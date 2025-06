MONTRÉAL, le 12 juin 2025 /CNW/ - La Ville de Montréal est fière d'annoncer l'adoption et le lancement officiel de sa nouvelle Politique de développement culturel 2025-2030 « Créer, transformer, unir », un cadre stratégique qui place la culture au cœur du développement du territoire et de la qualité de vie des Montréalaises et des Montréalais.

Cette Politique trace une vision claire : en 2030, les arts, la culture et le patrimoine auront renforcé le tissu social montréalais, tout en agissant comme leviers de changement face aux défis sociaux, climatiques et économiques. Elle s'appuie sur cinq principes directeurs fondamentaux :

identité montréalaise;

accessibilité, inclusion et équité;

transversalité et concertation;

transition socioécologique;

liberté d'expression artistique et liberté intellectuelle.

« À Montréal, la culture fait partie de notre quotidien. Elle nous rassemble, nous inspire et nous fait avancer. La Politique de développement culturel 2025-2030 est un levier essentiel pour bâtir une ville inclusive, durable et résolument tournée vers l'avenir. Elle reflète notre volonté de faire de la culture un moteur de développement et de cohésion sociale, accessible à toutes et à tous, dans tous les quartiers. Grâce à cette vision partagée, Montréal affirme son rôle de métropole culturelle francophone forte, créative et engagée », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

Un engagement structurant dans un contexte exigeant

Dans un moment où le milieu culturel traverse une période de fragilité, la Politique de développement culturel 2025-2030 permet de mieux planifier, coordonner et optimiser l'utilisation des ressources existantes, notamment celles de 158 M$ investies grâce à l'Entente sur le développement culturel conclue entre la Ville de Montréal et le gouvernement du Québec et celles des budgets réguliers de la Ville. Elle est le fruit d'une concertation étroite avec les partenaires du secteur et d'une volonté affirmée de renforcer la transversalité des actions culturelles à l'échelle de l'ensemble des services municipaux. Ce choix stratégique témoigne de l'importance que la Ville accorde à la culture comme levier de développement durable et pilier essentiel de la qualité de vie, même dans un contexte budgétaire complexe.

Une Politique ancrée dans son époque

Conçue pour répondre aux réalités contemporaines, telles que le vieillissement de la population, la précarité du milieu culturel et les transitions sociales et écologiques, cette Politique vise à renforcer la résilience des communautés, à soutenir les créatrices et créateurs ainsi qu'à favoriser une culture accessible, vivante et représentative de la diversité montréalaise. Elle tend aussi à renforcer la place des jeunes dans le développement culturel de Montréal.

Une culture pour toutes et tous, au cœur du Montréal de demain

En complément des projets déjà en branle à la ville de Montréal, la Politique de développement culturel 2025-2030 se distingue par des gains qui renforceront l'accès, la participation et la vitalité culturelle à Montréal, au bénéfice de l'ensemble de la population, notamment :

une gouvernance autochtone sur la culture et le patrimoine, réunissant des organismes autochtones et des acteurs de divers secteurs;

une identité sonore distinctive portée par une présence accrue de la musique francophone d'artistes québécois dans la programmation municipale, ainsi que dans les espaces publics et les services municipaux;

une participation accrue des jeunes à la vie culturelle;

une visibilité et une accessibilité renforcées des Bibliothèques, Maisons de la culture et musées municipaux pour accueillir de nouveaux publics;

une expertise culturelle intégrée dans les projets de revitalisation et les secteurs d'opportunité;

une gouvernance renouvelée de Montréal, métropole culturelle, agissant comme levier stratégique pour le développement et le rayonnement de la métropole;

un chantier dédié à la mise en valeur de l'histoire de Montréal.

Elle s'arrime aux grandes orientations de la Ville, notamment Montréal 2030, le Plan d'urbanisme et de mobilité (PUM), la Stratégie centre-ville et la Politique de la vie nocturne, afin de faire de la culture un moteur de développement durable, équitable et rassembleur.

Une mise en œuvre rigoureuse et collaborative

La mise en œuvre de la Politique sera assurée par le Service de la culture, en étroite collaboration avec les arrondissements, les services municipaux et les partenaires du milieu culturel. Un tableau de bord permettra de suivre les progrès réalisés grâce à des indicateurs clairs, et une reddition de compte annuelle assurera la transparence et l'engagement continu de toutes les parties prenantes.

Cette Politique est également un levier essentiel pour la mise en œuvre de l'Entente de développement culturel 2024-2027 conclue avec le ministère de la Culture et des Communications, représentant un investissement de 158 M$.

« Je suis particulièrement fière de cette Politique, qui est le fruit d'un dialogue soutenu avec les artistes, les organismes, les institutions et les citoyennes et citoyens, reflétant ainsi leurs aspirations. Elle répond aux réalités du terrain et trace une voie claire pour les années à venir. En plaçant la culture au cœur des quartiers et en soutenant la création sous toutes ses formes, nous affirmons que la culture est essentielle à la vitalité de notre ville et à la qualité de vie de celles et ceux qui l'habitent », a poursuivi la responsable de la culture, du patrimoine, de la gastronomie et de la vie nocturne au comité exécutif de la Ville de Montréal, Ericka Alneus.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Source : Philippe Massé, Attaché de presse, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 514 240-0263; Renseignements : Direction des affaires publiques et du protocole, Ville de Montréal, [email protected]