MONTRÉAL, le 9 juill. 2024 /CNW/ - Les distinctions s'accumulent pour Montréal ! Pour la septième année consécutive, l'Union of International Associations (UIA) a désigné Montréal comme la première ville dans les Amériques pour les réunions internationales.

Cette reconnaissance survient quelques semaines seulement après que Montréal ait été nommée meilleure destination pour les événements associatifs internationaux en Amérique du Nord par l'International Congress and Convention Association (ICCA).

Le positionnement à l'international de Montréal comme ville de référence pour l'organisation de congrès et de réunions est le résultat des efforts conjoints de Tourisme Montréal, du Palais des congrès de Montréal et de tous les acteurs impliqués dans le développement du tourisme d'affaires.

« Ces distinctions sont une grande source de fierté et reflètent le travail remarquable accompli par nos équipes pour attirer et maintenir les congrès et réunions d'affaires dans la métropole. Je suis convaincu que nous continuerons à exceller dans ces classements et à développer le tourisme d'affaires, qui représente non seulement une opportunité économique, mais aussi un partage de connaissances scientifiques bénéfique pour les générations futures », affirme Yves Lalumière, président-directeur général de Tourisme Montréal

« Cette reconnaissance témoigne de l'engagement inébranlable de Tourisme Montréal et du Palais à assurer une expérience d'accueil exceptionnelle. Au-delà des retombées économiques intellectuelles et sociales, c'est la créativité, l'ouverture d'esprit et le savoir-faire de Montréal qui continuent de rayonner à travers le monde », soutient Emmanuelle Legault, présidente-directrice générale du Palais des congrès de Montréal

La métropole figure également parmi les 20 premières villes au monde accueillant le plus de réunions d'associations internationales. En 2023, après avoir comptabilisé plus de 8000 réunions, l'UIA a placé Montréal devant des villes comme Washington, Toronto, Buenos Aires et Mexico.

À propos de Tourisme Montréal

Tourisme Montréal est un organisme privé sans but lucratif qui œuvre depuis 100 ans à faire la promotion de la métropole parmi les destinations de calibre international auprès des différents marchés du tourisme d'agrément et d'affaires. À ce titre, l'organisme pilote le déploiement de stratégies d'accueil innovantes tournées vers un double objectif : assurer une expérience de qualité aux visiteurs et maximiser les retombées économiques du tourisme de façon harmonieuse et soucieuse des impacts à long terme pour la métropole. Fédérant près de 1 000 entreprises œuvrant directement ou indirectement dans l'industrie du tourisme, Tourisme Montréal joue un rôle prépondérant dans la gestion et le développement de l'offre touristique montréalaise, ce qui l'amène à se prononcer sur les enjeux du développement économique, urbain et culturel de la métropole. Pour plus d'information, visitez le site www.mtl.org.

À propos du Palais des congrès de Montréal

Centre de solutions créatives, vitrine du savoir-faire et du savoir-être montréalais, le Palais des congrès de Montréal fait rayonner les événements d'envergure qu'il accueille depuis 1983. Générant d'importantes retombées économiques, sociales et intellectuelles, il encourage l'innovation et agit à titre de vecteur de progrès pour la métropole et le Québec. Le Palais se veut résolument engagé envers le développement durable et multiplie les initiatives concrètes et novatrices pour en faire un élément central de son développement des affaires. Bénéficiant d'un taux de satisfaction client parmi les plus élevés au monde, le Palais contribue activement au rayonnement international de Montréal, la ville accueillant le plus d'événements internationaux dans les Amériques pour la sixième année consécutive. congresmtl.com

