MONTRÉAL, le 25 oct. 2023 /CNW/ - Montréal est la troisième meilleure ville à visiter au monde selon le nouveau guide Lonely Planet publié aujourd'hui. À l'occasion de son 50e anniversaire, l'incontournable référence touristique revient en force avec une édition imprimée de son iconique guide Best in Travel, qui regroupe les 50 meilleures destinations de la planète pour 2024.

« Lonely Planet est l'une des autorités les plus prestigieuses et les plus reconnues en tourisme mondialement. Faire partie des dix meilleures villes au monde de cette édition spéciale 50e anniversaire est un véritable couronnement pour Montréal, signe que la métropole offre un attrait réellement distinctif pour les visiteurs du monde entier ! », illustre Yves Lalumière, président-directeur général à Tourisme Montréal.

La distinction montréalaise

Montréal est sélectionnée pour la seconde fois par Lonely Planet, qui avait élu la métropole dans sa liste des meilleures villes en 2013 également. Parmi les critères distinctifs qui sont cités dans le nouveau guide cette fois-ci, on mentionne notamment la qualité de la gastronomie montréalaise, la quantité de festivals et d'attractions culturelles, les espaces verts et les vues imprenables de la ville à partir du mont Royal et du parc Jean-Drapeau ainsi que les différentes expositions artistiques et muséales.

Voici comment Lonely Planet présente Montréal aux voyageurs du monde entier:

De son calendrier de festivals quatre saisons à ses événements artistiques revitalisant ses quartiers remplis de restaurants, de galeries branchées et de boutiques insolites, Montréal est depuis longtemps l'une des destinations les plus cool du Canada. Mais cette année, avec de nouveaux musées, des attractions revisitées, une scène gastronomique toujours plus dynamique et de nouvelles options de transport la rendant encore plus accessible, cette région métropolitaine de plus de quatre millions d'habitants se prépare à encore plus de plaisir.

Ne se glisse pas dans le Lonely Planet qui veut

L'enquête annuelle Best in Travel est le résultat d'un processus de sélection très étoffé. Un sondage est d'abord envoyé à tous les auteurs, rédacteurs, blogueurs, employés et collaborateurs internationaux de l'éditeur touristique, à qui on demande de partager leur expertise. On sonde leur cœur, leurs connaissances et leurs expériences à propos des lieux et expériences de voyage qui, selon eux, seront les plus prisés au cours de l'année à venir.

La longue liste de destinations générée par cette enquête est ensuite partagée à l'équipe Best in Travel, un groupe de connaisseurs passionnés de voyages qui ont des centaines de milliers de kilomètres de parcours à leur actif. Ceux-ci analysent les argumentaires proposés, et parviennent à une liste réduite d'endroits à visiter qu'ils soumettent enfin à un panel d'experts du voyage.

Les membres de ce jury qui se nourrit du voyage au quotidien changent chaque année pour assurer l'objectivité et la fraicheur des perspectives. Ce comité scrute enfin chaque proposition selon trois critères : l'actualité, l'unicité et le wow factor, afin de construire la liste finale des 50 meilleurs endroits à visiter en 2024.

5 tops 10 pour le 50e anniversaire

Best in Travel 2024 est la toute première édition du guide Lonely Planet imprimée depuis la reprise touristique. Le guide propose les 10 meilleures destinations, selon 5 catégories distinctes : pays, région, ville, développement durable et valeurs.

Liste complète des destinations incluses dans le guide Best in Travel 2024 de Lonely Planet

Pays Région Ville Développement durable Valeurs Mongolie Itinéraire cyclable des Balkans occidentaux Nairobi, Kenya Espagne Midwest américain Inde Île Kangourou, Australie du Sud Paris, France Patagonia, Argentine et Chili Pologne Maroc Toscane, Italie Montréal, Canada Groenland Nicaragua Chili Donégal, Irlande Mostar, Bosnie Sentiers du Pays de Galles Tilleuls du Danube, Roumanie Bénin Pays basque, Espagne Philadelphie, États-Unis Chemin portugais Normandie, France Mexique Sud de la Thaïlande Manaus, Brésil Palau Égypte Ouzbékistan Côte Swahili, Tanzanie Jakarta, Indonésie Hokkaido, Japon Icarie, Grèce Pakistan Montana, États-Unis Prague, République tchèque Équateur Algérie Croatie Saalfelden Leogang, Autriche Izmir, Turquie Chemin baltique d'Estonie, Lettonie et Lituanie Lacs du Sud et Centre d'Otago, Nouvelle-Zélande Sainte-Lucie Extrême nord Écosse Kansas City, Missouri Écolodges en Afrique du Sud Trains nocturnes, Europe

