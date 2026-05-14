OTTAWA, ON, le 14 mai 2026 /CNW/ - NAV CANADA a annoncé aujourd'hui qu'elle avait conclu un accord pour vendre sa part entière dans Aireon Holdings LLC à une filiale d'Iridium Communications Inc. pour un montant global de 166 millions $US (sous réserve d'ajustement).

Aireon est un leader dans la prestation de données et de services de surveillance à l'industrie de l'aviation au moyen d'un système de surveillance dépendante automatique en mode diffusion (ADS-B) en temps réel, qui permet de couvrir les zones où le déploiement de systèmes au sol est impossible, comme les océans et les régions polaires et éloignées.

En 2012, NAV CANADA a été l'une des premières entreprises à investir dans Aireon et a, au cours des dix dernières années, collaboré avec Aireon, Iridium et d'autres fournisseurs de services de navigation aérienne (FSNA) qui ont investi dans Aireon pour assurer le lancement et la croissance d'Aireon. L'exécution de la transaction, qui est assujettie aux conditions de clôture habituelle, devrait avoir lieu pendant l'été 2026. Le paiement se fera en deux tranches, 50 % étant versé à la clôture et 50 % un an après.

« Cette décision s'inscrit dans l'intention de NAV CANADA de continuer à se concentrer sur ses services principaux et sur son orientation stratégique afin d'assurer la meilleure valeur ajoutée à ses clients et parties prenantes, a déclaré Micheline Pion, vice-présidente et chef de la direction financière. Ayant atteint son objectif de mettre en œuvre l'ADS-B et d'avoir fait d'Aireon un solide fournisseur de données, NAV CANADA entame maintenant une nouvelle phase de son partenariat commercial avec Aireon. »

NAV CANADA a déployé l'ADS-B au-dessus de l'espace aérien océanique en 2019, ce qui a permis d'offrir une conscience situationnelle accrue au personnel des services de la circulation aérienne et de fournir des routes plus efficaces aux exploitants d'aéronefs. NAV CANADA a aussi été l'un des premiers FSNA au monde à déployer l'ADS-B satellitaire dans son espace aérien intérieur. NAV CANADA prolongera l'accord de services de données conclu avec Aireon pour pouvoir continuer d'utiliser les données de surveillance d'Aireon afin d'assurer la prestation efficace et sécuritaire de ses services de navigation aérienne.

RBC Marché des Capitaux agit comme conseiller financier et Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP agit comme cabinet d'avocats pour NAV CANADA.

À propos de NAV CANADA

NAV CANADA est une société privée sans but lucratif, créée en 1996, qui fournit des services de contrôle de la circulation aérienne, des services consultatifs d'aéroport, des exposés météorologiques ainsi que des services d'information aéronautique dans plus de 18 millions de kilomètres carrés d'espace aérien intérieur et d'espace aérien international sous contrôle canadien.

NAV CANADA est reconnue à l'échelle internationale pour son bilan de sécurité et ses innovations technologiques.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient certaines informations et certains énoncés de nature prospective (collectivement, les « énoncés prospectifs ») au sens attribué à ce terme par les lois canadiennes applicables régissant les valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs reposent sur les attentes actuelles, les estimations, les projections et les hypothèses que NAV CANADA a formulées à la lumière des informations qui étaient à sa disposition au moment où ces énoncés ont été formulés. Les énoncés prospectifs du présent communiqué incluent des références à la fermeture de l'acquisition d'Aireon par Iridium.

Les énoncés prospectifs ne sont pas des garanties d'un rendement futur et comportent un certain nombre de risques et d'incertitudes; le lecteur est donc averti de ne pas s'y fier indûment. Sauf dans les cas où les lois applicables sur les valeurs mobilières l'exigent, NAV CANADA se dégage de toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement ses énoncés prospectifs, que ce soit en raison de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres circonstances.

SOURCE NAV CANADA

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