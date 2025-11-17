MIAMI, 17 novembre 2025 /CNW/ - NatGold Digital Ltd. (« NatGold » ou la « société ») a annoncéaujourd'huiavoirreçusa première demandeofficielle de conversion en jetons NatGold. La demande a étésoumise par NatBridge Resources Ltd. (« NatBridge ») (CSE : NATB | OTC : NATBF | FSE : GI80) pour la conversion en jetons des droits miniers souterrains associés aux parcelles 45 et 46 du projetaurifère Cahuilla, situé dans le comtéd'Imperial, enCalifornie. Le projetvamaintenant passer par le processusofficiel de diligence raisonnable, de certification et de transfert de titre de NatGold, marquant le début d'un pipeline d'approvisionnementdédié aux ressourcesaurifèresadmissiblesavantl'événement inaugural de conversion en jetons de NatGold, prévu au premier trimestre 2026.

Le projet aurifère Cahuilla est le fruit de plus de 30 ans d'exploration par des sociétés minières de premier plan. Après une prospection à petite échelle enregistrée pour la première fois en 1912, des forages modernes et une exploration avancée ont été menés par Homestake, Newmont, Fischer-Watt, TDMCI et Kennecott à partir de 1987, suivis de travaux supplémentaires sous Consolidated Goldfields, puis Teras Resources entre 2006 et 2017. Cette longue histoire technique bien documentée constitue une base solide pour NatGold Digital, qui évalue si le projet peut être certifié NatGold Resources, avant son acquisition par NatBridge auprès de Teras le 21 octobre 2025.

Mark Radke, président exécutif de NatGold (ancien chef de cabinet de la Commission américaine des opérations boursières), a déclaré : « La demande de NatBridge représente une étape importante pour NatGold Digital. Plus tôt cette année, nous avons commencé à créer une demande pré-mise sur le marché pour le jeton NatGold, et les réactions ont dépassé toutes nos attentes. Au 23 octobre 2025, plus de 10 500 participants individuels ont réservé 80 135 jetons NatGold, ce qui représente plus de 205 millions de dollars américains en valeur intrinsèque de référence au moment de l'annonce. Ce niveau d'enthousiasme, tant de la part des investisseurs traditionnels dans l'or que de la communauté mondiale des cryptomonnaies, confirme que le monde est prêt pour un actif numérique durablement extrait, non dilutif et adossé à une valeur réelle dans le sol. »

« La demande étant désormais bien établie, la prochaine étape est claire : nous mettons en place un pipeline dynamique d'approvisionnement en ressources aurifères de haute qualité avant notre premier événement de conversion en jetons NatGold début 2026, a ajouté Andrés Fernández, chef de la direction de NatGold. NatBridge est la première d'une longue série de demandes qui devraient être soumises au processus d'approbation, et nous sommes impatients de faire avancer ce projet et d'autres grâce à notre cadre rigoureux de diligence raisonnable et de certification. »

Selon les données tirées d'un rapport technique NI 43-101 intitulé « Rapport technique modifié sur les ressources en or et en argent du projet Cahuilla, comté d'Imperial, Californie », daté du 10 mars 2021, les parcelles 45 et 46 contiennent environ 122 211 onces de ressources aurifères indiquées et 6 650 onces de ressources présumées à une teneur de coupure de 0,005 oz/tonne (0,16 g/t). En utilisant les rapports de conversion en jetons en instance de brevet de NatGold Digital (0,40 jeton NatGold par once d'or indiquée et 0,20 jeton NatGold par once d'or présumée), ces chiffres équivaudraient à environ 50 214 jetons NatGold, avant l'application du processus de certification détaillé de la société.

