MIAMI, 27 février 2026 /CNW/ - NatGold Digital Ltd. (« NatGold » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui la clôture de son programme de précommercialisation de jetons, à la suite d'une participation mondiale importante avant l'événement de jetonisation inaugural de la Société et le lancement sur le marché.

Le 25 février 2026, à 11 h 00 (HNE), le programme de réservation de jetons avant la mise en marché a mis fin aux nouvelles réservations. À ce moment-là, 17 466 personnes dans 162 pays avaient réservé un total de 133 518 jetons NatGold via le programme de précommercialisation de la Société. Selon la valeur intrinsèque de base (BIV, Baseline Intrinsic Value) actuelle de 3 518 USD par jeton, la demande brute totale a dépassé les 469 millions de dollars US.

NatGold Digital est l'architecte et l'exploitant d'un modèle de minage d'or numérique en instance de brevet conçu pour tokeniser des ressources aurifères qui restent stockées en toute sécurité dans le coffre-fort de Dame Nature. Les jetons NatGold sont structurés de manière à représenter des intérêts unitaires standardisés dans les ressources certifiées de NatGold, divulguées dans des rapports techniques géologiques reconnus à l'échelle internationale -- sans extraction physique, traitement ou mouvement de l'or.

Processus de réservation et d'allocation avant la mise en marché

Le programme de précommercialisation de jetons a été lancé comme projet pilote contrôlé, acceptant initialement les réservations pour un maximum de 25 jetons par participant avec une émission initiale en phase de précommercialisation de 10 000 jetons. Les allocations devaient être remplies selon le principe du premier arrivé, premier servi parmi les détenteurs de réservations qui finalisent le processus d'exécution requis.

Alors que la demande dépassait les projections internes, NatGold a augmenté l'émission avant commercialisation à 25 000 jetons, qui doivent également être distribués selon le principe du premier arrivé, premier servi. La Société a maintenu les réservations ouvertes pendant le développement continu de l'écosystème, avec 133 518 jetons réservés à la clôture. L'émission avant commercialisation reste plafonnée à 25 000 jetons ; les détenteurs qui n'obtiennent pas d'allocation avant la commercialisation auront la possibilité de participer immédiatement après lors de la phase de négociation sur le marché général.

Portail pour la précommercialisation et processus d'exécution

Les détenteurs de réservations auront accès à un portail dédié à la négociation avant commercialisation pour s'inscrire et effectuer leur achat de jetons NatGold. Le portail ouvrira avant le jour officiel de négociation avant la mise en marché, et l'allocation selon le principe du premier arrivé, premier servi sera déterminée par l'ordre dans lequel les détenteurs de réservation effectuent les étapes requises et atteignent le statut « prêt ».

Le prix avant la mise en marché reflétera un rabais de 10 % sur la BIV calculée à 8 h 00 (HNE) le jour officiel de négociation avant la mise en marché. Cette BIV, moins le rabais de 10 %, s'appliquera aux 25 000 premiers jetons alloués ; les jetons acquis par la suite sur le marché général n'incluront pas ce rabais. D'autres détails sur le portail et le calendrier seront communiqués lors de l'annonce de la première date d'émission des jetons et du jour de négociation avant la mise en marché.

Perspectives

« Ce jalon représente à la fois une validation et une transition », a déclaré Andrés Fernández, directeur général de NatGold Digital Ltd. « La participation de 17 466 personnes dans 162 pays confirme que le modèle de NatGold trouve un écho à l'échelle mondiale. Nous entrons maintenant dans la phase d'exécution et prévoyons d'annoncer sous peu la date de notre événement de jetonisation inaugural, le jour officiel de négociation avant la mise en marché et l'ouverture de notre portail dédié à la négociation avant commercialisation. »

La Société a également reconnu les efforts continus de son partenaire marketing, 78X.

« La réponse mondiale à ce programme a été extraordinaire », a déclaré Jason Freiert, président de 78X. « Plus de 17 000 personnes se sont manifestées pour réserver des jetons. Nous nous réjouissons d'accompagner les détenteurs de réservations tout au long du processus via le portail, puis lors de leur participation active à la journée de négociation pré-marché et au-delà. Il y a une forte attente, et nous sommes enthousiasmés de passer à la prochaine étape. »

NatGold Digital remercie tous ceux qui ont réservé des jetons et soutenu la Société tout au long du développement de son écosystème de minage numérique. La clôture du programme de réservation marque le début du prochain chapitre alors que la Société se prépare à la jetonisation, à la négociation avant la mise en marché et à la participation générale ultérieure au marché, sous réserve de l'état de préparation de la plateforme et des considérations réglementaires applicables.

