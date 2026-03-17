MIAMI, 17 mars 2026 /CNW/ - NatGold Digital Ltd. (« NatGold » ou la « société »), une société de minage numérique qui tire parti de la valeur intrinsèque des ressources aurifères souterraines grâce à la jetonisation fondée sur la chaîne de blocs, annonce aujourd'hui la nomination de Laurian Cristea au sein de son conseil d'administration à titre d'administrateur indépendant non exécutif, et séparément à titre de conseiller stratégique du chef de la direction. M. Cristea apporte une vaste expérience, un discernement éclairé et une vision stratégique directement applicable à la phase suivante de la croissance et de l'évolution de NatGold.

Élargir l’accès aux marchés mondiaux Speed Speed

« Je suis ravi de me joindre au conseil d'administration de NatGold et de soutenir une entreprise qui fait progresser un modèle distinctif et tourné vers l'avenir », déclare M. Cristea. « L'approche de NatGold en matière de minage numérique reflète une évolution importante de la façon dont la valeur intrinsèque de l'or peut être identifiée, préservée et rendue accessible dans un cadre moderne d'actifs numériques. Je suis ravi de contribuer à la croissance continue et à l'orientation future de l'entreprise. »

M. Cristea est actuellement directeur des affaires juridiques d'une bourse de produits dérivés et d'une chambre de compensation réglementée par la Commodity Futures Trading Commission des États-Unis. Auparavant, il était associé chez Barnes & Thornburg LLP, où il dirigeait la pratique d'innovation financière du cabinet. Il a également été avocat général de Cboe Digital, anciennement ErisX, où il a joué un rôle clé dans l'élaboration de la stratégie réglementaire de la société avant son acquisition par Cboe. Plus tôt dans sa carrière, M. Cristea a occupé des postes juridiques et réglementaires de haut niveau au sein d'un groupe international de chambres d'échange basé à Londres et a été avocat à la Division of Market Oversight de la CFTC. Il est titulaire d'un baccalauréat de l'Université de Californie à Berkeley et d'un diplôme en droit de la Brooklyn Law School.

« Nous sommes très heureux d'accueillir Laurian chez NatGold en tant qu'administrateur et conseiller du chef de la direction », déclare Mark Radke, président du conseil d'administration de NatGold. « Il apporte une expérience précieuse, un discernement éclairé et une perspective très pertinente pour l'orientation stratégique de l'entreprise. Nous croyons que ses contributions dans ces deux fonctions seront significatives alors que NatGold continue de faire progresser son modèle de minage numérique et ses objectifs généraux. »

« La nomination de Laurian arrive à une étape charnière du développement de NatGold », déclare Andrés Fernández, chef de la direction de NatGold. « Alors que nous nous dirigeons rapidement vers notre événement initial de jetonisation, sa vaste expérience des marchés numériques, des actifs numériques et de la stratégie de jetonisation de bout en bout sera très précieuse. Son point de vue nous aidera également à orienter notre stratégie de produits post-jetonisation alors que nous continuons d'évaluer l'avenir de la plateforme NatGold, y compris les domaines d'opportunité qui pourraient s'étendre à d'autres produits dérivés et négociés en bourse - une perspective également reflétée dans l'une des récentes vidéos de la société. »

À propos de NatGold Digital Ltd.

NatGold Digital Ltd. est l'architecte et l'exploitant d'un modèle révolutionnaire de minage d'or numérique en instance de brevet, conçu pour jetoniser des ressources aurifères qui restent stockées en toute sécurité dans le coffre-fort de Mère Nature. Les jetons NatGold sont structurés de manière à représenter des intérêts unitaires normalisés dans les ressources certifiées de NatGold, telles que divulguées dans des rapports techniques géologiques reconnus à l'échelle internationale, sans extraction physique, traitement ou mouvement de l'or. Il en résulte une solution alternative de qualité à la monnaie fiduciaire, conçue pour mener une véritable réforme monétaire mondiale.

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site NatGold.com ou notre chaîne YouTube officielle pour obtenir des vidéos et des renseignements sur notre écosystème de minage numérique : https://www.youtube.com/@NatGold_Digital.

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Le communiqué ci-dessus a été élaboré par NatGold Digital Ltd. (« NatGold »), qui a fait de son mieux pour présenter de façon réaliste et factuelle les informations qu'il contient. Toutefois, des avis subjectifs, la prise en considération de facteurs que NatGold ne maîtrise pas et des sources d'informations externes impliquent inévitablement que NatGold ne peut garantir que les informations sont exhaustives, complètes ou suffisantes. Les informations sont uniquement données à titre informatif et ne constituent en aucun cas une offre ou sollicitation pour l'achat ou la vente d'actions ou de titres de NatGold ou pour l'achat ou la vente de jetons NatGold. Les jetons NatGold ne sont pas destinés à être des « titres » sur un quelconque territoire, et NatGold n'émet aucune revendication ou prétention relative à la valeur de NatGold ou de ses jetons. Les éventuels investisseurss doivent demander conseil à un courtier financier qualifié avant d'investir dans NatGold. L'investissement dans des actifs numériques et des entreprises technologiques en stade de développement comporte des risques substantiels.

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=Xf5F3sUWmt0

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SOURCE NatGold Digital Ltd.