Julien Auctions présente des accessoires de mode légendaires portés par des célébrités, notamment Cher, Tina Turner, Whitney Houston, la princesse Diana, Beyoncé, Madonna et plus encore

Vente aux enchères en direct : 3 décembre 2025 - The Peninsula Beverly Hills

Début des enchères en ligne : 27 octobre 2025

Exposition publique : Du 14 au 26 novembre 2025 - Museum of Style Icons, Newbridge, Irlande

BEVERLY HILLS, Californie, 28 octobre 2025 /CNW/ - Julien Auctions est fière d'annoncer Bold Luxury : Bob Mackie, Stage Glamour & The Couture Edit, une vente aux enchères extraordinaire d'accessoires de mode portés par des célébrités qui aura lieu le 3 décembre 2025, à 10 h (HNP), à The Peninsula Beverly Hills. Cette vente historique célèbre l'art de la couture et le prestige de la scène et de l'écran, offrant aux collectionneurs l'occasion unique de posséder des vêtements et accessoires emblématiques portés par Tina Turner, Cher, la princesse Diana, Beyoncé, Madonna, Whitney Houston, Carol Burnett, Britney Spears, et plus encore. Les enchères en ligne commencent le 27 octobre à www.juliensauctions.com. Vous trouverez la publicité ici.