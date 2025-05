Moose Hide se réjouit du soutien de BMO par l'intermédiaire d'une campagne de dons et de sensibilisation dans les succursales à travers le Canada en mai

La campagne Moose Hide est une initiative menée par les Autochtones pour mettre fin à la violence domestique et sexiste à l'encontre des femmes et des enfants, en particulier des femmes et des enfants autochtones.





BMO soutient la campagne Moose Hide pour la deuxième année, avec un don et de multiples activations en ligne et en succursale, y compris la sensibilisation à l'aide d'épinglettes Moose Hide à travers le Canada .

MONTRÉAL, le 12 mai 2025 /CNW/ - La campagne Moose Hide est heureuse d'accueillir le soutien de BMO pour la deuxième année, à la fois par un don et par de multiples activités de sensibilisation pour promouvoir la journée de la campagne, qui a lieu le 15 mai. La campagne Moose Hide est à la base un mouvement dirigé par des Autochtones en Colombie-Britannique visant à mettre fin à la violence familiale et sexiste à l'encontre des femmes et des enfants, qui s'est transformé en un mouvement national composé de Canadiens autochtones et non autochtones provenant de collectivités locales, de Premières Nations, de gouvernements, d'écoles, de collèges, d'universités, de forces policières et de nombreuses autres organisations, tous déterminés à agir pour mettre fin à cette violence.

La campagne s'appuie sur les cérémonies autochtones et les méthodes traditionnelles d'apprentissage et de guérison. L'une des pierres angulaires de la campagne Moose Hide est le port de l'épinglette Moose Hide - un petit carré de cuir d'orignal provenant de sources éthiques ou de dons, et fabriqué à la main par des femmes autochtones. Le port de l'épinglette signifie un engagement à honorer, respecter et protéger les femmes et les enfants dans sa vie, et à s'élever contre la violence familiale et fondée sur le sexe.

« Nous sommes fiers de poursuivre notre partenariat avec BMO, dont l'engagement à partager la médecine - à la fois au sein de leur organisation et dans les collectivités qu'ils servent - renforce nos efforts collectifs pour mettre fin à la violence, favoriser des espaces sûrs et inclusifs, et promouvoir la guérison par des valeurs autochtones. Ensemble, nous marchons sur la voie de la réconciliation, de la compréhension culturelle et d'une masculinité saine », a déclaré Raven Lacerte, cofondatrice et directrice générale de la campagne Moose Hide.

« Dans le cadre de notre raison d'être : avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, nous sommes honorés de nous associer à nouveau à la campagne Moose Hide pour contribuer à sensibiliser à l'importance de mettre fin à la violence fondée sur le sexe et de respecter notre engagement en faveur des droits humains, a déclaré Michael Bonner, chef, Distribution, Services bancaires Particuliers et entreprises au Canada, chef, Stratégies en matière de services bancaires aux Autochtones de BMO et coprésident, Conseil consultatif pour les communautés autochtones de BMO. Portées par des milliers d'employés de BMO, les épinglettes Moose Hide seront visibles dans les succursales de BMO à travers le pays. »

Les employés des succursales de BMO au Canada porteront leur épinglette Moose Hide tout au long du mois de mai afin de sensibiliser le public au mouvement. En outre, des informations seront diffusées en ligne sur BMO.com et sur les écrans numériques des succursales.

À propos de la campagne Moose Hide

La campagne Moose Hide est un mouvement populaire d'hommes et de garçons autochtones et non autochtones qui s'opposent publiquement à la violence faite aux femmes, aux enfants et à tous ceux qui se trouvent le long du continuum du genre. Il a été créé par Paul et Raven Lacerte, un père et une fille autochtones de la Première Nation Carrier. En 2011, lors de leur voyage annuel de chasse à l'orignal, sur leur territoire traditionnel situé le long de la « Route des larmes » (Highway of Tears), où tant de femmes autochtones ont été assassinées ou portées disparues, ils ont eu l'idée de lancer cette initiative. Le port de l'épinglette en peau d'orignal signifie un engagement à honorer, respecter et protéger ceux que nous aimons, et à contribuer à mettre fin à la violence sexiste sous toutes ses formes. Pour en savoir plus, consultez https://fr.moosehidecampaign.ca/.

BMO Générosité - Le cran de faire une différence.

Aider les collectivités à prospérer en aidant les organisations qui les soutiennent et en encourageant le bénévolat et la générosité des employés est au cœur de la raison d'être de BMO : avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires.

En 2024, nous avons consacré plus de 108 millions de dollars au progrès des collectivités, dont 101 millions de dollars de contributions philanthropiques à des centaines d'organisations caritatives et à but non lucratif à travers l'Amérique du Nord.

Nos collègues ont consacré près de 54 000 heures au bénévolat dans la collectivité et ont fait des dons d'une valeur de plus de 39 millions de dollars dans le cadre de notre programme annuel de dons des employés.

Pour plus de renseignements, visitez le site BMO.com.

