MIAMI, le 1er janv. 2026 /CNW/ -- NatGold Digital Ltd. (« NatGold » ou la « société ») annonce aujourd'hui un jalon important de fin d'année pour son programme de réservation de tokens NatGold, faisant état de réservations dépassant 104 900 tokens NatGold, représentant plus de 285 millions de dollars américains en valeur marchande brute.

NatGold Digital est l'architecte et l'exploitant d'un modèle d'exploitation aurifère numérique révolutionnaire en instance de brevet conçu pour tokeniser les ressources aurifères qui restent stockées en toute sécurité dans Mother Nature's Vault. Les tokens NatGold sont structurés de manière à représenter les intérêts unitaires normalisés dans les ressources certifiées NatGold, divulgués dans des rapports techniques géologiques reconnus à l'échelle internationale, sans extraction physique, traitement ou mouvement de l'or.

À 9h00 (HNE) le 31 décembre 2025, plus de 13 650 participants de 161 pays avaient réservé 104 933 tokens NatGold. Mesuré par rapport à la valeur intrinsèque de base de 2 721,23 USD par token à l'époque, le total des réservations a dépassé 285 millions USD, ce qui témoigne d'une forte et soutenue participation mondiale depuis le lancement plus tôt cette année.

La participation au programme a dépassé les projections internes initiales de l'entreprise, ce qui a fait en sorte que le programme de réservation est effectivement surabonné par rapport à ses paramètres de conception initiaux. En réponse à la demande entrante continue, NatGold Digital a choisi de maintenir le programme de réservation de tokens NatGold ouvert au début de la nouvelle année afin de répondre à l'intérêt international continu.

Ces développements reflètent les progrès continus vers l'objectif annoncé précédemment par la société d'une distribution initiale du marché des tokens NatGold prévue pour le premier trimestre de 2026, sous réserve des considérations réglementaires et de préparation de la plateforme applicables.

« Dépasser les 104 900 tokens réservés représente une validation significative de la logique sous-jacente du modèle NatGold », déclare Andrés Fernández, chef de la direction de NatGold Digital Ltd. « L'aspect le plus notable n'est pas simplement le nombre, mais l'étendue de la participation mondiale, qui confirme que les investisseurs comprennent de plus en plus la valeur de l'or réside dans son existence, et non dans son extraction ou son stockage. »

NatGold Digital a également reconnu la contribution de son partenaire marketing, 78X, dont les efforts de sensibilisation internationale ont permis de faire connaître le programme de réservation dans plusieurs juridictions.

« Nous anticipions l'intérêt, mais l'ampleur et la diversité de la participation mondiale ont dépassé nos attentes », déclare Jason Freiert, président de 78X. « Ce qui résonne à l'échelle mondiale, c'est la clarté de la proposition de NatGold, c'est-à-dire la représentation numérique de l'or qui reste dans le sol, régie par la structure et la transparence plutôt que par l'extraction ou la spéculation. Cette distinction est clairement liée à des auditoires de tous les marchés et de toutes les juridictions du monde entier. »

À propos de NatGold Digital Ltd.

NatGold Digital Ltd. est l'architecte et l'exploitant d'un modèle d'exploitation aurifère numérique révolutionnaire en instance de brevet conçu pour tokeniser les ressources aurifères qui restent stockées en toute sécurité dans Mother Nature's Vault. Les tokens NatGold sont structurés de manière à représenter les intérêts unitaires normalisés dans les ressources certifiées NatGold, divulgués dans des rapports techniques géologiques reconnus à l'échelle internationale, sans extraction physique, traitement ou mouvement de l'or. Il en résulte une alternative supérieure aux monnaies fiduciaires, conçue pour mener une réforme monétaire mondiale. La segmentation devrait commencer au T1 de 2026. Visitez le site https://www.natgold.com/ pour en savoir plus.

Pour obtenir de plus amples renseignements ou pour toute question des médias, veuillez communiquer avec :

Courriel : [email protected]

Site web : https://www.natgold.com

Les informations présentées dans le communiqué ci-dessus ont été compilées par NatGold avec un effort diligent pour fournir un aperçu précis et réaliste du sujet. Néanmoins, des facteurs tels que le jugement subjectif, le recours à des circonstances indépendantes de la volonté de NatGold et les sources d'informations externes limitent intrinsèquement l'exhaustivité, l'exhaustivité et la suffisance de ces informations. Les énoncés prospectifs sont généralement indiqués par des termes comme « planifie », « s'attend à », « ne s'attend pas à », « est attendu », « planifié », « budget », « estime », « projette », « a l'intention de », « prévoit », « n'anticipe pas », « croit » et des expressions similaires, ou par des références à des actions, des événements ou des résultats potentiels qui « peuvent », « pourraient » ou « seront » réalisés. Ces énoncés comprennent, sans s'y limiter, les attentes concernant la valeur des tokens NatGold, le calendrier prévu de la tokenisation et de l'admissibilité à la tokenisation, les activités commerciales futures et l'évolution du marché. Tous les énoncés prospectifs sont assujettis à des risques et à des incertitudes qui peuvent faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement. De nombreux risques, incertitudes et événements peuvent aboutir à des résultats qui diffèrent considérablement de ceux décrits dans les déclarations prospectives de NatGold, y compris, mais sans s'y limiter : l'altération des conditions économiques ou des tendances sectorielles ; les fluctuations des devises et des marchés financiers ; la volatilité des prix de l'or et des coûts de l'AISC ; les changements dans les activités d'investissement ; les procédures judiciaires ; l'évolution des lois ; ainsi que les conditions environnementales, réglementaires, politiques, judiciaires et concurrentielles dans les régions où NatGold exerce ses activités. De plus, des défis technologiques, mécaniques et opérationnels peuvent survenir pendant les opérations de développement de NatGold. Les références à la « certification » des ressources minérales sont spécifiques aux normes d'admissibilité en matière de tokenisation de NatGold et ne signifient pas la conformité au Code JORC, NI 43-101 ou S-K 1300 ; ces ressources sont plutôt certifiées selon les critères de NatGold en tant que ressources certifiées NatGold. Bien que NatGold juge que les hypothèses actuelles sont raisonnables sur la base des données disponibles, ces hypothèses peuvent en fin de compte s'avérer inexactes. Les résultats réels pourraient différer des énoncés prospectifs en raison de divers risques, incertitudes et événements imprévus. Les informations présentes servent uniquement à des fins d'information générale et ne constituent pas une offre ou une sollicitation pour l'achat ou la vente d'actions ou de titres de NatGold. Il est fortement conseillé aux investisseurs potentiels de consulter un conseiller financier qualifié avant d'investir dans NatGold. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse sont à jour à la date de publication. Sauf dans les cas prévus par les lois sur les valeurs mobilières applicables, NatGold décline expressément toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs en réponse à de nouvelles données, à des développements futurs ou autrement. De plus, la société n'assume aucun engagement à répondre aux attentes ou aux déclarations des tiers concernant les questions abordées dans le présent document. Investir dans des entreprises technologiques en démarrage comporte un risque considérable.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2853332/NatGold_Logo.jpg

SOURCE NatGold Digital Ltd.