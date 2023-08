MONTRÉAL, le 24 août 2023 /CNW/ - Reconnue comme destination gastronomique de premier plan, Montréal peut maintenant se targuer d'être également la capitale mondiale de l'agriculture urbaine. C'est le constat que réalise le Laboratoire sur l'agriculture urbaine (AU/LAB) dans une récente étude comparant dix villes internationales commandée par l'Office montréalais de la gastronomie.

Le rapport La place de Montréal parmi les grandes villes d'agriculture urbaine : Une étude comparative entre 10 villes au Canada, États-Unis et Europe avait pour objectif d'évaluer de façon factuelle la place de Montréal parmi 10 grandes villes réputées pour leur agriculture urbaine en partant des informations disponibles et en mobilisant des acteurs dans chacune des villes.

Le constat de l'étude est sans équivoque : Montréal se positionne bonne première devant certaines des plus importantes villes en Amérique et en Europe, dont Bruxelles, Londres, Paris, New York, Toronto et Vancouver. Les villes comparatives ont été choisies selon plusieurs critères, dont la dynamique récente de leur agriculture urbaine, leur similarité avec Montréal, leur distribution géographique et les mentions médiatiques établissant ces villes comme exemplaires dans le domaine.

« En plus d'être appréciée comme destination gastronomique internationale, Montréal est aujourd'hui reconnue pour le savoir-faire de ses agriculteurs urbains, c'est donc avec beaucoup de fierté que nous accueillons les conclusions de cette étude, lance Yves Lalumière, président-directeur général de Tourisme Montréal. L'agriculture urbaine contribue aussi à faire de la métropole une destination plus durable, notamment par le verdissement, l'augmentation de la biodiversité et la réduction des îlots de chaleur, ce qui est tout à fait aligné avec notre stratégie de Destination harmonieuse. »

« Grâce à une stratégie d'agriculture urbaine audacieuse, Montréal réussit un approvisionnement local et écologique qui s'appuie notamment sur l'innovation et le savoir-faire des entreprises implantées sur son territoire. La population est également au rendez-vous et s'intéresse de plus en plus aux aménagements comestibles, aux projets de serres et à la protection de la biodiversité. Ce titre de capitale mondiale de l'agriculture urbaine confirme notre leadership international en développement durable et nous encourage à poursuivre l'enracinement de la nature aux quatre coins de la métropole. » affirme Valérie Plante, mairesse de Montréal

« On le savait depuis un certain temps, mais cette étude le certifie ; Montréal est bien la capitale de l'agriculture urbaine. Elle abrite plusieurs projets reconnus internationalement et elle a une large diversité de fermes urbaines et d'organisations sociales activement impliquées dans le mouvement. Dans ce palmarès, Montréal est accompagnée par des villes pouvant l'inspirer et l'amener à se dépasser » souligne Eric Duchemin, Directeur scientifique du Laboratoire sur l'agriculture urbaine.

Avec plus de 270 organismes impliqués, la ville possède un mouvement vibrant, dynamique et diversifié en agriculture urbaine. Les critères qui ont joué en sa faveur sont donc autant qualitatifs que quantitatifs.

Parmi les marques distinctives de la métropole, on note la quantité et la qualité de fermes urbaines présentes dans la ville. Avec 57 entreprises agricoles diversifiées et résolument engagées dans l'économie sociale et circulaire, Montréal fait figure de pionnière. La ville compte également sur la présence de la ferme Pousse-Menu, a plus ancienne ferme urbaine au monde, en 1988, ainsi que sur les Fermes Lufa, qui ont mis sur pied la première serre sur toit (2011) et le plus grand projet d'agriculture urbaine au niveau mondial (1,7 ha). Montréal compte aussi sur des entreprises agricoles urbaines comme Alvéole et MicroHabitat, qui essaiment leurs activités commerciales à l'international, sans mentionner l'École d'été sur l'agriculture urbaine de Montréal qui a eu de multiples éditions en France, en Belgique et en Suisse.

Montréal s'est aussi largement démarquée par son accessibilité à des parcelles de production pour les citoyens, particulièrement dans le programme de jardins communautaires ou par ses près de 200 jardins collectifs, ainsi que par ses trois espaces citoyens dédiés à l'agriculture urbaine, soit le Grand Potager, le Tiers Lieu de l'agriculture urbaine et les jardins éphémères du Campus MIL.

À propos de l'Office montréalais de la gastronomie (OMG)

L'Office montréalais de la gastronomie est une initiative de Tourisme Montréal créée en 2021, réalisée grâce à l'appui financier de la Ville de Montréal. L'OMG a comme mission de mobiliser les milieux concernés pour renforcer Montréal comme destination gastronomique de premier choix en Amérique du Nord. Ainsi, ses objectifs sont de positionner la gastronomie comme moteur de développement économique, social, environnemental, culturel et comme lieu de création et d'innovation; d'accompagner les milieux concernés à accroître la portée d'initiatives à forte valeur ajoutée pour la destination et à faciliter les occasions d'affaires; de stimuler et de reconnaître les initiatives de valorisation des produits artisanaux de Montréal et de nos régions; de mettre en lumière les éléments clés du patrimoine culturel et de l'identité culinaire montréalaise et québécoise ainsi que d'intensifier la visibilité des produits, des chefs ainsi que des artisanes et artisans montréalais à l'extérieur du Québec. Pour plus d'information, visitez le site www.officemtlgastronomie.ca

