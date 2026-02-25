Vente aux enchères en direct : 24 & 25 mars 2026 - The Peninsula Beverly Hills

Ouverture des enchères en ligne : 25 février 2026

BEVERLY HILLS, Californie, le 25 févr. 2026 /CNW/ -- Julien's Auctions est fière d'annoncer Bold Luxury: Gwyneth Paltrow Lexicon of Style & The Archival Edit . Cette vente aux enchères majeure réunit des objets de mode, de mobilier et de design de la collection personnelle de Gwyneth Paltrow, présentés aux côtés de pièces d'archives exceptionnelles des maisons de design les plus prestigieuses au monde. Les inscriptions et les enchères en ligne débutent le mercredi 25 février 2026.

Cet événement de deux jours présentera une collection inégalée de trésors de haute couture, d'intérieurs de luxe et de style de vie, chacun reflétant l'influence de Paltrow sur le style contemporain depuis des décennies.

« Je crois à la beauté tranquille des objets qui ont vécu une vie avant nous - dans le sens qui se rassemble au fil du temps, et dans la façon dont une histoire peut se poursuivre quand quelque chose passe dans de nouvelles mains. Avec cet esprit de nostalgie et de renouveau, j'ai organisé une sélection de pièces de ma propre vie, espérant qu'elles perpétueront leur histoire et prendront un nouveau sens pour ceux qui les reçoivent », affirme Gwyneth Paltrow.

Une partie du produit de la vente de la propriété de Gwyneth Paltrow sera versée à World Central Kitchen , un organisme sans but lucratif internationalement reconnu qui fournit des repas frais et nourrissants en réponse aux crises humanitaires, climatiques et communautaires. « Je suis profondément honoré qu'une partie généreuse des recettes profitera à cette organisation et au travail courageux et significatif qu'elle accomplit », affirme M. Paltrow.

Il s'agit de la première vente aux enchères Bold Luxury de Julien's Auctions à présenter des pièces de maison et de mobilier. Auparavant axée exclusivement sur la mode et les artefacts portés par les célébrités, la série s'étend maintenant aux intérieurs de luxe, offrant aux collectionneurs une rare occasion d'acquérir des objets de style de vie sélectionnés aux côtés de la mode unique pour laquelle la maison de vente aux enchères est connue. L'évolution souligne une demande croissante pour la collecte axée sur le mode de vie.

« Bold Luxury est une invitation à posséder les marqueurs culturels qui font le pont entre la mode et la vie haut de gamme. Gwyneth Paltrow définit le luxe moderne grâce à un design élégant et soigné. Du tapis rouge au salon, son esthétique a une influence pure », affirme Martin Nolan, cofondateur et directeur général de Julien. « En fusionnant la couture et les intérieurs, Julien répond à la demande de collection axée sur le style de vie où chaque pièce raconte une histoire. »

Depuis le milieu des années 1990, l'esthétique de Paltrow a contribué à façonner le style moderne. Son affinité de longue date pour Valentino, Versace, John Galliano pour Dior et Giorgio Armani, jumelée à sa propre vision contemporaine à travers la marque goop, l'a confortée dans sa position d'icône du style d'aujourd'hui.

Les points clés de Bold Luxury: Gwyneth Paltrow Lexicon of Style & The Archival Edit incluent :

1999 Academy Award Ralph Lauren Collection Design Sketches (estimé entre 1 000 $ et 2 000 $)

2010 Atelier Versace Country Strong Red Carpet Worn Gown (estimé entre 4 000 $ et 6 000 $)

2013 Giorgio Armani Privé Iron Man 3 Red Carpet Worn Ensemble (estimé entre 2 000 $ et 3 000 $)

1999 Dior by John Galliano Event Worn Gown (estimé entre 2 000 $ et 3 000 $)

2015 Academy Award Ralph & Russo Event Worn Gown (estimé entre 3 000 $ et 4 000 $)

1999 Gianni Versace Event Worn Ensemble (estimé entre 1 000 $ et 2 000 $)

Paire de jeans modernes Royere Style Polar Bear Chairs (estimé entre 6 000 $ et 8 000 $)

Julian Mayor Lunar Table (estimé entre 2 000 $ et 4 000 $)

Lindsey Adelman Nine Globe Branching Bubble Chandelier (estimé entre 8 000 $ et 10 000 $)

Voici d'autres points clés de la mode archivistique de la vente :

Hermes | 2005 35 CM Sac à main en cuir Birkin Clemence (estimé entre 15 000 $ et 25 000 $)

Gucci | Robe de soirée rouge Finale d'automne 2003 (estimée entre 3 000 $ et 5 000 $)

Jean Paul Gaultier | Robe à bretelles Spring Runway 1992 (estimé entre 6 000 $ et 8 000 $)

Jean Paul Gaultier | Robe de velours longueur plancher Haute Couture d'automne 2004 (estimée entre 4 000 $ et 6 000 $)

Marc Jacobs | Robe de velours rose automne 2005 (estimée entre 500 $ et 700 $)

Givenchy | 1998 Spring Runway par Alexander McQueen, ensemble deux pièces (estimé entre 1 000 $ et 2 000 $)

Givenchy | 1999 Fall Runway by Alexander McQueen Circuit Suit (estimé entre 700 $ et 900 $)

Givenchy | 1999 Spring Runway by Alexander McQueen Sequin Top (estimé entre 1 000 $ et 2 000 $)

Givenchy | 1996 Fall Runway by John Galliano Matador Hat (estimé entre 700 $ et 900 $)

Versace | 2003 Donatella Versace Spring Color-Block Baby Doll Dress (estimé entre 2 000 $ et 3 000 $)

Gloria Swanson | Louis Vuitton Malle Courier Monogram Trunk (estimé entre 6 000 $ à 8 000 $)

Cette vente aux enchères de deux jours aura lieu les 24 et 25 mars 2026, à 10 h (PT) en direct de The Peninsula Beverly Hills. Les collectionneurs du monde entier peuvent participer en ligne en temps réel en s'inscrivant et en enchérissant à : www.juliensauctions.com

