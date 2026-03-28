MIAMI, 28 mars 2026 /CNW/ - NatGold Digital Ltd. (« NatGold » ou la « société ») annonce aujourd'hui avoir conclu un accord avec ECM Capital Advisors Inc. (« ECM ») pour soutenir l'identification, l'introduction et la négociation d'opportunités d'inclusion de ressources aurifères admissibles dans l'écosystème minier numérique NatGold Digital en instance de brevet de la société.

Pas de l'or. Pas du Bitcoin. L'évolution naturelle des deux. Speed Speed Le processus de jetonisation : des ressources certifiées NatGold aux jetons NatGold Speed Speed

En vertu de l'accord, ECM collaborera avec NatGold Digital pour trouver et impliquer les propriétaires de gisements aurifères à l'échelle mondiale, en contribuant à l'avancement des possibilités d'acquisition et de jetonisation qui respectent les politiques et procédures de jetonisation de la société. ECM introduira des transactions potentielles et, le cas échéant, soutiendra les négociations avec les propriétaires fonciers dans le cadre des efforts déployés par NatGold pour élargir son portefeuille de ressources aurifères admissibles.

L'engagement n'est pas exclusif et s'inscrit dans la stratégie plus large de NatGold Digital, qui consiste à créer un réseau côté offre de gisements diversifiés et évolutifs du côté de l'offre mondiale pouvant devenir des ressources certifiées NatGold.

Ce choix intervient à un stade critique du développement de NatGold Digital, alors que la société progresse vers le lancement inaugural et mondial du jeton NatGold. La demande de prémise en marché ayant déjà été déclarée à plus de 469 millions USD en fonction de la valeur intrinsèque de base, l'entreprise se concentre sur l'expansion de son portefeuille de ressources aurifères admissibles afin de soutenir la croissance prévue de la demande après le lancement.

« ECM apporte un niveau d'expérience, une portée mondiale et une crédibilité qui font parfaitement écho à ce que NatGold Digital construit », déclare Andrés Fernández, directeur général de NatGold Digital Ltd. « Alors que nous entamons les dernières étapes de préparation pour le premier minage et le lancement mondial du jeton NatGold, la mise en place d'un pipeline côté offre solide et évolutif de ressources aurifères qualifiées est une priorité absolue. Gene et son équipe ont toutes les cartes en main pour nous aider à bâtir ce pipeline et à établir des liens avec la communauté minière mondiale aux plus hauts niveaux. »

ECM Capital Advisors a été créé par Eugene (« Gene ») McBurney, l'un des banquiers d'investissement les plus expérimentés et les plus respectés du secteur mondial des ressources naturelles. Au cours de ses plus de 25 ans de carrière, Gene a fourni des conseils dans le cadre de certaines des transactions les plus importantes de l'industrie minière.

Il a notamment agi à titre de conseiller financier pour Goldcorp dans le cadre de l'acquisition de 2,4 milliards USD de Wheaton Precious Metals, de conseiller financier pour Kinross Gold dans le cadre de l'acquisition de 7,1 milliards USD de Red Back Mining et de coresponsable d'un financement de 3 milliards USD pour Barrick Gold. Il a également conseillé Aris Mining, Wheaton Precious Metals, NG Energy, Gran Colombia Gold, Hudbay et d'autres entreprises de premier plan du secteur.

ECM Capital Advisors est une société de services bancaires d'investissement spécialisée ayant une présence mondiale en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique latine et dans les Caraïbes. En collaboration avec Altitude Capital Partners, ECM réunit une équipe de banquiers d'investissement principaux, d'analystes de recherche et de professionnels des marchés des capitaux possédant une expertise approfondie en ressources naturelles et en technologie.

Gene McBurney, fondateur d'ECM Capital Advisors, déclare :

« Le modèle de NatGold Digital représente une approche fondamentalement nouvelle de la façon dont la valeur des gisements d'or peut être réalisée. Alors que les marchés des capitaux continuent d'évoluer vers des structures numériques fondées sur des actifs réels, nous pensons que NatGold est en bonne voie pour avoir un impact significatif sur l'écosystème traditionnel de l'exploitation aurifère. Nous sommes heureux de travailler avec l'entreprise pour contribuer à identifier et à promouvoir les opportunités qui pourraient faire partie de cet écosystème émergent. »

Fort de cet engagement, NatGold Digital s'attend à élargir considérablement sa portée dans l'industrie minière mondiale en tirant parti du vaste réseau de relations d'ECM avec les sociétés minières, les promoteurs de projets et les intervenants institutionnels pour accélérer l'intégration des gisements d'or admissibles.

À propos d'ECM Capital Advisors Inc.

ECM Capital Advisors Inc. est une société de services bancaires d'investissement spécialisée qui exerce ses activités à l'échelle mondiale en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique latine et dans les Caraïbes. La société a été fondée par Eugene (« Gene ») McBurney, cofondateur de GMP Securities, une banque d'investissement mondiale de premier plan spécialisée dans les ressources naturelles.

CEM met l'accent sur la prestation de services consultatifs stratégiques dans les secteurs des ressources naturelles et des technologies, en soutenant les clients tout au long du cycle de vie des transactions, y compris le sourçage des projets, la structuration et la stratégie des marchés des capitaux. Le cabinet travaille en collaboration avec Altitude Capital Partners et réunit une équipe de banquiers d'investissement principaux, d'analystes de recherche et de professionnels des marchés des capitaux possédant une vaste expérience mondiale.

À propos de NatGold Digital Ltd.

NatGold Digital Ltd. est l'architecte et l'exploitant d'un modèle révolutionnaire de minage d'or numérique en instance de brevet, conçu pour jetoniser des ressources aurifères qui restent stockées en toute sécurité dans le coffre-fort de Mère Nature. Les jetons NatGold sont structurés de manière à représenter des intérêts unitaires normalisés dans les ressources certifiées de NatGold, telles que divulguées dans des rapports techniques géologiques reconnus à l'échelle internationale, sans extraction physique, traitement ou mouvement de l'or. Il en résulte une solution alternative de qualité à la monnaie fiduciaire, conçue pour mener une véritable réforme monétaire mondiale.

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site NatGold.com ou notre chaîne YouTube officielle pour obtenir des vidéos et des renseignements sur notre écosystème de minage numérique : https://www.youtube.com/@NatGold_Digital.

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Ce communiqué a été élaboré par NatGold Digital Ltd. (« NatGold »), qui a fait de son mieux pour présenter de façon réaliste et factuelle les informations qu'il contient. Toutefois, des avis subjectifs, la prise en considération de facteurs que NatGold ne maîtrise pas et des sources d'informations externes impliquent inévitablement que NatGold ne peut garantir que les informations sont exhaustives, complètes ou suffisantes. Les informations sont uniquement données à titre informatif et ne constituent en aucun cas une offre ou sollicitation pour l'achat ou la vente d'actions ou de titres de NatGold ou pour l'achat ou la vente de jetons NatGold. Les jetons NatGold ne sont pas destinés à être des « titres » dans quelque juridiction que ce soit, et NatGold ne fait aucune réclamation ou représentation liée à la valeur des jetons NatGold ou NatGold. Les investisseurs potentiels sont invités à demander conseil à un courtier financier qualifié avant d'investir dans NatGold. L'investissement dans des actifs numériques et des entreprises technologiques en stade de développement comporte des risques substantiels.

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=AWXjw9DUJrM

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SOURCE NatGold Digital Ltd.