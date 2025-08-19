MONTRÉAL, le 19 août 2025 /CNW/ - Plus de 4 500 congressistes attendus, 12 600 nuitées et des retombées économiques estimées à 14 millions de dollars : la venue du Congrès mondial de néphrologie (World Congress of Nephrology - WCN) en 2028 s'annonce comme un moment fort, tant pour l'économie locale que pour la recherche en santé au Québec, et illustre une fois de plus l'efficacité de la collaboration entre le Palais des congrès de Montréal, Tourisme Montréal et leurs partenaires pour décrocher des événements internationaux majeurs.

Mais l'impact de l'événement dépasse largement les chiffres. Le WCN 2028 offrira à la recherche québécoise et canadienne une vitrine internationale propice à la création de partenariats scientifiques, au transfert de connaissances et à la mobilisation de la relève médicale. C'est aussi une occasion de faire progresser la sensibilisation aux maladies rénales, qui touchent des centaines de millions de personnes dans le monde.

Le WCN 2028 a par ailleurs bénéficié de l'appui financier du Fonds d'attraction de congrès internationaux (FACI). Financé par le gouvernement du Canada et administré par Destination Canada, le FACI soutient les candidatures des villes canadiennes qui souhaitent accueillir des congrès d'envergure internationale, dans le but de positionner le Canada comme destination de choix pour la tenue d'événements d'affaires.

Un retour attendu à Montréal depuis 2021

Prévu initialement à Montréal en 2021, à la suite d'une candidature victorieuse portée par la docteure Tomoko Takano - professeure au département de médecine de l'Université McGill, Ambassadrice du Palais des congrès de Montréal et actuelle présidente de la Société canadienne de néphrologie -, le WCN 2021 avait dû se tenir entièrement en virtuel en raison de la pandémie.

Le choix de Montréal pour accueillir le WCN n'a rien d'un hasard. La métropole, tout comme le Québec, a apporté des contributions fondamentales au domaine de la néphrologie, tant sur le plan historique que dans le domaine clinique et de la recherche. Des institutions comme l'Université McGill, l'Université de Montréal et les différents réseaux de CIUSSS sont reconnus depuis longtemps pour leur excellence dans le domaine.

Ce choix vient non seulement couronner des années d'efforts concertés entre la Société canadienne de néphrologie et la Société québécoise de néphrologie - aussi bien pour le congrès de 2021 que pour celui de 2028 -, mais il témoigne surtout d'un gage de confiance renouvelé de la Société internationale de néphrologie envers le comité d'organisation local et national.

« Le WCN 2028 va faire rayonner l'expertise et la recherche québécoises, tout en générant des retombées directes et durables pour Montréal. Notre ville abrite une communauté de chercheuses et de chercheurs qui réalisent des percées significatives dans plusieurs domaines, et la néphrologie fait partie de ces spécialités médicales dans lesquelles Montréal excelle. Contribuer à la promotion du savoir-faire scientifique local et au progrès sociétal du Québec est une composante essentielle de la mission du Palais des congrès de Montréal. » - Emmanuelle Legault, présidente-directrice générale du Palais des congrès de Montréal

« C'est un grand honneur d'accueillir à nouveau la communauté internationale de néphrologues à Montréal pour le WCN 2028. Ce congrès représente une occasion unique de mettre en valeur le leadership canadien en matière de soins rénaux, de présenter des recherches novatrices et de favoriser la collaboration mondiale. En collaboration avec nos partenaires de la Société québécoise de néphrologie (SQN), nous sommes impatients d'organiser un événement inclusif, percutant et avant-gardiste qui inspirera l'innovation et renforcera notre engagement commun à améliorer la santé rénale dans le monde entier. » - Dre Tomoko Takano, présidente de la Société canadienne de néphrologie

« L'accueil du Congrès mondial de néphrologie à Montréal confirme une fois de plus le leadership de notre métropole comme destination incontournable pour les grands événements scientifiques internationaux. Ce type de congrès contribue à renforcer le positionnement stratégique de Montréal comme un carrefour de savoir et d'innovation. Au-delà des retombées économiques majeures, c'est aussi notre capacité à mobiliser des talents d'ici et d'ailleurs qui rayonne à l'échelle mondiale. Nous sommes heureux d'avoir collaboré avec le Palais pour l'accueil de cet événement ! » - Yves Lalumière, président-directeur général de Tourisme Montréal

À propos du Palais des congrès de Montréal

Centre de solutions créatives, vitrine du savoir-faire et du savoir-être montréalais, le Palais des congrès de Montréal fait rayonner les événements d'envergure qu'il accueille depuis 1983. Générant d'importantes retombées économiques, sociales et intellectuelles, il encourage l'innovation et agit à titre de vecteur de progrès pour la métropole et le Québec. Le Palais se veut résolument engagé envers le développement durable et multiplie les initiatives concrètes et novatrices pour en faire un élément central de son développement des affaires. Bénéficiant d'un taux de satisfaction client parmi les plus élevés au monde, le Palais contribue activement au rayonnement international de Montréal, la ville accueillant le plus d'événements internationaux dans les Amériques pour la neuvième année consécutive. congresmtl.com

À propos de la Société canadienne de néphrologie (SCN)

La Société canadienne de néphrologie (SCN) est une organisation nationale regroupant des médecins, des scientifiques et des professionnels de la santé rénale, tous dévoués à l'amélioration de la qualité de vie des personnes vivant avec une maladie rénale. Animée par la vision d'une santé rénale tout au long de la vie, la SCN fait progresser l'excellence en néphrologie à travers cinq piliers fondamentaux :

l'établissement et la promotion de normes de soins

la défense d'un accès équitable aux services rénaux

la formation continue

la valorisation de la recherche originale

le développement d'une communauté professionnelle dynamique

La Société est une voix de confiance dans le domaine des soins rénaux au Canada et à l'échelle internationale, et elle s'engage à soutenir l'innovation, la collaboration et le leadership en néphrologie. Pour en savoir plus, visitez www.csnscn.ca

À propos de Tourisme Montréal

Tourisme Montréal est un organisme privé sans but lucratif qui œuvre depuis 100 ans à faire la promotion de la métropole parmi les destinations de calibre international auprès des différents marchés du tourisme d'agrément et d'affaires. À ce titre, l'organisme pilote le déploiement de stratégies d'accueil innovantes tournées vers un double objectif : assurer une expérience de qualité aux visiteurs et maximiser les retombées économiques du tourisme de façon harmonieuse et soucieuse des impacts à long terme pour la métropole. Fédérant près de 1 000 entreprises œuvrant directement ou indirectement dans l'industrie du tourisme, Tourisme Montréal joue un rôle prépondérant dans la gestion et le développement de l'offre touristique montréalaise, ce qui l'amène à se prononcer sur les enjeux du développement économique, urbain et culturel de la métropole. Pour plus d'information, visitez le site mtl.org

