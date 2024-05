La Campagne Moose Hide est une initiative autochtone visant à mettre fin à la violence familiale et sexiste à l'encontre des femmes et des enfants, en particulier des femmes et des enfants autochtones.



BMO soutient la Campagne Moose Hide par un don et de multiples activités en ligne et en succursale, y compris la sensibilisation au moyen d'épinglettes Moose Hide dans tout le Canada .

MONTRÉAL, le 13 mai 2024 /CNW/ - La Campagne Moose Hide est heureuse de pouvoir compter sur le soutien de BMO, qui a fait un don et a organisé de nombreuses activités de sensibilisation pour promouvoir la journée de la campagne, qui aura lieu le 16 mai. La Campagne Moose Hide a débuté en tant que mouvement autochtone né en Colombie-Britannique pour mettre fin à la violence familiale et sexiste à l'encontre des femmes et des enfants. Elle s'est transformée en un mouvement national composé de Canadiens autochtones et non autochtones issus de collectivités locales, de Premières Nations, d'administrations gouvernementales, d'écoles, de collèges et d'universités, de services de police et de nombreuses autres organisations, tous déterminés à agir pour mettre fin à cette violence.

La campagne s'appuie sur les cérémonies autochtones et les méthodes traditionnelles d'apprentissage et de guérison. L'une des pierres angulaires de la Campagne Moose Hide est le port de l'épinglette en cuir d'orignal - un petit carré de cuir d'orignal provenant de sources éthiques ou de dons, et fabriqué à la main par des femmes autochtones. Le port de l'épinglette signifie un engagement à honorer, respecter et protéger les femmes et les enfants dans sa vie, et à s'élever contre la violence familiale et fondée sur le sexe.

« Nous sommes heureux d'accueillir BMO comme partenaire cette année et nous sommes reconnaissants de son soutien aux efforts de la Campagne Moose Hide pour aider à mettre fin à la violence, créer des espaces et des lieux de travail sécuritaires, promouvoir la sensibilité culturelle et la lutte contre le racisme, soutenir la réconciliation et encourager une masculinité saine », a déclaré Raven Lacerte, cofondatrice de la Campagne Moose Hide.

« Notre cheminement vers la réconciliation est profondément ancré dans l'éducation, et nous sommes déterminés à amplifier les perspectives et les connaissances des peuples autochtones - tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de nos portes, a déclaré Michael Bonner, chef, Distribution, Services bancaires Particuliers et entreprises au Canada; chef, Stratégies en matière de services bancaires aux Autochtones de BMO; et coprésident, Conseil consultatif pour les communautés autochtones de BMO. En s'associant à la Campagne Moose Hide, BMO sensibilise les gens à l'importance de mettre fin à la violence fondée sur le sexe et respecte son engagement à l'égard des droits de la personne, qui fait partie intégrante de sa raison d'être : avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires. »

Les employés des succursales de BMO au Canada porteront leur épinglette Moose Hide tout au long du mois afin de sensibiliser les gens au mouvement. En outre, des informations seront diffusées en ligne sur le site BMO.com et sur les écrans numériques des succursales.

À propos de la Campagne Moose Hide

La Campagne Moose Hide est un mouvement populaire d'hommes et de garçons autochtones et non autochtones qui s'opposent publiquement à la violence faite aux femmes et aux enfants. Il a été créé par Paul et Raven Lacerte, un père et une fille autochtones de la Première Nation Carrier. En 2011, lors de leur voyage annuel de chasse à l'orignal, sur leur territoire traditionnel situé le long de la « Route des larmes » (Highway of Tears), où tant de femmes autochtones ont été assassinées ou portées disparues, ils ont eu l'idée de lancer cette initiative. Le port de l'épinglette en cuir d'orignal signifie un engagement à honorer, respecter et protéger les femmes et les enfants. Pour en savoir plus, consultez www.moosehidecampaign.ca/fr/.

À propos de BMO Groupe financier

Fort d'actif total de 1 300 milliards de dollars au 31 janvier 2024, BMO Groupe financier est la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est une équipe diversifiée d'employés hautement engagés qui offre à 13 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine, des marchés mondiaux et des services de banque d'affaires, au Canada, aux États-Unis et dans certains marchés mondiaux. Animé par une seule raison d'être : avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, BMO s'engage à susciter des changements positifs dans le monde et à favoriser le progrès vers une économie prospère, un avenir durable et une société inclusive.

SOURCE Campagne Moose Hide

Renseignements: Requêtes médias Campagne Moose Hide : Garry Snow, directeur des Communications, [email protected], 587-998-9088; Requêtes médias BMO : Kelly Hechler, Toronto, [email protected], 416-867-3996