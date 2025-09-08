SHENZHEN, Chine, 9 septembre 2025 /CNW/ - NAVEE, chef de file mondial des solutions de mobilité intelligente, met sa technologie innovante au service du golf avec la série Birdie 3, qui comprend les modèles Birdie 3X (2 399 $) et Birdie 3 (1 899 $). Lancés le mois dernier, ces chariots de golf électriques sont les premiers équipements de golf proposés par NAVEE. Ils sont conçus pour allier commodité et technologie de pointe.

Jouez au golf les mains libres grâce à la technologie de suivi

Ces produits sont désormais officiellement disponibles au Canada sur la boutique officielle NAVEE et sur Amazon , permettant ainsi aux golfeurs canadiens de profiter plus facilement que jamais d'une expérience de jeu plus intelligente.

L'une des caractéristiques les plus intéressantes du Birdie 3X est son mode de suivi, rendu possible par la technologie à bande ultra-large. Contrairement aux systèmes traditionnels basés sur le Bluetooth ou l'infrarouge, qui reposent sur une détection approximative de la proximité, la bande ultra-large offre une précision au centimètre près, permettant à la voiturette de suivre la position du joueur en temps réel. Que ce soit sur des pentes, dans des virages ou sur des allées bondées, le Birdie 3X offre une expérience de suivi stable et réactive.

Doté d'une configuration à 4+1 roues, équipé de roues arrière tout-terrain de 11 pouces, de deux roues avant universelles de 6 pouces et d'une roulette arrière anti-basculement dédiée, le Birdie 3X offre une stabilité accrue dans diverses conditions de terrain. Alimenté par deux moteurs de 240 W, il affronte avec assurance des pentes jusqu'à 25 %, de l'herbe rude, du sable mou et des surfaces gravelées.

Conçu dans un souci de portabilité, le chariot se plie en un seul geste pour une installation rapide et un rangement facile. Une fois plié, il ne mesure que 0,15 mètre cube. Sa batterie haute capacité de 220 Wh permet de jouer jusqu'à 36 trous avec une seule charge, pour des performances durables tout au long de la journée.

Au-delà du déplacement, la série Birdie 3 dispose d'un centre de contrôle multifonctionnel et s'intègre à l'application NAVEE. Les golfeurs peuvent contrôler le chariot directement depuis leur téléphone : régler la vitesse, surveiller l'état de la batterie, suivre les scores et personnaliser les paramètres, le tout à travers une interface intuitive.

Chaque unité de la série Birdie 3 est équipée de détails bien pensés, notamment un porte-parapluie, un porte-gobelet et un port de chargement USB-C pour plus de commodité sur le parcours. Une large sélection d'accessoires haut de gamme est également disponible, ce qui permet aux utilisateurs de personnaliser leur configuration et d'étendre les fonctionnalités.

Avec la série Birdie 3, NAVEE démontre son engagement à apporter des innovations en matière de mobilité intelligente au golf, rendant chaque partie plus détendue, plus agréable et plus avancée sur le plan technologique.

À propos de NAVEE

NAVEE est une marque de premier plan dans le domaine de la mobilité électrique, no 1 en matière de technologie de suspension et d'efficacité en montée, et la nouvelle marque qui connaît la plus forte croissance au niveau des ventes, proposant des produits à la pointe du design et de la durabilité.

