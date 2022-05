L'événement très attendu se déroulera en direct dans la salle de vente virtuelle de la Maison Heffel, la première du genre au Canada, et sera diffusé à partir de trois salles satellites à Montréal, Toronto et Vancouver. La participation se fera entièrement à distance, permettant aux acheteurs de partout dans le monde de « lever leurs palettes » en temps réel par téléphone, par ordre d'achat ou en ligne.

La Maison Heffel a l'honneur de présenter neuf œuvres provenant de la collection de Joan Stewart Clarke, une femme passionnée et visionnaire qui, pendant des décennies, a établi des relations durables avec des géants du milieu et a partagé son amour de l'art avec tous ceux qui ont eu la chance de croiser sa route. En tête de ce groupe se trouve une toile exceptionnelle de Robert Motherwell, imposante dans tous les sens du terme, datant de 1972 : August Sea #5. Il s'agit du premier tableau majeur de l'icône américaine de l'expressionnisme abstrait à être offert aux enchères au Canada.



L'immense artiste Jean Paul Riopelle aurait célébré son centième anniversaire de naissance l'année prochaine et la valeur de ses œuvres est à l'image de son legs indéfectible. Tandis que le pays s'apprête à rendre hommage à son génie de multiples façons, Riopelle sera une fois encore le clou de la vente avec six tableaux. Un chef-d'œuvre de 1953, Sans titre, enthousiasmera sans aucun doute les amateurs d'art du monde entier. Ce tableau lumineux mariant applications à la spatule et drippings présente un arc-en-ciel de couleurs et comporte toutes les caractéristiques des œuvres les plus recherchées de Riopelle.

« Nous sommes immensément fiers de partager ces chefs-d'œuvre avec les collectionneurs passionnés de la planète », a déclaré M. David Heffel, président de la Maison de vente aux enchères Heffel. « La qualité des lots proposés ce printemps est le fruit de relations durables avec nos consignateurs qui nous confient le soin de trouver de nouveaux propriétaires pour les œuvres d'art qu'ils chérissent et contemplent depuis de nombreuses années. »

Faits saillants de la vente aux enchères de la Maison Heffel

Un superbe tableau de l'Américain Robert Motherwell , August Sea #5, figure en tête des estimations de la vente de la Maison Heffel . Ce chef-d'œuvre abstrait, imposant par son échelle et ses riches tons de bleu, est le premier tableau majeur de Motherwell jamais offert aux enchères au Canada (estimation variant de 2 000 000 $ à 2 500 000 $).

, figure en tête des estimations de la vente de la . Ce chef-d'œuvre abstrait, imposant par son échelle et ses riches tons de bleu, est le premier tableau majeur de Motherwell jamais offert aux enchères au (estimation variant de 2 000 000 $ à 2 500 000 $). Une toile saisissante de Jean Paul Riopelle est la plus remarquable des six œuvres de l'artiste proposées ce printemps. Sans titre a été peint en 1953 alors que Riopelle était à l'apogée de son incroyable parcours (estimation variant de 1 000 000 $ à 1 500 000 $).

est la plus remarquable des six œuvres de l'artiste proposées ce printemps. peint en 1953 alors que Riopelle était à l'apogée de son incroyable parcours (estimation variant de 1 000 000 $ à 1 500 000 $). Le Reflet d'Éden est une peinture monumentale de Rita Letendre et sans doute l'une de ses plus belles jamais mises sur le marché (estimation variant de 100 000 $ à 150 000 $). Letendre est décédée l'automne dernier, après une carrière remarquable couronnée par le titre d'Officier de l'Ordre du Canada et le Prix du Gouverneur général.

est une peinture monumentale de et sans doute l'une de ses plus belles jamais mises sur le marché (estimation variant de 100 000 $ à 150 000 $). Letendre est décédée l'automne dernier, après une carrière remarquable couronnée par le titre d'Officier de l'Ordre du et le Prix du Gouverneur général. Tandis que le marché des œuvres du Groupe des Sept s'enflamme, nous offrons quatre réalisations de Lawren Harris , caractéristiques des membres du collectif. Mountain Sketch, une représentation lumineuse des Rocheuses, est l'un des plus beaux tableaux de Harris provenant d'une collection privée (estimation variant de 500 000 $ à 700 000 $).

, caractéristiques des membres du collectif. une représentation lumineuse des Rocheuses, est l'un des plus beaux tableaux de Harris provenant d'une collection privée (estimation variant de 500 000 $ à 700 000 $). Chris Ofili , un artiste contemporain établi à Trinidad , se démarque à cette vente de la Maison Heffel avec Saint Lucian Blue , un grand tableau monochrome qui fait partie de son importante série The Blue Rider (estimation variant de 350 000 $ à 450 000 $). Lauréat du prix Turner et représentant de la Grande-Bretagne à la Biennale de Venise de 2003, Ofili jouit d'une présence internationale enviable : ses œuvres sont admirées et collectionnées partout dans le monde.

