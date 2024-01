Montréal, destination hivernale urbaine de choix célébrée par les médias internationaux

MONTRÉAL, le 3 janv. 2024 /CNW/ - Montréal continue de briller sur la scène mondiale en étant saluée comme l'une des destinations hivernales urbaines les plus captivantes et incontournables. Cette reconnaissance se manifeste notamment à travers une série d'articles élogieux provenant de publications de renom à travers le monde.

Parmi ceux-ci, le prestigieux Wall Street Journal des États-Unis a consacré un article complet à Montréal, la positionnant comme une destination phare pour les voyages hivernaux. Mettant en lumière la scène gastronomique vibrante et chaleureuse, le Quartier des spectacles animé ainsi que le célèbre Festival Montréal en Lumière, l'article a souligné l'attrait irrésistible de la ville pendant la saison froide.

Le Boston Globe a également salué Montréal en tant que lieu de célébration hivernale mettant en avant ses festivals uniques. Le média avance que de s'amuser à l'extérieur malgré le froid est un défi que Montréal relève brillamment grâce, notamment, à Igloofest, ce festival de musique électronique.

Les éloges continuent dans le magazine américain AFAR qui a couronné Montréal comme la meilleure destination à visiter en janvier, mettant en lumière le caractère féérique du Vieux-Port de Montréal ainsi que les activités hivernales au parc Jean-Drapeau. « Are you ready to rave? Come with an open mind and a couple of puffer jackets to celebrate Igloofest » s'exclame AFAR.

Outre-Atlantique, deux magazines français présentent aussi des articles à l'avantage de notre métropole. Désirs de Voyage souligne que « Montréal ne manque ni d'atouts ni de découvertes de décembre à mars », tandis que Le Temps d'un Voyage consacre plus de 15 pages à décrire Montréal comme «la capitale festive de l'hiver ».

Ces témoignages d'appréciation internationaux reflètent la volonté et l'ambition de Tourisme Montréal pour développer une stratégie hivernale et mettre de l'avant, autant pour les visiteurs que les Montréalais, l'hiver et ses joies urbaines.

Tourisme Montréal vous souhaite un hiver lumineux, actif et plus magique que jamais !

