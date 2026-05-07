PLUS DE 650 ARTEFACTS DE MUSIQUE RARES SERONT PROPOSÉS EN DIRECT DE

NEW YORK LES 29 ET 30 MAI

Ace Frehley de KISS - guitare la plus célèbre - Les Paul-Ace #1 de 1975

(estimation de 400 000 $ à 600 000 $)

Stevie Ray Vaughan, Guild F-412 de 1969 du concert MTV Unplugged de 1990

(estimation de 300 000 $ à 500 000 $)

Johnny Cash, Martin Acoustic de 1954, jouée en 1956 au Grand Ole Opry Debut

(estimation de 100 000 $ à 200 000 $)

Kirk Hammett, première « Ouija » ESP Custom, jouée sur scène et en studio, signée

(estimation de 250 000 $ à 350 000 $)

Eddie Van Halen, guitare de la série Charvel Art à rayures personnelles, jouée su scène et signée, du dernier concert avec Sammy Hagar (estimation de 50 000 $ à 70 000 $)

Pochette de l'album « Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band » signé par les Beatles (estimation de 20 000 $ à 40 000 $)

Gary Busey, Gibson « The Buddy Holly Story » Southern Jumbo de 1966, guitare acoustique détenue personnellement et vue à la télévision, avec DVD (estimation de 10 000 $ à 20 000 $)

Adam Clayton de U2 - basse Vintage Fender Jazz Unforgettable Fire, jouée en studio et sur scène au Live Aid de 1985 (estimation 20 000 $ - 40 000 $)

LOS ANGELES, 7 mai 2026 /CNW/ - Julien's Auctions, la plus importante maison d'enchères de souvenirs de célébrités au monde, annonce ce jour tous les détails de son très attendu événement « Music Icons » . Cette année, la collection célèbre la puissance durable du heavy metal et marque le 50e anniversaire des débuts de KISS à Londres, avec une exposition itinérante des points forts de la vente. Après des arrêts à Londres et à Tokyo, l'exposition s'installera au Hard Rock Cafe New York le 13 mai et sera ouverte au public tous les jours. Les enchères pour la collection complète de plus de 800 articles sont maintenant ouvertes sur le site juliensauctions.com. La vente aux enchères de deux jours aura lieu les 29 et 30 mai, en direct du Hard Rock Cafe Times Square à New York.

Music Icons 2026 - En direct du Hard Rock Cafe New York. Speed Speed

« L'intérêt pour les souvenirs musicaux atteint des niveaux sans précédent, alimentés par des collectionneurs qui apprécient à la fois l'importance culturelle de ces instruments et l'héritage des artistes, ce qui se traduit souvent par des ventes records », déclare Martin Nolan, cofondateur et directeur exécutif de Julien's Auctions. « Notre encan annuel Music Icons, qui met à l'honneur des guitares d'exception d'Ace Frehley, Stevie Ray Vaughan et Kirk Hammett, souligne l'engagement continu de Julien's à commercialiser des pièces de qualité muséale tout en façonnant le débat mondial autour de la collection de souvenirs musicaux. »

La vente Music Icons comprend une collection extraordinaire de guitares parmi les plus historiques et influentes jamais mises aux enchères, y compris des instruments joués par des légendes du rock comme Ace Frehley (KISS), Eddie Van Halen, Billy Duffy (The Cult), Izzy Stradlin (Guns N' Roses), Kirk Hammett (Metallica), Mick Mars (Mötley Crüe), Dave Mustaine (Megadeth), Scott Ian (Anthrax) et Stevie Ray Vaughan.

Parmi les nombreux faits saillants, mentionnons la guitare sur laquelle Johnny Cash a jouée lors de ses débuts au Grand Ole Opry en 1956. L'acoustique Martin D-18 de Cash de 1954 a été utilisée de 1954 à 1956, ce qui en a potentiellement fait sa première guitare professionnelle. Durant cette période, Cash a enregistré des singles, dont « Hey, Porter », « Folsom Prison Blues », « I Walk the Line » et « There You Go ».

Pour les fans de KISS, la vente comprend des dizaines d'articles uniques, des costumes portés sur scène aux effets personnels. La pièce maîtresse est la Gibson Les Paul 1975 d'Ace Frehley, l'une des guitares les plus importantes du rock and roll sur le plan historique. Frehley s'est appuyé sur l'instrument tout au long de sa carrière, l'utilisant sur scène et en studio avec KISS plus que n'importe quelle autre guitare de sa collection. Sa longue association avec la Gibson Les Paul lui a valu une place dans presque tous les classements « 10 meilleurs guitaristes de tous les temps sur Les Paul ».

