EL MONTE, Californie, le 22 déc. 2025 /CNW/ - NAVEE, un chef de file de l'innovation en mobilité intelligente, fera ses débuts au CES® 2026, qui se tiendra du 6 au 9 janvier à Las Vegas. La société y dévoilera ses dernières solutions de mobilité intelligente conçues pour répondre à un large éventail de scénarios d'utilisation et de conduite, des applications haute performance aux trajets urbains quotidiens.

Invitation à NAVEE CES 2026 (PRNewsfoto/NAVEE)

NAVEE exposera au Las Vegas Convention Center (LVCC), Hall Nord -- stand 10548, et tiendra un événement de lancement de produits et de parcours de marque le 7 janvier 2026, de 13 h 30 à 16 h 00.

La présentation proposera une nouvelle gamme de produits, y compris un concept de trottinette électrique inspiré du design des supersportives, des chariots de golf à pousser dotés d'un GPS avec détection visuelle d'obstacles fondée sur l'intelligence artificielle et des motos hors route, mettant en valeur les capacités croissantes de NAVEE en matière de technologie de mobilité intelligente.

Au-delà de la gamme de produits elle-même, la présence de NAVEE au CES met en évidence une approche de la performance à l'échelle du système, démontrant comment la philosophie de conception et les principes d'ingénierie de qualité automobile s'étendent à différentes catégories de mobilité. Grâce à des présentoirs immersifs et à des démonstrations sur place, les visiteurs découvriront l'état d'esprit qui guide le développement de la marque et l'orientation future des produits.

En 2025, NAVEE a connu une forte croissance mondiale avec sa trottinette électrique phare, la ST3 Pro, qui a fait l'objet d'évaluations positives de la part des analystes médiatiques. La ST3 Pro est également la première trottinette électrique à adopter des matériaux de suspension de qualité automobile, reflétant l'accent mis par NAVEE sur le confort de conduite et la durabilité.

Aujourd'hui, NAVEE exerce ses activités dans plus de 60 pays et régions, couvrant l'Amérique du Nord, l'Union européenne, le Moyen-Orient et au-delà.

« Le CES 2026 marque une étape importante pour NAVEE alors que nous présentons l'élargissement de notre portefeuille de solutions de mobilité sur la scène mondiale », a déclaré M. Lu, PDG de NAVEE. « Guidés par notre mission de naviguer dans les possibilités infinies de la mobilité future, nous nous concentrons sur l'application de l'ingénierie et de la conception intelligentes de qualité automobile pour construire des technologies de mobilité fiables et tournées vers l'avenir. »

NAVEE prévoit de partager des informations supplémentaires et des mises à jour sur place pendant le CES 2026, y compris les faits saillants de son événement de lancement du 7 janvier.

À propos de NAVEE

NAVEE est une marque mondiale de mobilité intelligente axée sur l'ingénierie de systèmes et l'intégration de technologies intelligentes. Tirant parti d'une conception de qualité automobile, de systèmes de suspension évolués et de technologies de contrôle fondées sur l'intelligence artificielle, NAVEE développe des produits de mobilité haute performance conçus pour soutenir un transport urbain plus durable et adaptable dans le monde entier. De plus amples renseignements sur NAVEE et sa vision de la mobilité intelligente de prochaine génération sont disponible sur le site https://naveetech.com/.

