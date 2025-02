Montréal, métropole francophone des Amériques - La Ville annonce la création du Bureau de la langue française

MONTRÉAL, le 17 févr. 2025 /CNW/ - Engagée à promouvoir et à protéger le français sur son territoire, la Ville de Montréal se dote de nouveaux leviers afin de consolider ses acquis et renforcer ses actions en matière de valorisation de la langue française.

Assumant pleinement son statut de métropole francophone des Amériques, la Ville de Montréal crée le Bureau de la langue française. Il aura comme mandat, entre autres, d'assurer la mise en œuvre des nouvelles dispositions s'appliquant aux administrations municipales prévues par la Loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français.

« En tant que métropole francophone des Amériques, Montréal se dresse fièrement comme un bastion de la langue française. La création du Bureau de la langue française marque un tournant décisif dans notre engagement à promouvoir et protéger notre langue commune. Ce bureau sera le fer de lance de notre mission et fera rayonner le français dans chaque coin de notre ville, en soutenant nos services municipaux et en inspirant nos citoyennes et citoyens à valoriser notre héritage linguistique. Ensemble, faisons de Montréal un symbole d'excellence et de fierté francophone », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

« La valorisation du français est une priorité pour notre administration et nous avons déjà accompli beaucoup depuis l'adoption du premier plan d'action montréalais en la matière. En plus de répondre à notre engagement, la création du Bureau de la langue française permettra à la Ville d'être exemplaire en matière de protection et de valorisation de notre langue. Nous sommes conscients des défis que cela représente dans une métropole internationale comme Montréal, mais nous sommes déterminés à bâtir des ponts avec tous les piliers de nos communautés. Le français continuera de nous unir et d'être la langue commune à Montréal », a exprimé la responsable de la langue française au comité exécutif de la Ville de Montréal, Caroline Bourgeois.

« Je me réjouis de la création du Bureau de la langue française au cœur de la Ville. Il s'agit d'une des recommandations phares du Comité de citoyens.nes que j'ai la fierté d'avoir présidé. La Ville rend ainsi pérennes la valorisation et la promotion de la langue française dans toutes les dimensions de son administration », a déclaré la présidente du comité sur la langue française de la Ville de Montréal, Louise Harel.

« Je me réjouis de la création du Bureau de la langue française, lequel constitue un jalon important pour la mise en œuvre du prochain plan d'action de la Ville. Par la création de cette entité officielle, la Ville réaffirme ainsi son engagement envers la langue française, tout en se dotant de nouveaux leviers lui permettant d'affirmer et de propulser son caractère de métropole francophone des Amériques, cosmopolite et ouverte sur le monde », a souligné la Commissaire à la langue française de la Ville de Montréal, Noémie Dansereau-Lavoie.

Vers une administration exemplaire en matière de langue française

Le nouveau Bureau relèvera directement de la direction générale de la Ville, soulignant ainsi l'importance accordée par la Ville à la valorisation du français. Sa mise en place, qui fait suite aux recommandations du deuxième rapport du comité sur la langue française déposé en octobre 2024, permettra d'accentuer la valorisation de la langue française au sein de la métropole. Ce Bureau sera aussi responsable des ententes de financement avec le ministère de la Langue française, notamment par le biais du Programme de promotion et de valorisation de la langue française.

