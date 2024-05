MONTRÉAL, le 14 mai 2024 /CNW/ - Pharmascience inc. est très fière d'annoncer que Morris Goodman, Co-fondateur et Président émérite, s'est vu décerner un doctorat honorifique par l'Institut National de la Recherche Scientifique (INRS) à l'occasion de sa collation des grades annuelle. Cette plus haute distinction universitaire reconnaît l'implication et le dévouement précieux de M.Goodman dans le secteur de la santé au cours de sa brillante carrière, ainsi que sa générosité envers la recherche en santé.

C'est un grand honneur accordé à M. Goodman de joindre le rang privilégié des personnes ayant reçu cet hommage exceptionnel pour leur apport aux sciences et à la société. Reconnu comme un pionnier influent de l'industrie canadienne des médicaments génériques, il a joué un rôle déterminant dans la transformation des soins de santé en rendant les médicaments plus accessibles et abordables, non seulement au Québec, mais aussi à l'échelle internationale. Sa vision et son engagement philanthropique ont eu, tout au long de sa carrière, un impact significatif auprès de tous les Canadiens.

La grande famille Pharmascience adresse ses plus sincères félicitations à M. Goodman pour sa carrière des plus inspirantes !

À propos de Pharmascience inc.

Fondée en 1983, Pharmascience inc. est le plus grand employeur pharmaceutique au Québec. Avec son siège social situé à Montréal et ses 1 600 employés, Pharmascience inc. est une entreprise pharmaceutique privée à service complet ayant de profondes racines au Canada, et dont la portée mondiale est croissante, entre autres grâce à la distribution de ses produits dans plus de 50 pays. Figurant au 52e rang parmi les 100 principaux investisseurs canadiens en recherche et développement (R&D) en 2023, grâce à 40-50 millions de dollars d'investissement annuels, Pharmascience inc. est parmi les plus grands manufacturiers de médicaments au Canada.

Au quotidien, Pharmascience inc. accorde une grande importance à investir dans ses employés et dans les jeunes et mise sur divers programmes et initiatives pour les soutenir dans leur développement personnel et leur vie quotidienne. En 2024, l'entreprise a d'ailleurs été certifiée Great Place to Work pour la troisième année consécutive, puis a intégré le Top 50 des meilleurs lieux de travail au Canada, décerné par Great Place to Work Canada, pour la catégorie des entreprises de plus de 1000 employés.

