« L'originalité, la structure et la défensibilité sont essentielles à la proposition de valeur à long terme de NatGold », a déclaré Andrés Fernández, Directeur Général de NatGold Digital. « Nous pensons que ce portefeuille de demandes de brevet renforce les différents systèmes et méthodes qui sous-tendent notre modèle d'exploitation minière numérique et renforce les bases sur lesquelles nous continuons à bâtir NatGold. »

Avec les sept demandes de brevet non provisoires annoncées précédemment par la Société, ces nouvelles demandes avancées complètent le portefeuille de demandes de brevets non provisoires de NatGold. Au total, les 10 demandes de brevet non provisoires déposées par NatGold englobent l'ensemble des 11 demandes de brevet provisoires initiales de la Société, deux sujets provisoires ayant été regroupés en une seule demande de brevet non provisoire.

Ce jalon accompagne le passage du portefeuille complet de demandes de brevet de NatGold à un statut non provisoire et marque une étape importante dans la protection de la propriété intellectuelle qui sous-tend l'écosystème minier numérique de la Société. Collectivement, les 10 demandes non provisoires de la Société visent à protéger les éléments fondamentaux du cadre juridique, technique et de conformité qui vient à l'appui du modèle de NatGold.

Les demandes non provisoires qui viennent d'être avancées portent sur les sujets suivants :

Infrastructure de l'indice AISC en temps réel

Système et méthode permettant de générer un indice AISC (All-In Sustaining Cost - Coût global de maintien) en temps réel grâce à l'acquisition, la validation, la normalisation et l'analyse pondérée des données sur les coûts d'exploitation minière provenant de sources multiples, ce qui permet une surveillance dynamique de l'économie de la production minière.

Tokenisation dynamique et évaluation des gisements aurifères non exploités vérifiés

Système et méthode qui combine la technologie blockchain à un indice AISC en temps réel pour assurer la sécurité, la transparence et la mise à jour continuelle de la tokenisation des gisements aurifères non exploités vérifiés.

Teneur limite numérique et cadre de tokenisation Ressource-crédibilité

Système et méthode de tokenisation sûre des gisements aurifères non exploités par l'utilisation d'une teneur limite numérique clairement définie selon la confiance géologique et les facteurs de risque multidimensionnels, permettant l'émission de jetons représentant des intérêts fractionnés vérifiés dans la valeur du gisement sous-jacente.

Maintenant que l'ensemble du portefeuille de demandes de brevet non provisoire de NatGold est en place, les demandes suivent le processus d'examen de l'USPTO. Les droits de brevet sont obtenus lors de la délivrance des brevets, et demeurent assujettis aux revendications finales approuvées par l'USPTO.

NatGold estime qu'un solide portefeuille de demandes de brevets est un élément fondamental de la stratégie de la Société, soutenant l'intégrité de l'écosystème, appuyant le positionnement concurrentiel et renforçant la confiance des parties prenantes au fur et à mesure de l'évolution des demandes d'actifs du monde réel.

À propos de NatGold Digital Ltd.

NatGold Digital Ltd. est l'architecte et l'exploitant d'un modèle révolutionnaire de minage d'or numérique en instance de brevet, conçu pour jetoniser des ressources aurifères qui restent stockées en toute sécurité dans le coffre-fort de Mère Nature. Les jetons NatGold sont structurés de manière à représenter des intérêts unitaires normalisés dans les ressources certifiées de NatGold, telles que divulguées dans des rapports techniques géologiques reconnus à l'échelle internationale, sans extraction physique, traitement ou mouvement de l'or. Il en résulte une solution alternative de qualité à la monnaie fiduciaire, conçue pour mener une véritable réforme monétaire mondiale.

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site NatGold.com ou notre chaîne YouTube officielle pour obtenir des vidéos et des renseignements sur notre écosystème d'exploitation minière numérique : https://www.youtube.com/@NatGold_Digital

Pour obtenir de plus amples renseignements ou pour toute question émanant des médias, veuillez contacter :

E-mail : [email protected]

Web : www.NatGold.com

Le communiqué ci-dessus a été élaboré par NatGold Digital Ltd. (« NatGold »), qui a fait de son mieux pour présenter de façon réaliste et factuelle les informations qu'il contient. Toutefois, des avis subjectifs, la prise en considération de facteurs que NatGold ne maîtrise pas et des sources d'informations externes impliquent inévitablement que NatGold ne peut garantir que les informations sont exhaustives, complètes ou suffisantes. L'octroi de brevets à la suite de demandes de brevets provisoires de la Société auprès de l'USPTO, la fonctionnalité du portefeuille de propriété intellectuelle de la Société, ainsi que la valeur intrinsèque de base de l'or, les calculs d'évaluation de NatGold, les investissements durables et les primes d'investissement non dilutives, le minage de jetons NatGold, la valeur future de NatGold, les perspectives, le potentiel de croissance, les brevets en instance et nos plans ou intentions concernant une future liste publique (collectivement, les « déclarations prospectives ») traitent des attentes futures, contiennent des projections sur les activités à venir ou la situation financière, ou donnent d'autres informations prospectives. Les déclarations prospectives comprennent, sans s'y limiter, les déclarations concernant les renseignements qui précèdent. Les résultats réels liés à NatGold peuvent sensiblement différer des attentes et des projections décrites par NatGold dans ces déclarations prospectives compte tenu des nombreux risques, incertitudes et événements. Les résultats réels liés à NatGold sont susceptibles de différer sensiblement de ceux réellement prévus en raison de certains facteurs, notamment : les variations de coûts d'exploitation ; les évolutions des conditions économiques et des tendances dans le secteur de NatGold ; les fluctuations des marchés des changes et des marchés financiers ; les changements dans les prix de l'or et les coûts de l'AISC ; les variations dans les niveaux d'investissement ; les litiges ; les lois ; les développements environnementaux, judiciaires, réglementaires, politiques et concurrentiels dans les régions où NatGold exerce ses activités ; les variations de la valeur des jetons NatGold détenus par NatGold ; et les défis technologiques, mécaniques et opérationnels rencontrés dans le cadre des activités de développement de NatGold. De plus, toute référence à la « certification » concernant une ressource minérale n'implique pas la conformité aux normes JORC Code, NI 43-101 ou S-K 1300, mais renvoie plutôt à la certification de la ressource en vertu des exigences d'admissibilité en matière de tokenisation de NatGold et à la certification subséquente en tant que ressources certifiées NatGold. Bien que NatGold considère ces hypothèses raisonnables sur la base des informations actuellement disponibles, elles peuvent s'avérer incorrectes. Les résultats réels peuvent différer des déclarations prospectives compte tenu des divers risques, incertitudes et circonstances imprévues. Les informations sont uniquement données à titre informatif et ne constituent en aucun cas une offre ou sollicitation pour l'achat ou la vente d'actions ou de titres de NatGold ou pour l'achat ou la vente de jetons NatGold. Les éventuels investisseurss doivent demander conseil à un courtier financier qualifié avant d'investir dans NatGold. L'investissement dans des actifs numériques et des entreprises technologiques en stade de développement comporte des risques substantiels.

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SOURCE NatGold Digital Ltd.