EL MONTE, Californie, le 15 déc. 2025 /CNW/ -- NAVEE, un innovateur majeur en matière de mobilité intelligente, dévoile aujourd'hui la trottinette électrique tout-terrain XT5 Pro, conçue pour les utilisateurs en quête de performance et de durabilité. La XT5 Pro sera disponible sur la boutique en ligne officielle de NAVEE et sur Amazon, au prix de 2099,99 $ CA.

Trottinette électrique tout-terrain NAVEE XT5 Pro

Conçue pour l'exploration, la XT5 Pro est équipée d'un moteur arrière à couple élevé de 2 200 W, offrant 30 % de puissance en montée supplémentaire et une vitesse de pointe de 50 km/h (31 mi/h). Son système de freinage régénératif de qualité automobile récupère l'énergie pendant les trajets, ce qui prolonge l'autonomie jusqu'à 75 km (46 milles). Offrant une capacité de charge maximale de 150 kg (331 lb), elle est équipée d'une suspension à ressorts amortisseurs à double bras, à l'avant et à l'arrière, de pneus tout-terrain de 12 po sans chambre à air et affiche une garde au sol de 163 mm pour plus de stabilité sur le gravier, dans la boue et sur les terrains escarpés.

La XT5 Pro a obtenu la certification UL pour ses performances hors route en matière d'autonomie, d'efficacité énergétique et d'accélération, attestant de l'excellence de ses principaux indicateurs. Elle a également reçu la certification « Full-Speed True Range » de TÜV Rheinland, ce qui confirme une autonomie constante, même à des vitesses maximales.

La XT5 Pro est équipée du système antipatinage (TCS) de NAVEE, d'une configuration de freinage triple (tambour avant, disque arrière et E-ABS) et d'une connectivité intelligente par l'entremise de l'application NAVEE, qui permet aux utilisateurs de suivre des itinéraires, de personnaliser les performances et de vérifier l'état de la batterie. Parmi les caractéristiques supplémentaires, mentionnons l'intégration Apple Find My pour la prévention du vol et un phare adaptatif de 9 W pour des promenades de nuit plus sécuritaires.

Reconnue pour son design audacieux d'inspiration industrielle, la XT5 Pro affiche des lignes nettes et un cadre modulaire qui s'inspirent de véhicules tout-terrain comme le Can-Am Maverick X3 et le Tesla Cybertruck. Témoignant de cette excellence en matière de conception, le modèle a récemment été distingué dans les « Top 50 Chinese Enterprise Design Awards » de Fortune China pour son équilibre entre innovation, esthétique et durabilité.

Contrairement aux véhicules tout-terrain à essence traditionnels, la XT5 Pro offre des performances puissantes tout en ne générant aucune émission et un bruit minimal, ce qui témoigne de l'engagement de NAVEE envers l'innovation durable.

« La mobilité en extérieur évolue rapidement », a déclaré M. Zhuang, directeur produit chez NAVEE. « La XT5 Pro est conçue pour les personnes qui veulent aller plus loin, des rues urbaines aux sentiers de montagne, tout en restant fidèles à un mode de vie durable. »

À propos de NAVEE

NAVEE est une marque de premier plan dans le domaine de la mobilité électrique, reconnue pour sa technologie de suspension de pointe et comme la nouvelle marque avec la croissance la plus rapide au niveau des ventes, offrant des produits à la pointe du design et de la durabilité. Découvrez comment NAVEE façonne la prochaine génération de mobilité urbaine intelligente sur le site https://naveetech.ca/.

