MIAMI, 18 février 2026 /CNW/ - NatGold Digital Ltd. (« NatGold » ou la « société ») a annoncé aujourd'hui que FYEO Inc. (« FYEO »), une entreprise indépendante de sécurité du Web3, avait procédé à un examen du code de sécurité de l'infrastructure de base des contrats intelligents de NatGold. L'examen a permis de repérer cinq (5) éléments d'information classés comme des recommandations générales, qui ont tous été corrigés, et aucun problème n'a été relevé dans une catégorie de gravité allant de faible à critique, ce qui témoigne d'une solide posture de sécurité de base au moment de l'évaluation.

Le système examiné a été conçu par FP Block (« FP Block »), une grande entreprise d'ingénierie de la chaîne de blocs spécialisée dans la sécurité de l'architecture du Web3 et sa conformité avec les exigences de la production. NatGold a engagé FYEO pour obtenir une analyse détaillée, indépendante et professionnelle des contrôles et de la gouvernance qui soutiennent son système de jetonisation. La société estime que le résultat (aucune constatation de niveau faible à critique, correction complète des recommandations informatives et divulgation publique du rapport) fournit un point de validation constructif dans un contexte où NatGold continue de faire promouvoir des pratiques de sécurité de qualité institutionnelle.

Accès au rapport public

Le rapport d'examen du code de sécurité est disponible dans le dépôt public d'audit GitHub de FYEO : https://github.com/fyio-io/NatGold

Portée et objectifs de la mission

L'examen a été lancé par NatGold avec les principaux objectifs suivants :

Présenter une évaluation de la posture de sécurité globale et cerner les risques découverts dans l'environnement au cours de la mission.

Émettre un avis professionnel sur la maturité, la pertinence et l'efficacité des mesures de sécurité en place.

La société a souligné que l'examen indépendant et la production d'un rapport transparent constituaient des éléments fondamentaux de sa discipline en matière de sécurité, parallèlement à ses initiatives continues de vérification de la maturité des tests et des contrôles.

Ricardo Faria, directeur de la technologie chez NatGold, a déclaré : « Nous traitons la sécurité comme une discipline continue, intégrée à notre architecture, appliquée par la gouvernance et validée par un examen indépendant. L'évaluation menée par FYEO représente un point de contrôle objectif sur notre posture de sécurité, et nous avons rapidement corrigé chaque recommandation informative. Nous continuerons d'investir dans les tests externes, la maturité des contrôles et la surveillance opérationnelle afin de respecter les normes les plus élevées. »

Wesley Crook, chef de la direction de FP Block, a ajouté : « La transformation des ressources aurifères souterraines en un système sécurisé et vérifiable sur la chaîne est une rare occasion de démonter nos compétences techniques, et nous sommes fiers d'avoir conçu l'infrastructure de chaîne de blocs qui sous-tend la plateforme de NatGold. L'examen réalisé par FYEO confirme l'importance d'avoir dès le premier jour en ligne de mire de notre conception la sécurité, la vérifiabilité et une gouvernance disciplinée, et nous sommes heureux de soutenir NatGold à mesure que le système continue d'évoluer. »

Tammy Kahn, cheffe de la direction de FYEO, a commenté : « Nous effectuons des examens de sécurité disciplinés et axés sur les normes, qui produisent des renseignements exploitables pour nous préparer à prendre des décisions. L'accent mis par NatGold sur des contrôles robustes et une divulgation transparente témoigne d'un engagement sérieux pour la responsabilisation et l'excellence opérationnelle. »

Aperçu de l'architecture technique de NatGold

Le modèle d'exploitation aurifère numérique en instance de brevet de NatGold Digital est un système basé sur la chaîne de blocs pensé pour jetoniser des projets miniers adossés à l'or sur la chaîne de blocs Ethereum. Il convertit les projets miniers approuvés en jetons ERC-20 grâce à un processus structuré de contrats intelligents.

Le système utilise deux contrats de base : NatGoldQueueOrchestrator.sol, qui gère la réception, l'approbation et l'état du cycle de vie des projets, et NatGoldToken.sol, qui gère l'émission et la distribution des jetons. Les projets passent par une machine à états définis (mise en file d'attente, émission ou rejet) et sont traités à l'aide d'une file d'attente « premier entré, premier sorti » qui prend en charge les commandes déterministes. Un contrôle d'accès fondé sur les rôles limite les mesures administratives réservant les approbations et l'émission aux rôles autorisés, et tous les changements d'état du projet sont consignés sur la chaîne.

