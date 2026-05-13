OTTAWA, ON, le 13 mai 2026 /CNW/ - NAV CANADA tiendra un point de presse virtuel afin de présenter son plan de préparation opérationnelle pour la saison estivale 2026.

Accompagnée d'expertes et experts en la matière, la vice-présidente et chef de la direction de l'exploitation de NAV CANADA fera le point sur l'état de préparation de l'entreprise en prévision de l'été, ses investissements stratégiques et les technologies et mesures de coordination mises en place pour gérer la hausse de la demande saisonnière et les événements internationaux.

Détails

Quand? Mardi 19 mai 2026, de 12 h 15 à 12 h 45 HE

Qui? Liste des intervenants :

Marie-Pier Berman, vice-présidente et chef de la direction de l'exploitation

Vanessa Robertson, vice-présidente adjointe, Soutien à l'exploitation

Kevin Caron, vice-président adjoint, Apprentissage ATS

Yan Tremblay, directeur, Exploitation du contrôle tour et terminal - Aéroports principaux

Où? En ligne. L'inscription est obligatoire. Veuillez écrire à [email protected] ou appeler au 1-888-562-8226.

Ordre du jour : Mot de bienvenue (5 minutes), suivi d'une période de questions animée (25 minutes).

SOURCE NAV CANADA

Renseignements supplémentaires : Le communiqué de presse et le document d'information qui l'accompagnent sont sous embargo jusqu'au 19 mai 2026 à 11 h 30 HE. Veuillez écrire à [email protected] si vous souhaitez recevoir les documents sous embargo.