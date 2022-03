MONTRÉAL, le 22 mars 2022 /CNW Telbec/ - Tourisme Montréal, le Palais des congrès de Montréal et Montréal International sont fiers d'annoncer leur partenariat avec deux événements associatifs en 2022 : le Geneva International Association Forum (GIAF) et le Brussels International Association Forum (BIAF). Ces événements rassemblent chaque année des associations internationales et des organisations à but non lucratif pour assurer le développement professionnel, le transfert de connaissances, les échanges entre les pairs et le partage des meilleures pratiques pour leurs institutions.

Montréal s'engage toujours plus auprès de la communauté associative internationale. Coopérer avec ces événements permettra de mieux comprendre les besoins des associations internationales et aidera à trouver des solutions innovantes aux défis qu'elles rencontrent.

Montréal est en première place pour l'accueil d'événements internationaux en Amérique depuis quatre ans et occupe la 11e position au niveau mondial selon le dernier palmarès de l'Union des Associations Internationales (UIA).

Citations

« La Ville de Montréal est heureuse de s'associer avec les Geneva International Association Forum (GIAF) et Brussels International Association Forum (BIAF), deux grands événements qui œuvrent à l'avancement de la connaissance et au partage des meilleures pratiques. Montréal est reconnue internationalement au niveau du savoir, par la présence de plusieurs établissements universitaires et par son expertise en matière de recherche et d'innovation. Il est inspirant de voir nos acteurs à l'œuvre, tels que Tourisme Montréal, le Palais des congrès et Montréal International pour développer des partenariats avec notre ville unique en son genre. Cela démontre hors de tout doute que, lorsque nous coopérons main dans la main, nous pouvons continuer d'assurer le positionnement de Montréal comme ville internationale, comme porte d'entrée de l'Amérique du Nord. »

- Valérie Plante, mairesse de Montréal

« Tourisme Montréal est fier de s'associer avec le Geneva International Association Forum et le Brussels International Association Forum en 2022. Montréal est un véritable centre d'échange pour les organisations de tous niveaux confondus à travers le monde et nous souhaitons comprendre encore mieux les besoins des associations internationales pour les aider avec des solutions innovantes. Je tiens à remercier et souligner le partenariat essentiel avec le Palais des congrès de Montréal et Montréal International qui, par nos efforts concertés, contribuent à ce que Montréal demeure la capitale des événements internationaux en Amérique et une destination de classe mondiale. »

- Yves Lalumière, président-directeur général de Tourisme Montréal

« Le Palais des congrès de Montréal est fier de s'associer à Tourisme Montréal et Montréal International pour ce partenariat d'envergure avec deux événements associatifs majeurs de notre industrie. Il demeure primordial pour nous d'agir comme partie prenante des échanges sur les tendances événementielles. Ce partenariat démontre le dynamisme et la créativité de Montréal sur la scène internationale. »

- Emmanuelle Legault, présidente-directrice générale du Palais des congrès de Montréal

« Montréal accueille la 3e plus importante communauté d'organisations internationales des Amériques, après New York et Washington. Parmi les 67 organisations déjà présentes, plus d'une douzaine se spécialisent en développement durable et œuvrent à établir des pratiques plus respectueuses de l'environnement, et une autre douzaine fait avancer le secteur de l'aviation civile. En appuyant ces événements stratégiques, nous serons en mesure de mieux comprendre les enjeux mondiaux et les besoins de nos organisations internationales afin de trouver des solutions innovantes et répondre aux défis auxquels elles sont confrontées. »

- Stéphane Paquet, président-directeur général, Montréal International

À propos de Tourisme Montréal

Tourisme Montréal est un organisme privé sans but lucratif qui œuvre depuis 100 ans à faire la promotion de la métropole parmi les destinations de calibre international auprès des différents marchés du tourisme d'agrément et d'affaires. Fédérant près de 1000 entreprises œuvrant directement ou indirectement dans l'industrie du tourisme, Tourisme Montréal joue un rôle prépondérant dans la gestion et le développement de l'offre touristique montréalaise, ce qui l'amène à se prononcer sur les enjeux du développement économique, urbain et culturel de la métropole. Pour plus d'information, visitez le site www.mtl.org.

À propos du Palais des congrès de Montréal

Accueillant plus de 350 événements par année, le Palais génère des retombées économiques, sociales et culturelles majeures pour les communautés du tourisme, des affaires et de la recherche. Véritable précurseur, le Palais a créé le Lab événementiel, qui réinvente les congrès main dans la main avec de jeunes entreprises parmi les plus innovantes de l'industrie. Chef de file en matière de développement durable et d'impact social, le Palais compte parmi les premiers centres de congrès au monde dont l'immeuble est carboneutre. Reconnu pour son engagement envers la relève, les arts et le milieu communautaire, le Palais déploie un environnement dynamique, novateur et tourné vers le futur. Visitez congresmtl.com.

À propos de Montréal International

Créé en 1996, Montréal International (MI) est un organisme sans but lucratif financé par le secteur privé, les gouvernements du Québec et du Canada, la Communauté métropolitaine de Montréal et la Ville de Montréal. MI a comme mandat d'attirer et de retenir dans la région métropolitaine des investissements étrangers (entreprises et startups), des organisations internationales, des travailleurs qualifiés ainsi que des étudiants internationaux en leur offrant des services d'accompagnement adaptés à leurs besoins.

