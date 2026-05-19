Un investissement record dans les effectifs, la formation et la technologie permet au système de navigation aérienne du Canada de faire face à une demande saisonnière accrue

OTTAWA, ON, le 19 mai 2026 /CNW/ - NAV CANADA a présenté aujourd'hui les mesures en place pour assurer la sécurité et la résilience des services de navigation aérienne au cours de l'été 2026, y compris pendant les grands événements internationaux qui se dérouleront au Canada.

NAV CANADA (Groupe CNW/NAV CANADA)

À l'approche de la période de pointe, NAV CANADA a mis en œuvre un plan complet de préparation opérationnelle qui s'appuie sur des effectifs accrus, des programmes incitatifs ciblés, une meilleure coordination avec les transporteurs et les aéroports, et des investissements continus dans les technologies qui soutiennent le système de gestion de la circulation aérienne du pays.

« Nous nous préparons à cet été depuis plus d'un an, déclare Marie-Pier Berman, vice-présidente et chef de la direction de l'exploitation de NAV CANADA. Notre équipe est prête. Jamais nous n'avons eu plus de contrôleuses et contrôleurs de la circulation aérienne depuis la pandémie. Nous avons investi dans des outils et des processus qui rendent nos opérations plus résilientes, et nous travaillons de près avec nos partenaires du secteur de l'aviation pour fournir le service le plus sûr et le plus efficace possible. Les Canadiennes et Canadiens doivent avoir confiance dans le système qui assure leur sécurité. »

Dotation et préparation du personnel

NAV CANADA emploie actuellement plus de 2 800 professionnelles et professionnels des services de la circulation aérienne, dont environ 2 100 contrôleuses et contrôleurs, 700 spécialistes de l'information de vol et près de 550 étudiantes et étudiants en formation, répartis dans tout le pays.

Depuis 2023, plus de 600 personnes ont obtenu leur licence en services de la circulation aérienne, dont plus de 300 contrôleuses et contrôleurs. En 2024-2025, la croissance des effectifs a dépassé l'attrition de 26 %, ce qui représente la plus forte croissance nette jamais enregistrée par l'organisation depuis la pandémie.

Pour la saison estivale, NAV CANADA a pris des mesures supplémentaires pour maximiser la couverture opérationnelle : retour temporaire du personnel de gestion ayant des qualifications opérationnelles dans des postes de première ligne; maintien des contrats avec plus de 50 contrôleuses et contrôleurs retraités réembauchés; et mise en œuvre d'un horaire stratégique pour assurer la couverture en période de pointe dans les aménagements les plus achalandés du pays.

Investissement dans la formation et les technologies

Depuis sa création en 1996, NAV CANADA a injecté plus de 3,5 milliards de dollars dans la modernisation. Elle investit actuellement 368,1 millions de dollars sur quatre ans dans le rétablissement de la main-d'œuvre, notamment pour augmenter la capacité de formation et accélérer le recrutement. Un nouveau programme de modernisation des technologies de simulation de plus de 40 millions de dollars, lancé cette année en partenariat avec Micro Nav, permettra d'améliorer la capacité de formation et le taux de réussite grâce à des technologies d'apprentissage adaptatives et à une plus grande disponibilité des simulateurs.

Le partenariat de NAV CANADA avec CAE, deux entreprises canadiennes, a permis d'élargir la capacité de formation de 500 étudiantes et étudiants supplémentaires jusqu'en 2028. NAV CANADA exploite également sept écoles de formation, réparties dans tout le pays, à une capacité record.

Les investissements technologiques déjà en cours comprennent les systèmes de gestion des arrivées (AMAN) dans tous les centres de contrôle régional, qui optimisent la mise en séquence des aéronefs afin de réduire la charge de travail des contrôleuses et contrôleurs et de maximiser la capacité des pistes, ainsi qu'une surveillance améliorée grâce à l'ADS-B satellitaire, qui offre une couverture complète au-dessus des océans et dans l'espace aérien à haute altitude.

Événements majeurs : un bilan impeccable

NAV CANADA a fait ses preuves en fournissant des services sécuritaires et efficaces pendant les périodes de forte demande et au cours d'événements internationaux, dont les Jeux olympiques d'hiver de 2010 à Vancouver, le Sommet du G7 de 2018 dans Charlevoix, le Sommet du G7 de 2025 à Kananaskis et le Grand Prix du Canada à Montréal qui a lieu chaque année. La planification opérationnelle pour l'été 2026 s'appuie sur des protocoles et des enseignements tirés de ces événements, notamment une coordination renforcée avec les transporteurs, les autorités aéroportuaires, la Federal Aviation Administration des États-Unis, Transports Canada, la GRC et les partenaires locaux chargés de l'application de la loi.

Collaboration avec l'ensemble du secteur de l'aviation

Une coordination étroite avec l'ensemble des parties du secteur de l'aviation est essentielle pour offrir une expérience de voyage fluide. C'est pourquoi NAV CANADA collabore avec les transporteurs, les aéroports et Transports Canada pour adapter la capacité aux prévisions de volume, appliquer les protocoles d'autorisation préalable requise pour l'aviation générale et d'affaires pendant les périodes de pointe, et mettre en œuvre des stratégies proactives de gestion de la demande qui augmentent la prévisibilité.

« La sécurité en aviation - au sol comme dans les airs - est une responsabilité que NAV CANADA partage avec tous les acteurs de l'industrie, explique Mme Berman. Nous sommes en mode solution. Nos priorités : la résilience des services, le soutien de notre personnel et le maintien des normes de sécurité auxquelles les voyageuses et voyageurs sont en droit de s'attendre. »

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À propos de NAV CANADA

NAV CANADA est une société privée sans but lucratif, créée en 1996, qui fournit des services de contrôle de la circulation aérienne, des services consultatifs d'aéroport, des exposés météorologiques ainsi que des services d'information aéronautique dans plus de 18 millions de kilomètres carrés d'espace aérien intérieur et d'espace aérien international sous contrôle canadien.

La Société est reconnue à l'échelle internationale pour son bilan de sécurité et ses innovations technologiques.

SOURCE NAV CANADA

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