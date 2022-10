MONTRÉAL, le 11 oct. 2022 /CNW Telbec/ - myHSA Ltd. , une plateforme d'avantages sociaux distribuée par l'intermédiaire de conseillers, d'agents généraux, de souscripteurs généraux, de tiers administrateurs et de fournisseurs d'assurance, annonce un partenariat avec Dialogue Technologies de la Santé inc. (TSX : CARE) (« Dialogue » ou la « Société »), la principale plateforme virtuelle de soins de santé et de bien-être au Canada. Le partenariat permet aux conseillers d'offrir la suite complète de la Plateforme de santé intégrée de DialogueMC aux organisations, par le biais d'une application centrale facile à utiliser, et ce, dès maintenant.

« myHSA est très enthousiaste à l'idée de fournir la Plateforme de santé intégrée de Dialogue à nos partenaires conseillers au Canada pour offrir aux petites entreprises la suite complète d'options de santé et de bien-être virtuels », a partagé Tim Kane, PDG et fondateur de myHSA. « Les soins de santé virtuels sont un élément essentiel de la santé des personnes au Canada, rendant les soins médicaux des zones rurales aux zones urbaines accessibles 24 h sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours par an. En s'associant avec Dialogue, myHSA est en mesure d'offrir aux employés des services de santé mentale, de soins primaires, de Programme d'aide aux employé(e)s et de bien-être sur une seule plateforme facile à utiliser, directement à partir de l'application myHSA, leur donnant ainsi le pouvoir et la possibilité de faire des choix par rapport à leur santé et leur bien-être. »

Grâce à ce partenariat, les membres du régime ont accès aux services de Dialogue, où des professionnels de plusieurs disciplines sont disponibles pour fournir un soutien essentiel pour une gamme de défis :

Le programme Soins primaires, grâce auxquels les membres peuvent accéder à des infirmiers, des infirmiers praticiens et des médecins;

Le programme Santé mentale+, grâce auquel les membres peuvent recevoir un soutien de la part de praticiens de la santé mentale ou par le biais de la thérapie cognitivo-comportementale sur Internet (« TCCi »), cette dernière étant préférée par une personne au Canada sur 4;

sur 4; Le Programme d'aide aux employé(e)s, qui comprend :

Des services de stress et de bien-être, y compris un soutien pour la dépression, l'anxiété, le deuil et l'épuisement professionnel;



Des services liés au travail et à la carrière, y compris le développement professionnel et l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée;



Des services juridiques et financiers, y compris de l'aide pour la gestion des dettes et le divorce;



Des services familiaux et relationnels, notamment le soutien parental, l'accompagnement pour les couples et l'orientation vers les soins aux personnes âgées.

Le programme Bien-être pour développer des habitudes saines, qui est un nouveau programme sur la Plateforme de santé intégrée de DialogueMC, qui se concentre sur la prévention en matière de santé physique et mentale afin de retarder ou de prévenir complètement les conditions chroniques et de réduire les chances de développer des symptômes de dépression ou d'anxiété.

« L'accessibilité à une gamme de services à un seul endroit permet un mode de vie globalement plus sain, grâce à une réduction des barrières d'accès aux soins et à une diminution de la stigmatisation associée au fait de consulter, en particulier pour la santé mentale », déclare le Dr Marc Robin, directeur médical chez Dialogue. « Accroître l'accès aux soins de santé et aux services de bien-être est essentiel pour aider les membres à améliorer leur bien-être et à atteindre leurs objectifs de bien-être personnalisés en soutenant l'adoption d'habitudes saines au quotidien qui aident à prévenir les maladies chroniques. »

Les programmes de Dialogue offrent une expérience numérique pratique et facile à utiliser pour les organisations et leurs membres, ce qui permet de susciter un engagement élevé et d'obtenir des résultats positifs en matière de santé pour les employés. Les principaux avantages et différenciateurs sont les suivants :

Un modèle virtuel qui facilite l'évolutivité et des temps de réponse plus rapides;

Une évaluation personnalisée en quelques minutes et des rendez-vous de counselling dans les 24 heures;

Des défis et des initiatives de l'entreprise qui permettent de promouvoir un mode de vie plus sain grâce à un soutien et des programmes de bien-être préventifs pour ses membres;

Un soutien de premier ordre et des indicateurs de performance du service;

Des documents d'intégration pour promouvoir l'éducation, l'adoption et l'engagement.

À propos de myHSA

myHSA Ltd. est une société de technologie d'assurance canadienne qui fournit des avantages sociaux par l'intermédiaire de conseillers depuis 2013. La plateforme basée sur le nuage de myHSA combine des comptes de dépenses autoassurés avec une suite de produits d'avantages sociaux et d'assurances modernes. La plateforme en marque blanche et clé en main permet aux professionnels de l'assurance comme aux entreprises de fournir une solution de marque à leurs clients.

À propos de Dialogue

Constituée en société par actions en 2016, Dialogue est la principale plateforme virtuelle de soins de santé et de bien-être au Canada, offrant un accès abordable et sur demande à des soins de qualité. Par l'entremise de notre équipe de professionnel(le)s de la santé, nous offrons nos services à des employeurs et à des organisations qui ont à cœur la santé et le bien-être de leurs employés, de leurs membres et de leurs familles. Notre Plateforme de santé intégréeMC est un portail unique de soins de santé qui regroupe en un seul endroit l'ensemble de ses programmes dans une application conviviale, offrant un accès aux services 24 heures par jour, 365 jours par année à partir d'un téléphone intelligent, d'un ordinateur ou d'une tablette.