Vous trouverez une sélection d'autres articles phares avec des photos et des descriptions détaillées sur le site Web de Julien's Auctions.

Voici quelques articles phares :

Ace Frehley :

Gibson Les Paul Ace #1 de 1975 en finition sunburst (estimation 400 000 $ - 600 000 $)

Gibson Signature Les Paul Custom de 1997, jouée au Super Bowl XXXIII, preuve avec l'artiste #007, Cherry Sunburst| (estimation 40 000 - 60 000 $)

Custom Gibson Les Paul Jr de 1996, KISS Reunion Tour Light Show Sanchez, jouée sur scène par Ace Frehley, Silver Sparkle Metallic (estimation 10 000 $ - 15 000 $)

Veste de tournée 1977 d'Ace Frehley - Tournée « 1977 Rock & Roll Over ». Tous les membres de Kiss ont reçu personnellement l'une de ces vestes par le légendaire promoteur japonais Mr. Udo lors de la tournée japonaise du groupe. La veste porte une tache de maquillage qu'Ace a confirmée comme provenant de son maquillage directement après le concert. (estimation de 4 000 $ à 6 000 $)

Kimono - Kimono noir long avec doublure rouge brodé avec dragon doré de la tournée Rock & Roll Over (estimation 4 000 $ - 6 000 $)

Combinaison portée sur scène par Ace Frehley/Arthur Kane - Purple Velour One Piece Jumpsuit avec fermeture éclair asymétrique à la poitrine et brassards noirs. À l'origine, la combi était de couleur argent/blanc, portée sur scène par Arthur Kane des New York Dolls. Kane a donné la combinaison à Frehley, qui l'a teinte en mauve avant de la porter sur scène. (estimation de 3 000 $ à 5 000 $)

Guitares et basse

Stevie Ray Vaughan|1969 Guilde F-412, douze cordes. Stevie a joué sur cette guitare lors de son concert du 30 janvier 1990 à l'émission MTV Unplugged (estimation 300 000 $ - 500 000 $)

Metallica | Kirk Hammett, toute première guitare électrique Ouija Glow In The Dark ESP Custom Stage, jouée en studio et signée, avec la note de Kirk Hammett, « The very first Ouija guitar - 0001! C'était l'une de mes principales guitares de tournée et d'enregistrement dans les années 90. » (250 000 $ - 350 000 $)

Johnny Cash | guitare acoustique Martin D18 de 1954, débuts au Grand Ole Opry en 1956, jouée sur scène (estimation 80 000 $ - 100 000 $)

Eddie Van Halen | Charvel Art Series Guitar 076, jouée sur scène et signée, avec rayures personnelles, de la dernière représentation avec Sammy Hagar (estimation 50 000 $ - 70 000 $)

Izzy Stradlin | Gibson HR Fusion 1 Izzy de 1987. Gibson a offert la guitare à Stradlin en 1987 lorsque le groupe enregistrait « Appetite For Destruction ». La guitare a été largement vue dans le clip de « Welcome To The Jungle » (estimation de 30 000 $ à 50 000 $).

Adam Clayton| basse Vintage Fender Jazz, utilisée en studio pour The Unforgettable Fire et jouée sur scène au Live Aid de 1985, finition naturelle (estimation 20 000 $ - 40 000 $)

Mick Mars | Gibson Explorer de 1984, modèle Mick Mars Theater. Détenue personnellement et jouée par Mick Mars de Motley Crue (estimation 20 000 $ - 30 000 $)

The Cult | Gibson Les Paul Custom de 1976, jouée sur scène, en studio et dans des clips vidéo, Natural Top. Cette guitare a été utilisée pour la couverture du quatrième album studio de The Cult en 1989 « Sonic Temple » (estimation 20 000 $ - 30 000 $)

Gary Busey, guitare acoustique Gibson « The Buddy Holly Story » Southern Jumbo de 1966, détenue personnellement et vue à la télévision, avec DVD (estimation 10 000 $ à 20 000 $)

Dave Mustaine | guitare électrique de 2007, Dean Blood Lust Double Neck Mustaine V, Megadeth, jouée sur scène et signée (estimation de 5 000 $ à 7 000 $)

Black Sabbath | gong Zildjian de Bill Ward, utilisé sur scène (estimation de 3 000 $ à 5 000 $)

Trésors personnels et plus encore :

The Beatles | pochette de l'album « Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band » signée par le groupe (estimation de 20 000 $ à 40 000 $)

Documents de cautionnement signés lors de sa célèbre arrestation pour attentat à la pudeur pendant un spectacle à Miami, le 1er mars 1969 (estimation de 20 000 $ à 30 000 $)