Dans le cadre de ce processus, une société indépendante et sans lien de dépendance spécialisée dans la modélisation des ressources appliquera la teneur de coupure de 0,10 g/t de NatGold Digital, un élément clé du processus d'exploitation minière numérique en instance de brevet de NatGold, qui s'appuie sur 11 brevets en instance couvrant l'extraction numérique, la vérification, la conservation et les protocoles d'intégrité des ressources sur la chaîne. Étant donné que le rapport NI 43-101 applique une teneur de coupure plus élevée (0,16 g/t), il est peu probable que le volume des ressources finalement certifiées diminue; au contraire, les ressources éligibles pourraient augmenter une fois l'examen de la modélisation des ressources terminé. Le nombre final de ressources certifiées NatGold, et donc le nombre final de jetons, sera déterminé à l'issue du processus complet de certification NatGold Digital.

À propos de l'annonce d'aujourd'hui et du rôle de NatBridge en tant que premier participant du côté de l'offre dans l'écosystème NatGold, Michelle Ash, présidente exécutive de NatBridge, a commenté : « Ayant passé des décennies dans l'industrie minière mondiale, notamment en tant que directrice de l'innovation chez Barrick Gold, je me suis intéressée à la manière dont l'exploitation minière numérique peut constituer une alternative complémentaire à l'extraction traditionnelle, qui renforce l'industrie tout en allégeant la pression sur l'environnement. Dans ce contexte, la collaboration de NatBridge avec NatGold Digital représente une étape initiale importante dans l'application de ces concepts, qui contribue à l'évolution naturelle de la reconnaissance et de la réalisation de la valeur de l'or par le secteur ».

Selon l'estimation préliminaire de 50 214 jetons NatGold, la répartition qui a été négociée individuellement avec NatBridge pour ce projet donnerait lieu à la répartition suivante : environ 73 % à NatBridge Resources, 20 % à NatGold Digital, 5 % au fonds de réserve NatGold et 2 % au programme NatGold Custodian & Social Giveback. Ces répartitions reflètent les conditions commerciales spécifiques convenues d'un commun accord entre NatBridge et NatGold Digital pour cette soumission et ne sont pas indicatives d'une structure fixe pour les transactions futures.

En supposant ces montants de jetons et en utilisant la valeur intrinsèque de référence (« BIV ») de 2 582 dollars américains par jeton NatGold du vendredi 14 novembre , la valorisation potentielle du projet serait la suivante :

Valeur totale estimée des jetons : 129 652 548 $ US

NatBridge Resources (73 %) : 94 646 360 $ US

NatGold Digital (20 %) : 25 930 510 $ US

Fonds de prévoyance NatGold (5 %) : 6 482 627 $ US

programme NatGold Custodian & Social Giveback (2 %) : 2 593 051 $ US

À propos de NatGold Digital Ltd.

NatGold Digital Ltd. est le créateur et l'opérateur mondial de l'écosystème NatGold, une plateforme révolutionnaire conçue pour transformer l'or extrait du sol en une matière première cryptographique entièrement durable et réelle. À l'aide d'un processus d'extraction numérique en instance de brevet, NatGold convertira les ressources certifiées NatGold (telles que définies conformément aux politiques et procédures de tokenisation de NatGold Digital) en jetons NatGold : des actifs numériques non dilutifs qui combinent la valeur durable de l'or et l'efficacité numérique du Bitcoin. Il en résulte une alternative supérieure à la monnaie fiduciaire, conçue pour mener une réforme monétaire mondiale. La conversion en jetons devrait débuter au premier trimestre 2026. Pour en savoir plus, visitez le site https://www.natgold.com/.

À propos de NatBridge Resources Ltd.

