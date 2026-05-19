GATINEAU, QC, le 19 mai 2026 /CNW/ - Musées numériques Canada a le plaisir d'annoncer un investissement de plus de deux-millions de dollars couvrant 19 nouveaux projets en ligne. Élaborés par des musées et des organisations patrimoniales, culturelles et autochtones de partout au Canada, ces nouveaux projets numériques immersifs et communautaires offriront du contenu unique et captivant à des publics en ligne d'un océan à l'autre.

« Nous nous réjouissons de pouvoir contribuer au soutien financier d'organisations désireuses de renforcer leur capacité en ligne et de partager ces histoires avec un public élargi, a déclaré Leah Resnick, directrice de Musées numériques Canada. Nous avons reçu cette année plus de 170 propositions minutieusement élaborées. Les projets retenus représentent un large éventail de contenus et de thèmes fascinants. »

" Les projets retenus représentent un large éventail de contenus et de thèmes fascinants."- Leah Resnick, MNC Post this

Projets sélectionnés

Cette année, 19 organisations ont reçu du soutien financier dans le cadre des volets « Projets numériques » et « Histoires de chez nous ». Les projets novateurs sélectionnés abordent des sujets diversifiés, notamment Ie patrimoine autochtone et la revitalisation de la langue, l'immigration, la santé mentale et les soins de santé communautaires, le jardinage et l'agriculture, les récits diasporiques, les beaux-arts, la communauté 2ELGBTQIA+ et la littérature canadienne classique. Ces projets ont été sélectionnés par un comité consultatif indépendant dans le cadre de l'appel de projets 2025.

Histoires de chez nous

La Boîte Rouge VIF Chicoutimi, Québec)

Les paysages innus dans l'œil de Paul Provencher : art, géographie et devoir de mémoire en contexte colonial

Wanuskewin Heritage Park (Saskatoon, Saskatchewan)

Sous les sentiers des bisons

Atelier d'histoire Mercier-Hochelaga-Maisonneuve (Montréal, Québec)

De Saint-Jean-de-Dieu à l'Institut universitaire : une histoire de la santé mentale à Montréal

Le Jardin Daniel A. Séguin (Saint-Hyacinthe, Québec)

Petite histoire d'un grand jardin pédagogique, la naissance du Jardin Daniel A. Séguin**

Musée de Charlevoix (La Malbaie, Québec)

La pêche fixe, une tradition ancestrale et écologique encore vivante dans Charlevoix

CCRCC - Communauté congolaise de la région de la capitale du Canada (Ottawa, Ontario)

Mémoire des bâtisseurs congolais d'Ottawa-Gatineau : une histoire vivante de la diaspora francophone



Onsite Gallery (Toronto, Ontario)

Ma vie, hier encore**

Héritage Montréal (Montréal, Québec)

Voix d'Arménie à Montréal

CaribbeanTales (Toronto, Ontario)

L'histoire de créateurs d'origine antillaise

Friends of the Dumoine River (Chelsea, Québec)

Là où la rivière parle : l'histoire d'Akonakwasi Sakik, vieille de 5 000 ans

Super Boat People (Montréal, Québec)

Exil, solidarité et enracinement : histoire et contribution des réfugiés d'Asie du Sud-Est et construction du système d'immigration humanitaire au Québec

**Ces Histoires de chez nous seront également publiées dans une troisième langue.

Projets numériques

Mississaugas of the Credit First Nation (Hagersville, Ontario)

Histoires tissées dans l'œuvre murale : enseignements numériques de la Première Nation des Mississaugas of the Credit

Word Media Group Inc. (Toronto, Ontario)

Chansons de deux villes : histoire de la musique de la Petite-Bourgogne et de Little Jamaica

Ross River Dena Council (Ross River, Yukon)

Le sentier Dena Cho : un parcours numérique de découverte de la terre, la culture, l'histoire et les savoirs des Kaskas

Victoria Chinese Heritage Foundation (Victoria, Colombie-Britannique)

L'héritage de l'École publique chinoise : un héritage centenaire vivant d'apprentissage, d'appartenance et de vivre-ensemble

Saskatchewan Science Centre (Regina, Saskatchewan.)

Du champ à l'avenir : un parcours décisionnel agricole!

Musée d'art contemporain de Baie-Saint-Paul (Baie-Saint-Paul, Québec)

On a essayé quelque chose - 50 ans de création au Symposium international d'art contemporain de Baie-Saint-Paul

The ArQuives (Toronto, Ontario)

Déplier The Body Politic : relier les communautés queers au Canada grâce à la culture de la presse écrite

Confederation Centre of the Arts (Charlottetown, Ile-du-Prince-Édouard)

Création inspirée : comment L. M. Montgomery a parachevé Emily of New Moon

La liste complète des projets sélectionnés, avec des descriptions fournies par chaque organisation, peut être consultée ici :

Histoires de chez nous

Projets numériques

Musées numériques Canada, le plus grand programme d'investissement en son genre au Canada, a versé plus de 24 millions de dollars en financement dans près de 300 projets à ce jour. Il offre aux musées et organismes patrimoniaux canadiens du soutien financier, des conseils spécialisés et des outils conviviaux pour raconter des histoires sur diverses plateformes en ligne, telles que des expositions et des visites virtuelles, des jeux, des applications et des ressources éducatives. Musées numériques Canada s'engage à assurer l'accessibilité en ligne et à promouvoir l'équité, l'inclusion et la diversité dans le secteur patrimonial.

Administré par le Musée canadien de l'histoire, Musées numériques Canada (MNC) est un programme d'investissement visant à renforcer la capacité numérique des musées et organisations patrimoniales, culturelles et autochtones partout au Canada, et à offrir à la population un accès unique à des histoires et expériences diverses.

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SOURCE Musée canadien de l'histoire

Renseignements - Médias : Avra Gibbs Lamey, Agente principale des relations avec les médias et communications, Téléphone : 613-791-0910, [email protected]