par Robert Half et mené par une firme de sondage indépendante. Le sondage comprend des réponses de 1 449 gestionnaires ayant des responsabilités d'embauche dans des entreprises qui comptent 20 employés ou plus au Canada.

