MIAMI, 13 mars 2026 /CNW/ - NatGold Digital Ltd. (« NatGold » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui la signature d'un Accord définitif avec Sovereon Gold Corp., accordant à NatGold le droit exclusif d'acquérir une participation indivise de 100 % dans cinq concessions minières brevetées comprenant le projet aurifère Friday, situé dans le comté d'Idaho, dans l'Idaho, aux États-Unis, dans le district minier historique d'Orogrande.

Non or. Non Bitcoin. Évolution naturelle des deux. Speed Speed

« L'obtention de l'option sur le projet aurifère Friday représente une expansion importante du côté de l'approvisionnement de l'écosystème de minage numérique de NatGold à un moment où la Société aborde les dernières étapes de préparation pour le minage inaugural et le lancement mondial du jeton NatGold », a déclaré Andrés Fernández, directeur général de NatGold Digital Ltd. « Des projets comme Friday démontrent l'ampleur des ressources aurifères qui peuvent être introduites dans l'écosystème NatGold alors que nous préparons l'introduction d'une nouvelle catégorie d'actifs aurifères numériques sur les marchés mondiaux. »

Si le droit est exercé et la transaction finalisée, NatGold Digital obtiendrait une allocation nette de 73 % du total des jetons NatGold émis, attribuable au gisement. L'accord représente le premier cas où NatGold Digital accepte d'effectuer un investissement financier direct dans un gisement d'or afin d'augmenter considérablement sa participation à l'économie de la jetonisation d'un projet dans l'écosystème de minage de NatGold Digital en instance de brevet de la Société.

Andreas Schleich, directeur général de Sovereon Gold Corp., a déclaré : « Chez Sovereon, nous suivons de près le développement du modèle de minage numérique de NatGold et pensons qu'il représente une évolution très convaincante de la manière dont la valeur des gisements aurifères peut être réalisée. Participer à cette initiative et voir le projet aurifère Friday devenir potentiellement l'un des premiers gisements au sein de l'écosystème NatGold représente une opportunité passionnante pour notre entreprise et nos actionnaires. »

Selon les termes de l'Accord, NatGold Digital a obtenu le droit exclusif d'acquérir les cinq concessions minières brevetées qui composent le projet aurifère Friday pour une contrepartie totale de 20 millions de dollars américains. Les paiements sont structurés comme suit :

2 millions de dollars américains payables à la fin d'une période de diligence raisonnable de 45 jours suivant la signature de l'Accord ;

18 millions de dollars américains payables au plus tard à la date du premier anniversaire de l'Accord.

Si NatGold exerce son droit et finalise l'achat, Sovereon Gold Corp. transférera 100 % des droits, titres et participations relatifs aux concessions minières brevetées au dépositaire désigné par NatGold Digital, libres de toute charge.

Un gisement d'or historique dans l'Idaho

Le projet aurifère Friday est situé à environ 10 miles au sud-sud-ouest d'Elk City, dans le comté d'Idaho, dans le district minier historique d'Orogrande situé dans le centre de l'Idaho - une zone connue pour son exploration et son développement aurifères datant de plus d'un siècle.

La zone du projet se situe sur plusieurs sections de cantons couvrant les zones T28N R8E, T28N R7E, T27N R8E, T27N R7E et T26N R7E, avec le centre géographique localisé à la coordonnée Est 2 013 054 et à la coordonnée Nord 16 607 230 (NAD83, Zone 11 BLM US Feet). La couverture cartographique de la zone du projet se réfère aux quadrangles topographiques de 7,5 minutes de l'United States Geological Survey (USGS) d'Orogrande et de Moose Butte à l'échelle 1:24 000.

Les concessions brevetées qui composent cette acquisition comprennent une concession autonome et quatre concessions contiguës totalisant environ 97,113 acres, qui relèvent toutes de T27N : R87E et sont nommées individuellement comme suit :

N° dans l'inventaire des minéraux de l'Idaho Nom de la concession minière brevetée 1833 Regina 1 1834 Friday 1834 Friday Fraction 1834 Idaho 3 1834 Idaho 4

Les concessions minières brevetées qui capturent la majorité de la ressource aurifère Friday représentent la propriété des droits miniers privés, ce qui les rend particulièrement bien adaptées au modèle de minage numérique de NatGold parce qu'elles confèrent un titre sécurisé sur les ressources aurifères sous-jacentes tout en permettant à l'or de rester stocké en permanence dans le coffre-fort de Mère Nature.

