Plus de 469 millions USD de demande de prélancement seront gérés via une plateforme de conversion dédiée aux détenteurs de réservation

MIAMI, le 1er mai 2026 /CNW/ - NatGold Digital Ltd. (« NatGold » ou la « société »), une société de minage numérique pionnière dotée d'un processus en instance de brevet pour libérer durablement la valeur intrinsèque des ressources aurifères souterraines grâce à la jetonisation fondée sur la chaîne de blocs, annonce aujourd'hui que les jetons NatGold (« NATG ») devraient commencer à être négociés sur Kraken, l'un des plus importants et des plus anciens marchés d'actifs numériques au monde, sous réserve de l'achèvement de la diligence standard en matière d'inscription et des procédures d'intégration finales.

Créé en 2011, Kraken figure parmi les plus anciennes plateformes d'actifs numériques au monde, à laquelle font confiance des millions d'institutions, de commerçants professionnels et de consommateurs. Kraken a établi la norme en matière de transparence et de confiance des clients, ce qui en fait une plateforme de premier plan pour la négociation de NATG alors que NatGold se prépare à entrer sur le marché américain des actifs numériques.

NatGold a conclu un accord avec Kraken par l'intermédiaire de sa filiale, NatGold Integrity Vault LLC, couvrant la cotation prévue de NATG. Cette relation représente une étape importante du lancement sur le marché de NatGold, la feuille de route de la liste des actifs de Kraken identifiant NATG parmi les jetons qui seront bientôt lancés sur Kraken (kraken.com/listings).

« La mise en place de Kraken comme première plateforme de négociation aux États-Unis est une étape majeure dans le lancement prévu du marché de NatGold », déclare Andrés Fernández, chef de la direction de NatGold Digital. « L'envergure, l'historique d'exploitation et la réputation de Kraken en matière de conformité et de sécurité s'harmonisent avec l'approche disciplinée que nous adoptons pour le lancement de NATG. En parallèle, l'ampleur de la demande de réservations avant la mise sur le marché nécessite un processus de conversion soigneusement géré et une plateforme dédiée pour les détenteurs de réservations éligibles avant le début des transactions plus larges basées sur les échanges. Après des années de développement, notre priorité n'est pas simplement de lancer rapidement, mais avant tou de lancer correctement. »

Le lancement prévu de Kraken fait suite à la clôture du programme de réservation de jetons de NatGold qui, comme annoncé le 25 février 2026, a enregistré plus de 469 millions USD en intérêts bruts de réservation, ce qui représente 133 518 jetons NatGold réservés par 17 466 participants dans 162 pays. L'ampleur et l'étendue mondiale de ces résultats donnent une forte indication de l'intérêt précoce du marché pour le modèle de minage numérique de NatGold et établissent une base significative de la participation potentielle à mesure que la société se rapproche du lancement des négociations de NATG sur Kraken.

Avant de lancer des opérations de trading plus vastes avec Kraken, NatGold procédera à un processus de conversion avant la mise sur le marché dédiée aux détenteurs de réservations admissibles. La plateforme personnalisée est en cours d'élaboration pour soutenir une transition ordonnée de la demande de réservation à la propriété de jetons, en mettant l'accent sur l'accessibilité, la sécurité et l'expérience utilisateur.

Pendant la période de conversion avant la mise sur le marché, NatGold mettra à disposition une tranche initiale de 25 000 NATG, y compris un accès prioritaire pour les détenteurs de réservations éligibles, les actionnaires de NatGold et les membres de la Angel President's List, qui a reçu une tranche réservée de 1 000 NATG. La Angel President's List se compose d'abonnés premium d'Angel Publishing, une filiale de 78X, la société engagée pour soutenir le programme d'allocation de jetons pré-marché de NatGold.

Après avoir terminé le processus de conversion pré-marché dédié, NATG sera disponible pour le trading sur Kraken, avec des prix déterminés par la dynamique du marché. Le calendrier et les procédures pour le processus de conversion avant la mise sur le marché et le début de la négociation en bourse seront annoncés séparément.

« La mise en place de Kraken comme première plateforme de trading aux États-Unis constitue une étape importante dans le cadre d'une stratégie plus vaste visant à étendre le minage numérique à la demande, à l'offre et à l'accès aux marchés mondiaux », ajoute M. Fernández. « NatGold est une plateforme de minage numérique à long terme, guidée par l'intégrité, la transparence et un engagement à créer une valeur durable pour les utilisateurs de NATG et les participants de l'écosystème. »

À propos de NatGold Digital Ltd.

NatGold Digital Ltd. est le chef de file mondial de l'exploitation aurifère numérique et l'architecte et l'exploitant d'une plateforme non extractive en instance de brevet conçue pour libérer la valeur intrinsèque des ressources aurifères souterraines certifiées qui restent stockées en toute sécurité dans la chambre forte de Dame Nature. Les jetons NatGold sont structurés de manière à représenter des intérêts unitaires standardisés dans les ressources certifiées de NatGold, divulguées dans des rapports techniques géologiques reconnus à l'échelle internationale, sans extraction physique, traitement ni mouvement de l'or. Il en résulte une alternative de monnaie fiduciaire supérieure conçue pour aider à mener une réforme monétaire mondiale.

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site NatGold.com ou notre chaîne YouTube officielle pour obtenir des vidéos et des renseignements sur notre écosystème de minage numérique : youtube.com/@NatGold_Digital.

À propos de Kraken

Créé en 2011, Kraken est l'une des plateformes de cryptomonnaies les plus anciennes et les plus sûres au monde. Les clients de Kraken négocient plus de 600 actifs numériques, des actifs traditionnels tels que des contrats à terme aux États-Unis, des actions et des FNB cotés aux États-Unis, et neuf monnaies nationales différentes, dont GBP, EUR, USD, CAD, CHF et AUD. Recevant la confiance de millions d'établissements, de commerçants professionnels et de particuliers, Kraken est l'une des plateformes de trading les plus rapides, les plus liquides et les plus performantes sur le marché.

La gamme de produits et services de Kraken comprend l'application Kraken, Kraken Pro, l'application Krak, Kraken Institutional, les offres onchain de Kraken et la plateforme de trading au détail Ninja Trader. Dans le cadre de ces offres, les clients peuvent acheter, vendre, investir, obtenir des récompenses, envoyer et recevoir des actifs, des titres de garde et accéder à des outils avancés de négociation, de produits dérivés et de gestion de portefeuille.

Kraken a établi la norme de l'industrie en matière de transparence et de confiance des clients, et il s'agissait de la première plateforme de cryptomonnaies à réaliser des preuves de réserves. La plateforme respecte les règlements et les lois applicables à ses activités, tout en protégeant activement la vie privée des clients et en respectant les normes de sécurité les plus élevées. Pour en savoir plus sur Kraken, visitez le site kraken.com.

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SOURCE NatGold Digital Ltd.