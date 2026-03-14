- Wilkie a récolté quatre médailles en ski paranordique - deux d'or, une d'argent et une bronze - en Italie

- Le capitaine Ideson a mené le Canada vers sa première médaille d'or paralympique en douze ans

- La cérémonie de clôture sera diffusée en direct sur CBC/Radio-Canada à 15 h (HE) /12 h (HP)

CORTINA, Italie, le 14 mars 2026 /CNW/ - La skieuse paranordique Natalie Wilkie (Salmon Arm, Colombie-Britannique) et le joueur de curling en fauteuil roulant Mark Ideson (London, Ontario) ont été nommés porte-drapeaux du Canada pour la cérémonie de clôture des Jeux paralympiques d'hiver de Milano Cortina 2026, a annoncé le Comité paralympique canadien, samedi.

La skieuse paranordique Natalie Wilkie et le joueur de curling en fauteuil roulant Mark Ideson ont été nommés porte-drapeaux du Canada pour la cérémonie de clôture des Jeux paralympiques d’hiver de Milano Cortina 2026. PHOTO : Comité paralympique canadien (Groupe CNW/Canadian Paralympic Committee (Sponsorships))

Triple paralympienne, Wilkie a récolté quatre médailles à ces Jeux, soit l'or à l'épreuve individuelle féminine et à la poursuite en sprint féminine dans la catégorie debout, en parabiathlon, l'argent au sprint féminin, dans la catégorie debout, en parabiathlon et le bronze, au sprint féminin classique, dans la catégorie debout, en paraski de fond. Il lui reste encore une course à disputer dimanche matin, le 20 km en paraski de fond.

À 25 ans, Wilkie a 11 médailles paralympiques à son actif (cinq d'or, trois d'argent et trois de bronze). Elle est la première athlète canadienne à avoir été sélectionnée comme porte-drapeau de la cérémonie d'ouverture et de clôture de la même édition des Jeux paralympiques.

« C'était une grosse surprise, et je le dis à propos de ma nomination comme porte-drapeau de la cérémonie d'ouverture, et une fois de plus, je suis stupéfaite », a indiqué Wilkie. « Cela semble irréel maintenant, car je pense qu'aucun autre athlète canadien n'a été nommé porte-drapeau de la cérémonie d'ouverture et de la cérémonie de clôture au cours des mêmes Jeux, et le fait d'être la première me donne vraiment l'impression d'écrire une page d'histoire. Je suis tellement heureuse. »

« Ces Jeux ont vraiment été spéciaux pour moi. Ils ont été riches en émotion tant pour moi que pour un grand nombre de mes coéquipiers, alors ce sera une excellente manière de les clôturer. De plus, ce sera une expérience formidable de défiler tout en agitant le drapeau. Je n'aurais pas pu penser à une meilleure façon de conclure mes troisièmes Jeux. »

À ses quatrièmes Jeux paralympiques d'hiver, Ideson a mené le Canada vers sa première médaille d'or paralympique depuis 2014, et le pays est devenu la première équipe invaincue à un tournoi paralympique. Ideson, 49 ans, a effectué les derniers lancers cruciaux qui ont permis au Canada de décrocher la victoire en demi-finale et en finale, contre la Corée du Sud et la Chine, respectivement. Capitaine de l'équipe depuis 2018, il a fait ses débuts paralympiques en 2014 et il a maintenant deux médailles d'or et deux médailles de bronze à son palmarès.

« Je n'aurais jamais pensé recevoir cet honneur un jour, et je suis très reconnaissant », a déclaré Ideson. « C'est le plus grand honneur que je puisse imaginer. »

« C'est vraiment difficile de résumer cette semaine », a ajouté Ideson au sujet de la médaille d'or remportée par son équipe et de sa nomination comme porte-drapeau. « C'est le couronnement d'un travail acharné par un groupe de personnes formidables. Nous avons la meilleure équipe et le meilleur personnel et nous concourrons pour le meilleur pays. Je suis immensément fier et honoré d'avoir fait partie de cette aventure. »

« Je suis ravi que Natalie et Mark reçoivent cet honneur », a déclaré Mac Marcoux, capitaine honoraire de l'Équipe paralympique canadienne de Milano Cortina 2026. « C'était incroyable de les regarder concourir ici, aux Jeux. Leurs performances cette semaine parlent d'elles-mêmes ; ils ont bonifié leur héritage paralympique déjà impressionnant. Ils sont également d'excellents leaders dans leurs sports respectifs et dans le sport paralympique au Canada. Je suis heureux à l'idée de les voir porter le drapeau. »

« Félicitations à Natalie et à Mark pour leur nomination comme porte-drapeaux de la cérémonie de clôture », a ajouté Catherine Gosselin-Despres, cheffe du sport du Comité paralympique canadien. « Ces deux athlètes ont accompli tellement de choses à ces Jeux, et ce fut un réel plaisir de suivre leurs compétitions pendant toute la semaine lorsqu'ils menaient le Canada sur le terrain de jeu. Nous savons qu'ils représenteront le pays avec une grande fierté, alors que nous célébrerons leurs réalisations et celles de toute l'Équipe paralympique canadienne à la cérémonie de clôture. »

Les téléspectateurs canadiens pourront regarder Wilkie et Ideson porter le drapeau pour l'Équipe paralympique canadienne. La couverture de la cérémonie de clôture commencera à 15 h (HE) sur CBC et Radio-Canada.

À propos de l'Équipe paralympique canadienne : Une équipe de 50 athlètes, y compris des guides, représente le Canada dans six sports aux Jeux paralympiques d'hiver de Milano Cortina 2026, qui se déroulent du 6 au 15 mars.

À propos du Comité paralympique canadien : Paralympique.ca

SOURCE Canadian Paralympic Committee (Sponsorships)

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