John Bonham | costume de velours sur mesure pour le batteur de Led Zeppelin porté lors d'un shooting photo en 1976 (estimation 15 000 $ - 25 000 $)

Paul Cook/Sex Pistols | t-shirt sans manches porté sur scène lors d'un concert des Sex Pistols pour la tournée « Anarchy in the U.K. » en 1977 (estimation de 10 000 $ à 15 000 $)

Joni Mitchell | Manuscrit original des paroles de « Woodstock » (estimation 20 000 $ - 30 000 $)

Sabrina Carpenter | short bleu marine porté dans le clip « Manchild » |(estimation de 1 000 $ à 2 000 $)

Lisa/BLACKPINK | gants portés lors de la séance photo de 2025 pour W-Magazine Korea, avec magazine (estimation 400 $ - 600 $)

ENCHÈRES EN DIRECT ET EN LIGNE

« Music Icons »

Hard Rock Cafe New York - 1501 Broadway, New York, NY 10036

Vendredi 29 mai

Séance : 10h00 (HNE)

Samedi 30 mai

Séance : 10h00 (HNE)

INSCRIPTION

L'inscription est requise pour participer à cette vente aux enchères et peut se faire en personne le jour de l'enchère, ou en ligne avant la vente sur le site Julien's Auctions.

Pour toute question, veuillez envoyer un courriel à [email protected] ou composer le 310-836-1818.

Pour placer vos enchères

Vous disposez de quatre façons d'enchérir lors des enchères en direct :

Enchérir via Julien's Auctions. Enchérir par téléphone par l'intermédiaire d'un représentant de la maison de vente aux enchères. Enchérir en personne dans la salle lors des séances. Enchérir à l'avance via une émission d'offre sur mandat. Les formulaires d'émission d'offre sur mandat sont disponibles en composant le 310-836-1818.

Julien's Auctions accepte les paiements avec des cryptomonnaies, y compris Bitcoin, Bitcoin Cash, DAI, Ethereum, Litecoin, Dogecoin et USD Coin.

Julien's Auctions, contact presse/RSVP :

Amérique du Nord

Michelle Gutenstein Hinz (*)[email protected])

Michelle Steele (*)[email protected])

Michael Krumper (*)[email protected])

de Missing Piece Group

Europe

Mozell Miley-Bailey/Homage PR ([email protected])

Julien's Auctions

Pour les moments qui comptent.

Vous voyez ce moment où les lumières se baissent, juste avant que ton groupe préféré commence à jouer ? Ou ce sentiment juste avant le générique d'un film qui a bouleversé tout votre monde en un instant ? L'air est chargé d'anticipation et les mots ne rendront jamais justice à cette expérience, car il faut vraiment y être.

Chez Julien's, nous sommes là pour vous faire revivre ces moments grâce à des objets emblématiques et des collections uniques. Qu'il s'agisse de collaborer directement avec les artistes, de s'associer à des successions collections ou de travailler en étroite collaboration avec des collectionneurs exigeants, nos ventes aux enchères font la part belle à la culture en promettant découvertes et retrouvailles. D'Elvis Presley, Marilyn Monroe, et Ringo Starr à Lady Gaga, Banksy et Kurt Cobain, de LA au monde entier, nous sommes là où les artistes qui écrivent l'histoire.

À propos de Hard Rock® :

Hard Rock International (HRI) est l'une des sociétés les plus reconnues à l'échelle mondiale avec des établissements dans près de 80 pays couvrant plus de 300 sites, y compris des hôtels, des casinos, des Rock Shops®, des salles de spectacles et des cafés détenus/sous licence ou en gérance. En commençant avec une guitare d'Eric Clapton, Hard Rock possède la plus grande et la plus précieuse collection de souvenirs musicaux authentiques au monde, avec plus de 88 000 pièces exposées dans le monde entier. Le programme de fidélisation mondial Unity™ by Hard Rock récompense les membres qui vivent leur passion dans les établissements participants. En outre, Hard Rock Digital propose une expérience de paris sportifs et de jeux en ligne avec des produits remixés dans l'esprit Hard Rock pour les joueurs du monde entier.

HRI a reçu de nombreux prix de l'industrie, de destination et d'environnement de travail dans les secteurs du voyage, de l'hôtellerie, du jeu, du divertissement et de la restauration. HRI détient actuellement plusieurs cotes d'investissement des principales agences de notation de qualité investissement : S&P Global Ratings (BBB), Moody's Investors Service (Baa2) et Fitch Ratings (BBB). Pour en savoir plus sur Hard Rock International, visitez www.hardrock.com ou shop.hardrock.com.

Video - https://www.youtube.com/watch?v=4jNpoauApQQ

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SOURCE Julien's Auctions