À propos de NatGold Digital Ltd.

NatGold Digital Ltd. est l'architecte et l'exploitant d'un modèle de minage d'or numérique révolutionnaire en instance de brevet, conçu pour tokeniser les ressources d'or qui restent stockées en toute sécurité dans le coffre-fort de Mère Nature. Les jetons NatGold sont structurés de manière à représenter des intérêts unitaires normalisés dans les ressources certifiées de NatGold, telles que divulguées dans des rapports techniques géologiques reconnus à l'échelle internationale, sans extraction physique, traitement ou mouvement de l'or. Il en résulte une solution alternative de qualité à la monnaie fiduciaire, conçue pour mener une véritable réforme monétaire mondiale. La jetonisation devrait commencer au premier trimestre de 2026.

Pour en savoir plus, visitez le site NatGold.com ou notre chaîne YouTube officielle pour obtenir des vidéos et des renseignements sur notre écosystème de minage numérique : https://www.youtube.com/@NatGold_Digital.

Les informations présentées dans le communiqué ci-dessus ont été compilées par NatGold, qui a fait de son mieux pour présenter de façon réaliste et factuelle les informations qu'il contient. Toutefois, des avis subjectifs, la prise en considération de facteurs que NatGold ne maîtrise pas et des sources d'informations externes impliquent inévitablement que NatGold ne peut garantir que les informations sont exhaustives, complètes ou suffisantes. Les énoncés prospectifs sont généralement indiqués par des termes comme « planifie », « s'attend à », « ne s'attend pas à », « est attendu », « planifié », « budget », « estime », « projette », « a l'intention de », « prévoit », « n'anticipe pas », « pense que » et des expressions similaires, ou par des références à des actions, des événements ou des résultats potentiels qui « peuvent », « pourraient » ou « seront » réalisés. Ces énoncés comprennent, sans s'y limiter, les attentes concernant la valeur des jetons NatGold, le calendrier prévu de la jetonisation et de l'admissibilité à la jetonisation, les activités commerciales futures et l'évolution du marché. Tous les énoncés prospectifs sont assujettis à des risques et à des incertitudes qui peuvent faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement. De nombreux risques, incertitudes et événements peuvent aboutir à des résultats qui diffèrent considérablement de ceux décrits dans les déclarations prospectives de NatGold, y compris, mais sans s'y limiter : l'altération des conditions économiques ou des tendances sectorielles ; les fluctuations des devises et des marchés financiers ; la volatilité des prix de l'or et des coûts de l'AISC ; les changements dans les activités d'investissement ; les procédures judiciaires ; l'évolution des lois ; ainsi que les conditions environnementales, réglementaires, politiques, judiciaires et concurrentielles dans les régions où NatGold exerce ses activités. De plus, des défis technologiques, mécaniques et opérationnels peuvent se présenter pendant les opérations de développement de NatGold. Les références à la « certification » des ressources minérales sont spécifiques aux normes d'admissibilité en matière de jetonisation de NatGold et ne signifient pas la conformité au Code JORC, NI 43-101 ou S-K 1300 ; ces ressources sont plutôt certifiées selon les critères de NatGold en tant que ressources certifiées NatGold. Bien que NatGold juge que les hypothèses actuelles sont raisonnables sur la base des données disponibles, celles-ci peuvent au final s'avérer inexactes. Les résultats réels pourraient différer des énoncés prospectifs en raison de divers risques, incertitudes et événements imprévus. Les informations présentes servent uniquement à des fins d'information générale et ne constituent pas une offre ou une sollicitation pour l'achat ou la vente d'actions ou de titres de NatGold. Il est fortement conseillé aux investisseurs potentiels de consulter un conseiller financier qualifié avant d'investir dans NatGold. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse sont à jour à la date de publication. Sauf dans les cas prévus par les lois sur les valeurs mobilières applicables, NatGold décline expressément toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs en réponse à de nouvelles données, à des développements futurs ou autrement. De plus, la Société n'assume aucun engagement à répondre aux attentes ou aux déclarations des tiers concernant les questions abordées dans le présent document. Investir dans des entreprises technologiques en démarrage comporte un risque considérable.

