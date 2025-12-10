EL MONTE, Californie, 10 décembre 2025 /CNW/ - NAVEE, un chef de file de la mobilité électrique en pleine croissance, a annoncé aujourd'hui le lancement de sa toute nouvelle trottinette électrique de la série G5, proposant les modèles G5, G5 Pro et G5 Max, conçue pour offrir une expérience de trajet domicile-travail plus connectée, plus stable et plus inspirante.

Trottinette électrique de la série NAVEE G5

La trottinette électrique de la série G5 affiche un cadre futuriste taillé en diamant associé à des systèmes de commande intelligents et à une technologie de suspension avancée, alliant esthétique moderne et ingénierie de précision. Les prix commencent à 839,99 $ CA pour la G5, à 969,99 $ CA pour la G5 Pro et à 1129,99 $ CA pour la G5 Max. Tous les modèles sont maintenant disponibles dans la boutique en ligne officielle de NAVEE et sur Amazon.

« Avec la série G5, nous avons entrepris de redéfinir les déplacements urbains », a déclaré Loong, responsable produit chez NAVEE. « Chaque détail a été conçu pour rendre les déplacements plus intelligents, plus sûrs et plus agréables. »

La série G5 est équipée du système antipatinage (TCS) avancé de NAVEE qui améliore l'adhérence sur les surfaces mouillées ou irrégulières, ainsi que d'une suspension double et de pneus sans chambre à air de 10 po pour une conduite fluide et stable. Le double système de freinage et la résistance à l'eau IPX5 assurent la sécurité dans toutes les conditions.

Construite en acier à haute résistance QSTE 420 de qualité automobile, chaque trottinette a réussi des essais de charge statique de plus de 1 000 kg (2 205 lb), démontrant ainsi une intégrité structurale exceptionnelle et une durabilité à long terme.

Pour ce qui est de la fiabilité de l'autonomie, tous les modèles G5 ont été testés à 25 °C (77 °F) avec un utilisateur de 75 kg (165 lb), roulant à une vitesse moyenne de 15 km/h (9 mi/h) sur une chaussée plane. Dans ces conditions, la G5 Max atteint jusqu'à 44 milles d'autonomie, offrant des performances fiables aussi bien pour les trajets quotidiens que pour les sorties plus longues du week-end.

La G5 Max apporte également un nouveau niveau d'intelligence à la mobilité électrique avec des fonctionnalités telles que le déverrouillage par proximité Bluetooth, l'intégration Apple Find My et la récupération intelligente de l'énergie, permettant aux conducteurs de profiter à la fois de la performance et de la tranquillité d'esprit lors de chaque trajet.

Pour l'avenir, NAVEE prévoit d'élargir son écosystème intelligent avec des solutions de mobilité plus connectées, intégrant les données, la durabilité et l'expérience des usagers pour façonner l'avenir du transport écologique.

À propos de NAVEE

NAVEE est une marque de premier plan dans le domaine de la mobilité électrique, reconnue pour sa technologie de suspension de pointe et comme la nouvelle marque avec la croissance la plus rapide au niveau des ventes, offrant des produits à la pointe du design et de la durabilité. Découvrez comment NAVEE façonne la prochaine génération de mobilité urbaine intelligente sur le site https://naveetech.ca/.