Plus d'un siècle d'exploration

L'exploration aurifère dans la zone du gisement Friday remonte à 1907, lorsque les premières concessions minières ont été enregistrées et que de nombreux travaux miniers historiques ont été creusés sur l'ensemble de la propriété.

L'exploration moderne a commencé au début des années 1980 et comprenait l'échantillonnage des sédiments fluviatiles, l'échantillonnage des sols, l'échantillonnage des affleurements et des déblais, la cartographie géologique, les forages à circulation inverse et forages diamant, les essais métallurgiques et les estimations historiques des ressources.

Plusieurs grandes sociétés minières ont mené des programmes d'exploration et de forage sur la propriété au fil des ans, dont Bema Gold et Cyprus-Amax, puis Kinross Gold, qui a réalisé une grande partie des premiers travaux techniques et de forage à grande échelle sur le gisement.

Entre 2009 et 2014, Premium Exploration a réalisé des forages au diamant sur le gisement de Friday. Plus récemment, Endomines a commencé l'aménagement souterrain et les activités minières préliminaires en 2019 et a effectué des forages de surface et souterrains et des échantillonnages en rainure en 2021 et 2022.

Ressources aurifères actuelles

Dans les limites des concessions brevetées et en utilisant une teneur limite inférieure de 0,30 gramme par tonne métrique, le projet aurifère Friday abrite actuellement une ressource minérale conforme au Règlement 43-101 totalisant environ 632 641 onces d'or réparties comme suit :

Ressources mesurées : 182 175 onces

Ressources indiquées : 391 908 onces

Ressources présumées : 58 558 onces

Selon les ratios de jetonisation normalisés de NatGold Digital, ces ressources équivaudraient actuellement à environ 314 204 jetons NatGold calculés comme suit :

Ressources mesurées : 182 175 onces × 0,80 jeton/once = 145 740 jetons NatGold

Ressources indiquées : 391 908 onces × 0,40 jeton/once = 156 753 jetons NatGold

Ressources présumées : 58 558 onces × 0,20 jeton/once = 11 711 jetons NatGold

Cela équivaut à un potentiel de jetonisation total estimé, d'après les données à jour sur les ressources, de

314 204 jetons NatGold.

En utilisant la valeur intrinsèque de base (VFI) actuelle de 3 522 USD par jeton, l'estimation actuelle des ressources impliquerait une valeur de jetonisation théorique brute supérieure à 1,1 milliard USD, l'allocation de 73 % de NatGold Digital représentant environ 810 millions USD de valeur potentielle des jetons au point de référence VFI actuel. Ces chiffres sont fournis à titre indicatif uniquement et ne représentent pas les prix du marché projetés.

La Société note également que les chiffres actuels des ressources pourraient augmenter pendant le processus de certification de NatGold Digital. Comme le rapport technique NI 43-101 pour le gisement a utilisé une teneur limite plus élevée de 0,30 gramme par tonne métrique, il est prévu que la teneur limite exclusive de 0,10 gramme par tonne numérique de NatGold Digital, qui sera appliquée pendant la modélisation interne des ressources, augmentera les onces finales de ressources certifiées NatGold admissibles à la jetonisation.

Structure d'allocation de la jetonisation

Une fois le processus de certification NatGold et la jetonisation éventuelle terminés, le calcul brut des jetons attribuables au projet aurifère Friday serait réparti comme suit :

Allocation vendeur (participation économique) - 20 %

Allocation NatGold Digital - 73 %

Allocation fonds de réserve NatGold - 5 %

Allocation programme de remise sociale - 2 %

La participation de Sovereon Gold Corp. sera structurée au moyen d'une note de crédit adossée à des jetons dans le cadre de laquelle NatGold Digital distribuera la valeur monétaire générée par la vente gérée de jetons correspondant à la participation économique de 20 % du vendeur.

