NEW YORK, 26 janvier 2026 /CNW/ - NatGold Digital Ltd. (« NatGold » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui avoir renforcé sa stratégie de propriété intellectuelle en déposant sept demandes de brevet complètes (non provisoires) auprès de l'USPTO (United States Patent and Trademark Office - Bureau des brevets et des marques des États-Unis). Les demandes, présentées par l'avocat de la Société, Lowenstein Sandler LLP, suivent les dépôts provisoires de brevet de 2025 de NatGold sur lesquels s'appuient ces sept demandes.

Cette étape fait passer le portefeuille de brevets de NatGold au-delà des premiers dépôts prioritaires et à l'examen complet de l'USPTO, renforçant sa capacité à protéger les méthodes exclusives et l'architecture au niveau du système qui sous-tendent son écosystème minier numérique et soutiennent le caractère défendable à long terme du modèle de la Société.

Collectivement, les sept demandes complètes couvrent la tokenisation de bout en bout des ressources aurifères souterraines confirmée par des rapports techniques vérifiés, un cadre de crédit pour la durabilité et l'intégrité et des méthodes d'évaluation des actifs non miniers désignés pour la tokenisation, ainsi que des contrôles de conformité et de risque conçus pour les marchés réglementés (y compris la connaissance du client et la lutte contre le blanchiment d'argent) et des voies d'interopérabilité pour les cadres nationaux de monnaie numérique, y compris les monnaies numériques des banques centrales (CBDC).

De plus, la Société a déposé d'autres demandes de brevet provisoires dans le cadre de sa stratégie continue en matière de propriété intellectuelle, et prévoit de déposer les demandes en temps et en heure.

« Ces dépôts visent à protéger les méthodes et la conception de système qui relient les ressources aurifères de Mother Nature's Vault à un écosystème de jetons prêt pour la conformité », a déclaré Andrés Fernández, PDG. « Cette protection nous permet de bâtir en toute confiance, d'établir des partenariats sélectifs et de saisir les opportunités à venir de licences sans céder le contrôle de notre PI de base. Les personnes qui souhaitent comprendre le fonctionnement du modèle et l'importance de ces composantes peuvent consulter notre série de vidéos pédagogiques sur YouTube, qui présentent les concepts de façon pratique et accessible ».

Les demandes complètes déposées suivront le processus d'examen et de contrôle de l'USPTO. Tous les droits sont obtenus dès lors que les brevets sont accordés et délivrés, sous réserve des revendications finales approuvées par l'USPTO.

NatGold estime qu'un portefeuille de brevets robuste et prêt à l'emploi est un élément fondamental de la stratégie de la Société pour soutenir l'intégrité de l'écosystème, renforcer le positionnement concurrentiel et renforcer la confiance des parties prenantes, alors que les demandes d'actifs réels ne cessent d'évoluer.

Visitez notre chaîne YouTube : https://youtube.com/@natgold_digital

À propos de NatGold Digital Ltd.

NatGold Digital Ltd. est l'architecte et l'exploitant d'un modèle de minage d'or numérique révolutionnaire en instance de brevet conçu pour tokeniser les ressources d'or qui restent stockées en toute sécurité dans le coffre-fort de Mère Nature (Mother Nature's Vault). Les tokens NatGold sont structurés de manière à représenter les intérêts unitaires normalisés dans les ressources certifiées NatGold, divulgués dans des rapports techniques géologiques reconnus à l'échelle internationale, sans extraction physique, traitement ou mouvement de l'or. Il en résulte une alternative de monnaie fiduciaire supérieure conçue pour mener une réforme monétaire mondiale. La segmentation devrait commencer au premier trimestre 2026. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter www.NatGold.com

Pour obtenir de plus amples renseignements ou pour toute question des médias, veuillez communiquer par :

Courriel : [email protected]

Site Web : https://www.natgold.com

Les informations du communiqué ci-dessus ont été préparées par NatGold Digital Ltd. (« NatGold »), qui a fait de son mieux pour présenter de façon réaliste et factuelle les informations contenues dans le présent document. Toutefois, les avis subjectifs, l'utilisation d'informations que NatGold ne maîtrise pas et les sources d'informations externes impliquent inévitablement que NatGold ne peut garantir que les informations soient exhaustives, complètes ou suffisantes. L'octroi de brevets à la suite de demandes de brevets provisoires de la Société auprès de l'USPTO, la fonctionnalité du portefeuille de propriété intellectuelle de la Société, ainsi que la valeur intrinsèque de base de l'or, les calculs d'évaluation de NatGold, les investissements durables et les primes d'investissement non dilutives, le minage de jetons NatGold, la valeur future de NatGold, les perspectives, le potentiel de croissance, les brevets en instance et nos plans ou intentions concernant une future liste publique (collectivement, les « déclarations prospectives ») traitent des attentes futures, contiennent des projections sur les activités à venir ou la situation financière, ou donnent d'autres informations prospectives. Les déclarations prospectives comprennent, sans s'y limiter, les déclarations concernant les renseignements qui précèdent. Les résultats réels liés à NatGold peuvent sensiblement différer des attentes et des projections décrites par NatGold dans ces déclarations prospectives compte tenu des nombreux risques, incertitudes et événements. Les résultats réels liés à NatGold sont susceptibles de différer sensiblement de ceux réellement prévus en raison de certains facteurs, notamment : les variations de coûts d'exploitation ; les évolutions des conditions économiques et des tendances dans le secteur de NatGold ; les fluctuations des marchés des changes et des marchés financiers ; les changements dans les prix de l'or et les coûts de l'AISC ; les variations dans les niveaux d'investissement ; les litiges ; les lois ; les développements environnementaux, judiciaires, réglementaires, politiques et concurrentiels dans les régions où NatGold exerce ses activités ; les variations de la valeur des jetons NatGold détenus par NatGold ; et les défis technologiques, mécaniques et opérationnels rencontrés dans le cadre des activités de développement de NatGold. De plus, toute référence à la « certification » concernant une ressource minérale n'implique pas la conformité aux normes JORC Code, NI 43-101 ou S-K 1300, mais renvoie plutôt à la certification de la ressource en vertu des exigences d'admissibilité en matière de tokenisation de NatGold et à la certification subséquente en tant que ressources NatGold certifiées. Bien que NatGold considère ces hypothèses raisonnables sur la base des informations actuellement disponibles, elles peuvent s'avérer incorrectes. Les résultats réels peuvent différer des déclarations prospectives compte tenu des divers risques, incertitudes et circonstances imprévues. Les informations sont uniquement données à titre informatif et ne constituent en aucun cas une offre ou sollicitation pour l'achat ou la vente d'actions ou de titres de NatGold ou pour l'achat ou la vente de jetons NatGold. Les éventuels investisseurss doivent demander conseil à un courtier financier qualifié avant d'investir dans NatGold. L'investissement dans des actifs numériques et des entreprises technologiques au stade du développement comporte des risques importants.

Video - https://www.youtube.com/watch?v=AWXjw9DUJrM

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2869112/NatGold_Digital_Ltd_Logo.jpg

