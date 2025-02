En dollars canadiens, sauf indication contraire TSX/NYSE/PSE : MFC SEHK : 945

TORONTO, le 19 févr. 2025 /CNW/ - Manuvie annonce aujourd'hui que Nancy Carroll et John Montalbano siégeront à son conseil d'administration à partir du 28 février 2025.

Mme Carroll est une ancienne associée du groupe des services financiers et leader du groupe national Assurance et réassurance du cabinet d'avocats McCarthy Tétrault LLP, avec plus de 40 ans d'expérience en tant que conseillère juridique de premier plan auprès de compagnies d'assurance et de réassurance canadiennes et mondiales, de banques et de leurs conseils d'administration sur des dossiers complexes en matière de réglementation, de fusions et d'acquisitions, d'opérations, de conformité, de gouvernance et de stratégie. Elle est titulaire d'un doctorat en droit de l'université de Toronto, d'une maîtrise en études politiques internationales de l'université Queen's, d'un baccalauréat en arts de l'université Mount Allison et du titre IAS.A attribué par l'Institut des administrateurs de sociétés et la Rotman School of Business de l'Université de Toronto.

M. Montalbano possède une grande expérience de la gestion de patrimoine et d'actifs et a occupé un poste de haute direction à la Banque Royale du Canada, en tant que chef de direction de RBC Gestion mondiale d'actifs et vice-président de RBC Gestion de patrimoine. Il est actuellement directeur de Tower Beach Capital Ltd, une entreprise privée spécialisée dans les placements en capital de risque. Il est analyste financier agréé et titulaire d'un baccalauréat en commerce de la University of British Columbia.

« Nancy et John possèdent une vaste expérience dans le secteur des services financiers, de l'assurance et de la gestion de patrimoine et d'actifs, qui leur permettra de superviser efficacement la stratégie et les activités de Manuvie », explique Don Lindsay, président du conseil d'administration de Manuvie. « Nous sommes privilégiés de les accueillir au sein du conseil d'administration et nous sommes convaincus que leur apport aura un effet positif sur Manuvie et sur notre conseil d'administration. »

Mme Carroll se joint au comité d'audit et au comité de gouvernance et des candidatures, et M. Montalbano se joint au comité de rémunération et de dotation en personnel-cadre et au comité de gestion des risques.

La Société Financière Manuvie est un chef de file mondial des services financiers qui aide ses clients à prendre leurs décisions plus facilement et à vivre mieux. Notre siège social mondial se trouve à Toronto, au Canada. Nous exerçons nos activités sous le nom de Manuvie au Canada, en Asie et en Europe, et principalement sous le nom de John Hancock aux États-Unis. Par l'entremise de Gestion de patrimoine et d'actifs Manuvie, nous offrons des services de placements mondiaux, des conseils financiers et des services relatifs aux régimes de retraite aux particuliers, aux institutions et aux participants à des régimes d'épargne-retraite partout dans le monde. À la fin de 2024, elle comptait plus de 37 000 employés, plus de 109 000 agents et des milliers de partenaires de distribution au service de plus de 36 millions de clients. Elle est inscrite aux bourses de Toronto, de New York et des Philippines sous le symbole « MFC », ainsi qu'à la Bourse de Hong Kong sous le symbole « 945 ».

