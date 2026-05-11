L'événement, qui s'est tenu à Ottawa du 5 au 7 mai, avait pour thème « L'innovation au service de la sécurité ». Les participantes et participants sur place et en ligne ont discuté du rôle en constante évolution de la performance humaine, de l'intégration de nouvelles technologies dans les environnements opérationnels et de la façon dont l'échange de données à l'échelle du secteur peut renforcer la résilience de l'ensemble du système.

Organisé par NAV CANADA pour la cinquième fois, l'événement a affiché complet quelques semaines après l'ouverture des inscriptions, preuve que l'ensemble du secteur s'engage à mettre la sécurité au cœur des décisions opérationnelles.

« La sécurité aérienne repose sur chaque décision prise par les travailleuses et travailleurs au quotidien, explique Anthony MacKay, vice-président et chef de la direction de la sécurité et de la qualité de NAV CANADA. La participation record au forum de cette année envoie un message clair : lorsque nous unissons nos forces, nous allons plus loin. Dans notre secteur, l'amélioration continue repose sur la volonté collective d'aborder franchement les questions les plus difficiles et d'honorer les engagements pris. Il s'agit d'une responsabilité commune des exploitants, des organismes de réglementation, des syndicats et des fabricants de technologies, d'aéronefs et d'équipement ATS. »

L'organisation du forum s'inscrit dans l'engagement de NAV CANADA à l'égard de la sécurité aérienne. En effet, le Canada possède l'un des systèmes de navigation aérienne les plus sécuritaires au monde : son taux de pertes d'espacement IFR-IFR est cinq fois inférieur à la moyenne mondiale des principaux fournisseurs de services de navigation aérienne. NAV CANADA dirige également les travaux de l'Équipe des mesures de sécurité des pistes (RSAT) qui publie des processus et des listes de vérification à l'intention des équipes locales de sécurité des pistes (L-RST). Le Forum sur la sécurité aérienne comprend également un volet intersectoriel réunissant les parties prenantes de l'aviation pour renforcer la sécurité des pistes au Canada.

« Chaque participante et participant représentait une organisation dont l'activité influence la sécurité de millions de passagères et passagers canadiens et étrangers, a ajouté Anthony MacKay. La valeur d'une telle rencontre réside donc dans les apprentissages que chacune et chacun en tire et met ensuite en pratique. »

NAV CANADA entend poursuivre sa collaboration avec les partenaires du secteur afin de garantir la sécurité, l'efficacité et la résilience du système de navigation aérienne.

À propos de NAV CANADA

NAV CANADA est une société privée sans but lucratif, créée en 1996, qui fournit des services de contrôle de la circulation aérienne, des services consultatifs d'aéroport, des exposés météorologiques ainsi que des services d'information aéronautique dans plus de 18 millions de kilomètres carrés d'espace aérien intérieur et d'espace aérien international sous contrôle canadien.

NAV CANADA est reconnue à l'échelle internationale pour son bilan de sécurité et ses innovations technologiques.

SOURCE NAV CANADA

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