, un artiste contemporain établi à , se démarque à cette vente de la avec , un grand tableau monochrome qui fait partie de son importante série (estimation variant de 350 000 $ à 450 000 $). Lauréat du prix Turner et représentant de la Grande-Bretagne à la Biennale de 2003, Ofili jouit d'une présence internationale enviable : ses œuvres sont admirées et collectionnées partout dans le monde. Coastal Figure d'Alex Colville est l'une des pièces maîtresses proposées ce printemps. Colville a peint ce tableau paisible et profondément contemplatif d'environ 140 centimètres de largeur en 1951, peu après son retour de la Seconde Guerre mondiale (estimation variant de 650 000 $ à 850 000 $).

d'Alex Colville est l'une des pièces maîtresses proposées ce printemps. Colville a peint ce tableau paisible et profondément contemplatif d'environ 140 centimètres de largeur en 1951, peu après son retour de la Seconde Guerre mondiale (estimation variant de 650 000 $ à 850 000 $). Les paysages forestiers à la gestuelle tourbillonnante d'Emily Carr sont très recherchés, et Singing Trees en est un exemple remarquable en raison de son dynamisme et de sa vitalité (estimation variant de 500 000 $ à 700 000 $). Heffel propose également une rareté : Klee Wyck Orca Platter, l'une des quelques œuvres en céramique peinte produites et vendues par Carr pour subvenir à ses besoins au cours d'une période particulièrement difficile sur le plan financier (estimation variant de 10 000 $ à 15 000 $).

en est un exemple remarquable en raison de son dynamisme et de sa vitalité (estimation variant de 500 000 $ à 700 000 $). Heffel propose également une rareté : l'une des quelques œuvres en céramique peinte produites et vendues par pour subvenir à ses besoins au cours d'une période particulièrement difficile sur le plan financier (estimation variant de 10 000 $ à 15 000 $). Des tableaux des artistes de renommée internationale Helen Frankthaler et Sam Francis font partie de la collection Joan Stewart Clarke proposée aux acheteurs par Heffel. Ils seront présentés conjointement avec des toiles de grands noms canadiens comme Jean Paul Lemieux et Paul-Émile Borduas. Ce regroupement illustre parfaitement l'œil aiguisé et le goût raffiné de madame Clarke.

font partie de la collection proposée aux acheteurs par Heffel. Ils seront présentés conjointement avec des toiles de grands noms canadiens comme et Paul-Émile Borduas. Ce regroupement illustre parfaitement l'œil aiguisé et le goût raffiné de madame Clarke. Outre Frankenthaler, Carr et Letendre, d'autres femmes remarquables couvrant des périodes clés de l'histoire de l'art seront représentées à la vente de printemps de la Maison Heffel , notamment Doris McCarthy , Molly Lamb Bobak , Prudence Heward , Kathleen Morris et Marian Dale Scott .

et Letendre, d'autres femmes remarquables couvrant des périodes clés de l'histoire de l'art seront représentées à la vente de printemps de la , notamment , , , et . Cornelius Krieghoff a été acclamé comme étant le premier artiste professionnel du Canada dont les œuvres ont figuré dans des collections étrangères de son vivant. Après une vente record de toiles de ce peintre à la Maison Heffel l'an dernier, l'important tableau de Krieghoff, The Sleigh Race, arrive sur le marché avec un historique de propriété de premier ordre et des antécédents d'exposition prestigieux (estimation variant de 300 000 $ à 400 000 $).

Calendrier de la vente de printemps de la Maison Heffel

Pour permettre aux acheteurs potentiels de partout au Canada d'admirer ces œuvres, la collection est exposée avant la vente dans des galeries virtuelles sur le site de la Maison Heffel. Il est également possible de prendre rendez-vous pour voir l'exposition dans trois villes :

Vancouver : du samedi 16 avril au lundi 25 avril, de 11 h à 18 h, Galerie Heffel de Vancouver (2247, rue Granville)

du samedi 16 avril au lundi 25 avril, de 11 h à 18 h, Galerie Heffel de (2247, rue Granville) Montréal : du vendredi 6 mai au mercredi 11 mai, de 11 h à 18 h, Galerie Heffel de Montréal (1840, rue Sherbrooke Ouest)

du vendredi 6 mai au mercredi 11 mai, de 11 h à 18 h, Galerie Heffel de Montréal (1840, rue Sherbrooke Ouest) Toronto : Du vendredi 20 mai au mardi 31 mai, de 11 h à 18 h, Galerie Heffel de Toronto (13, avenue Hazelton )

Les trois séances de la vente aux enchères se tiendront le mercredi 1er juin et seront diffusées en direct sur le site Heffel.com. Plusieurs options d'enchères à distance seront offertes.

16 h 30, HAE - Présentation vidéo

17 h, HAE - Art d'après-guerre et contemporain

19 h, HAE - Art canadien, impressionniste et moderne

20 h 30, HAE - La collection Joan Stewart Clarke

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les expositions et la vente aux enchères, et pour consulter les catalogues en ligne, veuillez vous rendre sur heffel.com.

À propos de la Maison de vente aux enchères Heffel

Depuis 1978, la Maison Heffel a vendu pour plus de trois quarts de milliard de dollars d'œuvres exceptionnelles à des collectionneurs passionnés de tous les continents. Elle est forte de l'équipe de professionnels la plus chevronnée au Canada dans le domaine des beaux-arts. La Maison Heffel - qui compte des bureaux à Montréal, Toronto, Vancouver, Ottawa et Calgary - est reconnue par les vendeurs et acheteurs du monde entier pour son service à la clientèle de qualité supérieure.

