Bold Luxury : Bob Mackie, Stage Glamour & The Couture Edit English Français

Nouvelles fournies par

Julien's Auctions

27 oct, 2025, 09:00 ET

Julien Auctions présente des accessoires de mode légendaires portés par des célébrités, notamment Cher, Tina Turner, Whitney Houston, la princesse Diana, Beyoncé, Madonna et plus encore

Vente aux enchères en direct : 3 décembre 2025 - The Peninsula Beverly Hills
Début des enchères en ligne : 27 octobre 2025
Exposition publique : Du 14 au 26 novembre 2025 - Museum of Style Icons, Newbridge, Irlande

BEVERLY HILLS, Californie, 28 octobre 2025 /CNW/ - Julien Auctions est fière d'annoncer Bold Luxury : Bob Mackie, Stage Glamour & The Couture Edit, une vente aux enchères extraordinaire d'accessoires de mode portés par des célébrités qui aura lieu le 3 décembre 2025, à 10 h (HNP), à The Peninsula Beverly Hills. Cette vente historique célèbre l'art de la couture et le prestige de la scène et de l'écran, offrant aux collectionneurs l'occasion unique de posséder des vêtements et accessoires emblématiques portés par Tina Turner, Cher, la princesse Diana, Beyoncé, Madonna, Whitney Houston, Carol Burnett, Britney Spears, et plus encore. Les enchères en ligne commencent le 27 octobre à www.juliensauctions.com. Vous trouverez la publicité ici.

La vente est une offre sans précédent de plus de 50 créations de Bob Mackie, le concepteur légendaire dont les créations ont défini la splendeur de l'industrie du spectacle pendant des décennies. « J'ai passé ma vie à accumuler de merveilleux vêtements de haute couture et accessoires de costume de collection. Je suis très heureux de les partager avec des gens qui sauront en apprécier la valeur », a déclaré M. Mackie.

Voici les produits phares qui seront mis aux enchères :

  • Vêtement de l'Atelier Versace porté par la princesse Diana lors d'un événement en 1997 (valeur estimée : 40 000 $ - 60 000 $)

  • Costume de spectacle Bob Mackie Sequin porté par Cher en 1978 (valeur estimée : 8 000 $ - 10 000 $)

  • Corsage-culotte Bob Mackie porté par Tina Turner en 1977 (valeur estimée : 5 000 $ - 7 000 $)

  • Robe élégante Francesco Scognamiglio portée par Beyoncé aux VMA en 2016 (valeur estimée : 8 000 $ - 10 000 $)

  • Robe élégante de l'Atelier Versace portée par Whitney Houston en 1998 (valeur estimée : 10 000 $ - 15 000 $)

  • Jaune Poussin Porosus Crocodile Birkin 35 CM d'Hermès, 2016 (valeur estimée : 25 000 $ - 35 000 $)

« Cette collection saisit l'essence du prestige et du pouvoir des vedettes », a déclaré Martin Nolan, cofondateur et directeur général des ventes aux enchères de Julien. « Elle rend hommage aux icônes qui portaient ces vêtements et aux concepteurs visionnaires qui les ont créés. »

La collection fera ses débuts lors de vitrines médiatiques privées à New York, Londres et Beverly Hills, puis lors de sa seule exposition publique au Museum of Style Icons à Newbridge, en Irlande, du 14 au 26 novembre (entrée gratuite).

Les collectionneurs du monde entier peuvent participer en temps réel grâce à la plateforme de soumissions en ligne en direct de Julien.

Personne-ressource pour les médias :
Jenelle Hamilton, relations publiques
[email protected]
+1 646 421-9139

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=mpEQzgWG8ik
Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2510514/Juliens_Horizontal_Logo.jpg

SOURCE Julien's Auctions

Profil de l'entreprise

Julien's Auctions