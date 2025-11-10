EL MONTE, Californie, le 10 nov. 2025 /CNW/ - Et si les enfants pouvaient explorer le quartier avec une trottinette conçue spécialement pour eux, tandis que les parents se sentaient tout à fait à l'aise? NAVEE, une marque de mobilité intelligente en plein essor, a répondu à cette question en lançant sa trottinette électrique pour enfants de la série K100, la première gamme de l'entreprise conçue spécialement pour les utilisateurs de 6 à 14 ans.

La série K100 est désormais disponible dans la boutique en ligne officielle de NAVEE et sur Amazon, à partir de 349,99 $ CA.

Trottinette électrique pour enfants de la série NAVEE K100

Disponible en trois modèles : K100, K100 Pro et K100 Max, la série allie conception adaptée aux enfants et tranquillité d'esprit pour les parents. Chaque trottinette offre trois modes de conduite et un guidon réglable qui lui permet de grandir avec les enfants à différentes étapes. Au-delà de l'adaptabilité, les trottinettes offrent également des performances fiables : lors d'essais avec un utilisateur de 132 lb (59,8 kg), le modèle K100 Max offre une autonomie allant jusqu'à 11,2 miles (18 km) à 9,3 mi/h (15 km/h) et 8,7 miles (14 km) à 12,4 mi/h (20 km/h), pour que le jeu quotidien reste à la fois amusant et fiable.

Mais ce n'est pas une trottinette pour enfant comme les autres. NAVEE a intégré de minutieux détails pour rendre la conduite sécuritaire, intelligente et engageante. Les pneus anti-crevaison et le levier de frein de taille enfant améliorent la confiance à chaque trajet, tandis que les cadres pliables légers permettent aux familles de partir à l'aventure en toute simplicité. Les parents peuvent utiliser l'application NAVEE pour définir des limites de vitesse, contrôler l'éclairage et recevoir des alertes du système, tandis que le modèle phare K100 Max ajoute l'intégration de la fonction Localiser par Apple pour le suivi GPS en temps réel et les notifications de zone sécuritaire.

Pour les enfants, la série K100 est tout aussi intéressante. Un écran à DEL coloré de 4 pouces affiche la vitesse et la batterie avec des icônes ludiques, un éclairage RVB brille lorsque la trottinette est en mouvement, et le modèle Max est même doté d'un haut-parleur Bluetooth et d'un assistant vocal pour rendre les déplacements plus interactifs.

« La série K100 est conçue pour donner aux enfants le plaisir de l'exploration, tout en inspirant confiance aux parents grâce à la sécurité et aux commandes intelligentes, a déclaré Freya, directrice de produits de la série K100. Il s'agit d'offrir de la liberté et du plaisir en toute confiance pour les parents. »

Avec ce lancement, NAVEE poursuit sa mission de rendre la micromobilité agréable et fiable pour chaque génération.

À propos de NAVEE

NAVEE est une marque de mobilité électrique de premier plan, reconnue pour sa technologie de suspension de pointe et son efficacité en montée. En tant que nouvelle marque qui connaît la plus forte croissance au niveau des ventes, elle propose des produits à la pointe du design et de la durabilité. Pour en savoir plus, consultez le site https://naveetech.ca/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2816703/NAVEE_K100_Series_Kids_Electric_Scooter.jpg