Processus de certification indépendant

NatGold a souligné que son investissement financier dans le projet ne garantit pas que le gisement sera finalement admissible à la jetonisation.

Comme pour tous les gisements entrant dans l'écosystème de minage de NatGold Digital, le projet aurifère Friday doit réussir le processus de certification institutionnelle de NatGold avant que toute jetonisation ne puisse être effectuée.

Ce processus comprend la vérification AML/KYC indépendante, la validation technique de la ressource géologique, la vérification diligente des titres miniers et la modélisation avancée des ressources effectuées par des sociétés tierces indépendantes conformément aux politiques et procédures d'approbation de la jetonisation de NatGold.

Tom McCandless, directeur technique de NatGold Digital, a ajouté : « Avant de faire une offre à Sovereon pour acquérir une participation substantielle dans ce gisement d'or historique dans l'Idaho, nous avons procédé à un examen approfondi de toutes les données techniques. À la lumière des données géologiques et de la qualité de l'exploration réalisée sur la propriété sur plusieurs décennies, nous croyons que le projet aurifère Friday est un candidat convaincant pour le modèle de minage numérique de NatGold. Le projet Friday passera maintenant par les mêmes processus indépendants de validation technique et de modélisation des ressources requis pour chaque gisement d'or qui entre dans l'écosystème NatGold. »

Une fois la certification terminée, le projet aurifère Friday sera admissible à recevoir un certificat de jetonisation des ressources certifiées NatGold et à entrer dans la file d'attente de jetonisation de NatGold.

Plus d'un siècle après le jalonnement des premières concessions minières en 1907, le projet aurifère Friday représente peut-être un nouveau chapitre dans l'évolution de l'or lui-même. Pendant des générations, les sociétés d'exploration ont cherché à exploiter la valeur de ce gisement historique grâce à l'extraction physique. Le modèle de minage numérique de NatGold offre une approche fondamentalement différente - une approche qui reconnaît que la véritable valeur monétaire de l'or réside dans son existence, et non dans les coûts environnementaux et financiers nécessaires pour l'extraire du sol. En combinant des normes modernes de production de rapports sur les ressources géologiques et une architecture d'actifs basée sur la chaîne de blocs, NatGold Digital vise à transformer des gisements comme Friday en ressources certifiées NatGold, permettant ainsi de réaliser leur valeur pendant que l'or reste stocké en permanence dans le coffre-fort de Mère Nature.

Références

Simpson, R.G. 2026. Rapport technique NI 43-101 du projet aurifère Friday, comté d'Idaho, État de l'Idaho, États-Unis. Préparé pour Premium Exploration Inc., date d'entrée en vigueur du rapport : 1er novembre 2025.

À propos de NatGold Digital Ltd.

NatGold Digital Ltd. est l'architecte et l'exploitant d'un modèle révolutionnaire de minage d'or numérique en instance de brevet, conçu pour jetoniser des ressources aurifères qui restent stockées en toute sécurité dans le coffre-fort de Mère Nature. Les jetons NatGold sont structurés de manière à représenter les intérêts unitaires normalisés dans les ressources certifiées NatGold, telles que divulguées dans des rapports techniques géologiques reconnus à l'échelle internationale, sans extraction physique, traitement ni mouvement de l'or. Il en résulte une solution alternative de qualité à la monnaie fiduciaire, conçue pour mener une véritable réforme monétaire mondiale.

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site NatGold.com ou notre chaîne YouTube officielle pour obtenir des vidéos et des renseignements sur notre écosystème de minage numérique : https://www.youtube.com/@NatGold_Digital.

À propos de Sovereon Gold Corp.

Sovereon Gold Corp. est une société canadienne d'exploration et d'exploitation minières dont le siège social est situé à Vancouver, en Colombie-Britannique. La stratégie de la Société est axée sur l'acquisition et l'avancement de ressources aurifères susceptibles de générer de la valeur à long terme grâce à l'exploration, à l'exploitation et à des partenariats stratégiques. Outre le projet aurifère Friday dans l'Idaho, qui fait maintenant l'objet d'un accord définitif pour une acquisition par NatGold Digital, Sovereon contrôle également un gisement aurifère en phase de développement en Colombie-Britannique. Sa stratégie de portefeuille comprend l'identification et l'avancement de gisements aurifères susceptibles d'être admissibles à participer à l'écosystème de minage de NatGold Digital, positionnant la Société comme un contributeur potentiel de ressources aurifères admissibles du côté de l'offre. Sovereon Gold Corp. est actuellement détenue en privé.

