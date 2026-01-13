MIAMI, le 13 janvier 2026 /CNW/ - NatGold Digital Ltd. (« NatGold » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui la mise à jour des chiffres de participation à son programme de réservation préalable à la mise en marché des jetons NatGold, faisant état d'une accélération continue de la demande mondiale et confirmant une prolongation de la période de réservation jusqu'au 15 février 2026.

Pas Gold. Pas le bitcoin. L’évolution naturelle des deux. Speed Speed

En date d'aujourd'hui à 11 h 00 (HNE), un total de 118 451 jetons NatGold ont été réservés par 15 396 participants répartis dans 161 pays. Lorsqu'elles sont mesurées par rapport à la valeur intrinsèque de base actuelle de 3 001 dollars américains par jeton, les réservations agrégées représentent une valeur marchande brute d'environ 355,48 millions de dollars américains.

En réponse à l'intérêt entrant soutenu dans plusieurs administrations, NatGold Digital a choisi de maintenir le programme de réservation de jetons avant la mise en marché ouvert jusqu'au 15 février 2026. La Société a souligné que le nombre total de jetons NatGold disponibles à la date de distribution initiale avant la mise en marché, demeurera fixé à 25 000 jetons, sans augmentation prévue.

La Société a également réitéré que son événement inaugural de tokenisation demeure prévu au premier trimestre de 2026 au plus tard, et que la date précise de tokenisation devrait être annoncée très prochainement, sous réserve des considérations réglementaires, opérationnelles et de préparation de la plateforme applicables.

« Ce dynamisme soutenu à l'échelle mondiale reflète bien plus que la demande : il traduit une compréhension », a déclaré Andrés Fernández, chef de la direction de NatGold Digital Ltd. « Nous constatons une accélération de la participation non seulement grâce à des réservations de jetons, mais aussi grâce à l'engagement envers le contenu éducatif expliquant comment et pourquoi NatGold fonctionne. Notre vidéo principale, Pas Gold. Pas le bitcoin. L'évolution naturelle des deux., a dépassé 336 000 vues en un peu plus d'un mois, alors que nos séries Minage numérique NatGold 101 et Évaluation des jetons NatGold génèrent constamment de 10 000 à 20 000 visionnements par épisode. Ensemble, ces tendances reflètent un vaste engagement mondial à l'égard de la logique, de la structure et de l'intégrité du modèle NatGold. »

Visitez notre chaîne YouTube : https://youtube.com/@natgold_digital

À propos de NatGold Digital Ltd.

NatGold Digital Ltd. est l'architecte et l'exploitant d'un modèle de minage d'or numérique révolutionnaire en instance de brevet conçu pour tokeniser les ressources d'or qui restent stockées en toute sécurité dans le coffre-fort de Mère Nature (Mother Nature's Vault). Les tokens NatGold sont structurés de manière à représenter les intérêts unitaires normalisés dans les ressources certifiées NatGold, divulgués dans des rapports techniques géologiques reconnus à l'échelle internationale, sans extraction physique, traitement ou mouvement de l'or. Il en résulte une alternative de monnaie fiduciaire supérieure conçue pour mener une réforme monétaire mondiale. La segmentation devrait commencer au premier trimestre 2026. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter www.NatGold.com .

Pour obtenir de plus amples renseignements ou pour toute question des médias, veuillez communiquer par :

Courriel : [email protected]

Site Web : https://www.natgold.com

Les informations présentées dans le communiqué ci-dessus ont été compilées par NatGold déployant des efforts diligents pour fournir un aperçu précis et réaliste du sujet. Néanmoins, des facteurs tels que le jugement subjectif, le recours à des circonstances indépendantes de la volonté de NatGold et les sources d'informations externes limitent intrinsèquement l'exhaustivité, l'exhaustivité et la suffisance de ces informations. Les énoncés prospectifs sont généralement indiqués par des termes comme « planifie », « s'attend à », « ne s'attend pas à », « est attendu », « planifié », « budget », « estime », « projette », « a l'intention de », « prévoit », « n'anticipe pas », « pense que » et des expressions similaires, ou par des références à des actions, des événements ou des résultats potentiels qui « peuvent », « pourraient » ou « seront » réalisés. Ces énoncés comprennent, sans s'y limiter, les attentes concernant la valeur des jetons NatGold, le calendrier prévu de la tokenisation et de l'admissibilité à la tokenisation, les activités commerciales futures et l'évolution du marché. Tous les énoncés prospectifs sont assujettis à des risques et à des incertitudes qui peuvent faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement. De nombreux risques, incertitudes et événements peuvent aboutir à des résultats qui diffèrent considérablement de ceux décrits dans les déclarations prospectives de NatGold, y compris, mais sans s'y limiter : l'altération des conditions économiques ou des tendances sectorielles; les fluctuations des devises et des marchés financiers; la volatilité des prix de l'or et des coûts de l'AISC; les changements dans les activités d'investissement; les procédures judiciaires; l'évolution des lois; ainsi que les conditions environnementales, réglementaires, politiques, judiciaires et concurrentielles dans les régions où NatGold exerce ses activités. De plus, des défis technologiques, mécaniques et opérationnels peuvent se présenter pendant les opérations de développement de NatGold. Les références à la « certification » des ressources minérales sont spécifiques aux normes d'admissibilité en matière de tokenisation de NatGold et ne signifient pas la conformité au Code JORC, NI 43-101 ou S-K 1300; ces ressources sont plutôt certifiées selon les critères de NatGold en tant que ressources certifiées NatGold. Bien que NatGold juge que les hypothèses actuelles sont raisonnables sur la base des données disponibles, celles-ci peuvent en fin de compte s'avérer inexactes. Les résultats réels pourraient différer des énoncés prospectifs en raison de divers risques, incertitudes et événements imprévus. Les informations présentes servent uniquement à des fins d'information générale et ne constituent pas une offre ou une sollicitation pour l'achat ou la vente d'actions ou de titres de NatGold. Il est fortement conseillé aux investisseurs potentiels de consulter un conseiller financier qualifié avant d'investir dans NatGold. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse sont à jour à la date de publication. Sauf dans les cas prévus par les lois sur les valeurs mobilières applicables, NatGold décline expressément toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs en réponse à de nouvelles données, à des développements futurs ou autrement. De plus, la société n'assume aucun engagement à répondre aux attentes ou aux déclarations des tiers concernant les questions abordées dans le présent document. Investir dans des entreprises technologiques en démarrage comporte un risque considérable.

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=AWXjw9DUJrM

SOURCE NatGold Digital Ltd.