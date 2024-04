MONTRÉAL, le 9 avril 2024 /CNW/ - La campagne de collecte de fonds 2024 de Centraide du Grand Montréal sera coprésidée par Nadine Renaud-Tinker, présidente régionale - Direction du Québec, RBC Banque Royale, et Mirko Bibic, président et chef de la direction, BCE Inc. et Bell Canada.

Ces deux dirigeants bien connus du milieu des affaires seront appuyés par un cabinet de campagne composé d'une trentaine de représentants de divers secteurs d'activités économiques. Ils œuvreront à mettre en place la prochaine campagne Centraide dans les milieux de travail.

« À Centraide, nous sommes reconnaissants de pouvoir compter sur de généreux bénévoles qui consacrent temps et énergie à la réussite de notre mission », souligne Claude Pinard, président et directeur général de Centraide du Grand Montréal. « Notre réseau d'entraide agit comme un filet protecteur pour ceux et celles qui en ont le plus besoin. Nous rassemblons et agissons pour un Grand Montréal inclusif et sans pauvreté. »

« C'est un honneur pour moi de coprésider une campagne aussi essentielle pour le bien de nos communautés que celle de Centraide, et de porter des valeurs fondamentales d'entraide et de solidarité pour une société inclusive et prospère », mentionne Nadine Renaud-Tinker. « L'appui de Centraide et de son vaste réseau d'organismes communautaires est capital pour des centaines de milliers de Québécois et Québécoises, et avec Mirko Bibic, je suis très fière de pouvoir prêter main-forte à une mission aussi importante. »

« Centraide joue un rôle primordial dans le Grand Montréal et je suis heureux de m'impliquer à titre de coprésident de la campagne 2024, aux côtés de Nadine Renaud-Tinker », ajoute Mirko Bibic. « Les organismes appuyés par Centraide contribuent activement à la société, renforcent notre tissu social et je suis fier de pouvoir y apporter mon aide. »

La 51e campagne de Centraide du Grand Montréal sera lancée officiellement au début du mois d'octobre et se tiendra jusqu'à la fin décembre 2024.

À propos de Centraide du Grand Montréal

Centraide du Grand Montréal célébrera ses 50 ans jusqu'au mois d'août 2024. Une multitude d'activités sont prévues lors des prochaines semaines pour souligner l'occasion. Pour plus d'informations : centraide-mtl.org/50e.

Véritable acteur de changement, Centraide du Grand Montréal est une fondation publique qui a pour mission de rassembler et agir pour un Grand Montréal inclusif et sans pauvreté. Pour ce faire, il soutient un réseau de 375 organismes et projets communautaires qui interviennent à Laval, à Montréal et sur la Rive-Sud afin d'améliorer les conditions de vie des personnes en situation de vulnérabilité. Centraide collabore avec la population du Grand Montréal, ainsi qu'avec les milieux communautaires, des affaires, institutionnels et philanthropiques. Son histoire remonte à 50 ans, lorsque cinq organismes de bienfaisance ont fusionné. En 2023, Centraide a investi 61,8 M$ dans la communauté, soit 86 % des fonds recueillis. Quelque 800 000 personnes bénéficient chaque année de l'aide des organismes qu'il soutient. Pour plus d'informations ou pour contribuer à la campagne Centraide, visitez centraide-mtl.org .

SOURCE Centraide du Grand Montréal

Renseignements: Annick Gagnon, conseillère relations publiques, Centraide du Grand Montréal, 514 437-3672, [email protected]