Pour obtenir de plus amples renseignements ou pour toute question émanant des médias, veuillez contacter :

Adresse électronique : [email protected]

Site Internet : https://www.natgold.com

Les informations présentées dans le communiqué ci-dessus ont été compilées par NatGold, qui a fait de son mieux pour présenter de façon réaliste et factuelle les informations qu'il contient. Toutefois, des avis subjectifs, la prise en considération de facteurs que NatGold ne maîtrise pas et des sources d'informations externes impliquent inévitablement que NatGold ne peut garantir que les informations sont exhaustives, complètes ou suffisantes. Les énoncés prospectifs sont généralement indiqués par des termes comme « planifie », « s'attend à », « ne s'attend pas à », « est attendu », « planifié », « budget », « estime », « projette », « a l'intention de », « prévoit », « n'anticipe pas », « pense que » et des expressions similaires, ou par des références à des actions, des événements ou des résultats potentiels qui « peuvent », « pourraient » ou « seront » réalisés. Ces déclarations comprennent, sans toutefois s'y limiter, la conclusion de l'accord définitif avec la société aurifère et l'acquisition et la jetonisation du projet aurifère Friday, les attentes concernant la valeur de tout jeton NatGold, le calendrier prévu de la jetonisation et de l'éligibilité à la jetonisation, les opérations commerciales futures et l'évolution du marché. Tous les énoncés prospectifs sont assujettis à des risques et à des incertitudes qui peuvent faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement. De nombreux risques, incertitudes et événements peuvent aboutir à des résultats qui diffèrent considérablement de ceux décrits dans les déclarations prospectives de NatGold, y compris, mais sans s'y limiter : la disponibilité de fonds suffisants pour l'acquisition du projet aurifère Friday ; la modification des conditions économiques ou des tendances sectorielles ; les fluctuations des devises et des marchés financiers ; la volatilité des prix de l'or et des coûts AISC ; les changements dans les activités d'investissement ; les procédures judiciaires ; l'évolution des lois ; ainsi que la situation environnementale, réglementaire, politique, judiciaire et concurrentielle dans les régions où NatGold exerce ses activités. De plus, des défis technologiques, mécaniques et opérationnels peuvent se présenter pendant les opérations de développement de NatGold. Les références à la « certification » des ressources minérales sont spécifiques aux normes d'admissibilité en matière de jetonisation de NatGold et ne signifient pas la conformité au Code JORC, NI 43-101 ou S-K 1300 ; ces ressources sont plutôt certifiées selon les critères de NatGold en tant que ressources certifiées NatGold. Bien que NatGold juge que les hypothèses actuelles sont raisonnables sur la base des données disponibles, celles-ci peuvent au final s'avérer inexactes. Les résultats réels pourraient différer des énoncés prospectifs en raison de divers risques, incertitudes et événements imprévus. Les informations présentes servent uniquement à des fins d'information générale et ne constituent pas une offre ou une sollicitation pour l'achat ou la vente d'actions ou de titres de NatGold. Il est fortement conseillé aux investisseurs potentiels de consulter un conseiller financier qualifié avant d'investir dans NatGold. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse sont à jour à la date de publication. Sauf dans les cas prévus par les lois sur les valeurs mobilières applicables, NatGold décline expressément toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs en réponse à de nouvelles données, à des développements futurs ou autrement. De plus, la Société n'assume aucun engagement à répondre aux attentes ou aux déclarations des tiers concernant les questions abordées dans le présent document. Investir dans des entreprises technologiques en démarrage comporte un risque considérable.

Video - https://www.youtube.com/watch?v=AWXjw9DUJrM

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2823081/5859717/NatGold_Digital__Logo.jpg

SOURCE NatGold Digital Ltd.