NatBridge Resources Ltd. (CSE : NATB) (OTCID : NATBF) (FSE : GI80) est une soci été canadienne cotée en bourse, également cotée aux États -Unis et en Allemagne , qui domine le secteur de l'approvisionnement en ressources aurifères de NatGold Digital, un écosystème révolutionnaire de conversion en jetons numériques de l'or en instance de brevet. Cette approche innovante redéfinit la manière dont la valeur de l'or peut être exploitée grâce à la conversion en jetons, éliminant l'extraction et ses coûts environnementaux , sociaux et financiers grâce à un processus d'exploitation minière numérique écologique , alimenté par la chaîne de blocs. La stratégie de NatBridge est axée sur l'approvisionnement de l'écosystème NatGold Digital. En acquérant des ressources aurifères qui répondent aux critères de qualification de NatGold Digital, conformément aux normes strictes de certification des jetons de NatGold Digital, NatBridge s'impose comme un acteur clé de ce secteur , opérant à la croisée de trois grandes tendances mondiales en matière d'investissement : l'or , l'investissement durable et la conversion d'actifs réels en jetons. Pour en savoir plus, visitez le site https://natbridgeresources.com.

Les informations présentées dans le communiqué ci-dessus ont été compilées par NatGold avec le plus grand soin afin de fournir un aperçu précis et réaliste du sujet traité. Néanmoins, des facteurs tels que le jugement subjectif, la dépendance à l'égard de circonstances indépendantes de la volonté de NatGold et les sources d'information externes limitent intrinsèquement l'exhaustivité, l'intégralité et la suffisance de ces informations. Ces informations contiennent également des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs sont généralement indiqués par des termes tels que « prévoit », « s'attend à », « ne s'attend pas à », « est prévu », « planifié », « budget », « estime », « projette », « a l'intention », « anticipe », « n'anticipe pas », « croit » et des expressions similaires, ou par des références à des actions, événements ou résultats potentiels qui « peuvent », « pourraient », « devraient », « seraient », « pourraient » ou « seront » se produire ou être réalisés. Ces énoncés comprennent, sans s'y limiter, les attentes concernant la valeur des jetons NatGold, le calendrier prévu de la conversion en jetons et l'éligibilité à la conversion en jetons, les opérations commerciales futures et l'évolution du marché. Tous les énoncés prospectifs sont assujettis à des risques et à des incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement. De nombreux risques, incertitudes et événements peuvent entraîner des résultats sensiblement différents de ceux décrits dans les énoncés prospectifs de NatGold, notamment : des changements dans les conditions économiques ou les tendances sectorielles; des fluctuations des marchés monétaires et financiers; la volatilité des prix de l'or et des coûts AISC; des changements dans les activités d'investissement; des procédures judiciaires; des développements législatifs; ainsi que des circonstances environnementales, réglementaires, politiques, judiciaires et concurrentielles dans les régions où NatGold exerce ses activités. De plus, des défis technologiques, mécaniques et opérationnels peuvent survenir au cours des opérations de développement de NatGold. Les références à la « certification » des ressources minérales sont spécifiques aux normes d'éligibilité à la conversion en jetons de NatGold et ne signifient pas la conformité au code JORC, à la norme NI 43-101 ou à la norme S-K 1300; ces ressources sont plutôt certifiées selon les critères de NatGold en tant que ressources certifiées NatGold. Bien que NatGold considère les hypothèses actuelles comme raisonnables sur la base des données disponibles, celles-ci peuvent s'avérer inexactes. Les résultats réels peuvent différer des énoncés prospectifs en raison de divers risques, incertitudes et événements imprévus. Les informations contenues dans le présent document sont fournies à titre informatif uniquement et ne constituent pas une offre ou une sollicitation d'achat ou de vente d'actions ou de titres NatGold. Il est fortement recommandé aux investisseurs potentiels de consulter un conseiller financier qualifié avant d'investir dans NatGold. Les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué de presse sont valables à la date de leur publication. Sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent, NatGold décline expressément toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs en réponse à de nouvelles données, à des développements futurs ou à d'autres facteurs. De plus, la société ne s'engage aucunement à répondre aux attentes ou aux déclarations de tiers concernant les questions abordées dans le présent document. Investir dans des entreprises technologiques en phase de démarrage comporte des risques considérables.