Les opérations administratives sont régies par une configuration multisignature de Gnosis Safe, qui nécessite plusieurs approbations pour des actions telles que l'acceptation des projets, l'exécution de l'émission et la mise à niveau des contrats. Le système prend en charge la distribution de jetons en pourcentage entre plusieurs portefeuilles afin de refléter les structures de propriété. Les deux contrats de base s'appuient sur le modèle de proxy évolutif UUPS pour permettre la mise à jour de la logique des contrats tout en préservant leur état. Une application frontale React + TypeScript offre des fonctionnalités pour la soumission de projets, la visibilité de la file d'attente et le suivi des transactions. Dans l'ensemble, le système propose un mécanisme structuré et vérifiable pour gérer le cycle de vie et la jetonisation des projets d'exploitation aurifère sur la chaîne.

Rendez-vous sur notre chaîne YouTube : https://youtube.com/@natgold_digital

À propos de FYEO

FYEO réalise depuis 2018 des audits pour de nombreux projets et protocoles du Web3 parmi les plus importants au monde. À l'aide d'une combinaison d'analyses d'experts humains de la sécurité et de modèles d'IA exclusifs, FYEO teste et analyse rigoureusement les systèmes pour détecter leurs vulnérabilités potentielles en vérifiant leur code complet, leur logique et leur fonctionnalité en vue de la mise en œuvre de solutions avancées de cryptographie ou sur la chaîne de blocs. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.fyeo.io

À propos de FP Block

FP Block est une entreprise d'infrastructure de chaîne de blocs forte de 13 années d'expérience en ingénierie de production. Elle a conçu des systèmes sécurisés et conformes ainsi qu'une infrastructure de qualité institutionnelle pour des entreprises clientes telles que Standard Chartered, Amgen ou Best Buy. Les travaux de FP Block couvrent actuellement la jetonisation d'actifs du monde réel, les plateformes d'actifs numériques d'entreprise et l'infrastructure financière réglementée. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.fpblock.com

À propos de NatGold Digital Ltd.

NatGold Digital Ltd. est l'architecte et l'exploitant d'un modèle révolutionnaire d'exploitation aurifère numérique en instance de brevet, visant à jetoniser les ressources d'or qui restent stockées en toute sécurité dans le coffre-fort de Mère Nature. Les jetons NatGold sont structurés de manière à représenter les intérêts unitaires normalisés dans les ressources certifiées NatGold, telles que divulguées dans des rapports techniques géologiques reconnus à l'échelle internationale, sans extraction physique, traitement ou mouvement de l'or. Il en résulte une solution alternative de qualité à la monnaie fiduciaire, conçue pour mener une véritable réforme monétaire mondiale. La jetonisation devrait commencer au premier trimestre de 2026. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.NatGold.com.

Le communiqué ci-dessus a été élaboré par NatGold Digital Ltd. (« NatGold »), qui a fait de son mieux pour présenter de façon réaliste et factuelle les informations qu'il contient. Toutefois, des avis subjectifs, la prise en considération de facteurs que NatGold ne maîtrise pas et des sources d'informations externes impliquent inévitablement que NatGold ne peut garantir que les informations sont exhaustives, complètes ou suffisantes. Les évaluations ou examens tiers mentionnés dans le présent document ne donnent aucune assurance quant à la sécurité future du système. Les renseignements fournis dans le présent communiqué sont destinés uniquement à des fins d'information générale et ne constituent pas une offre ou une sollicitation pour l'achat ou la vente d'actions ou de titres de NatGold, ni pour l'achat ou la vente de jetons NatGold. Les jetons NatGold ne sont pas destinés à être des « titres » sur un quelconque territoire, et NatGold n'émet aucune revendication ou prétention relative à la valeur de NatGold ou de ses jetons. Les investisseurs potentiels sont invités à consulter un courtier financier qualifié avant d'investir dans NatGold. L'investissement dans des actifs numériques et des entreprises technologiques en stade de développement comporte des risques substantiels.

